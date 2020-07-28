Новые национальные авиаперевозчики вряд ли появятся в текущем году, - Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий считает, что в 2020 году новые национальные авиационные перевозчики появляться не будут.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Криклий заявил агентству "Интерфакс-Украина" в ходе рабочей поездки в Полтавскую область.

"На данный момент рынок авиации существенно снизился. До конца года, по нашим и мировым прогнозам, он возобновится только на треть от прошлогоднего, где-то 30-35%", - отметил он.

Что касается создания новых компаний на украинском рынке, министр отметил, что "вряд ли будут появляться наши новые национальные авиаперевозчики".

Он отметил, что из того, что уже известно - это решение компании SkyUp при участии инвесторов создать нового нацперевозчика.

"К сожалению, мы больше пока не ожидаем, что в этом году что-то будет", - отметил Криклий.

Он также напомнил, что ранее велась коммуникация о регистрации украинского национального перевозчика компании Wizz Air, чтобы они вернулись в Украину. "Но принимая во внимание, что у них также большие вызовы, как и у всей авиации в Европпе, я не уварен, что это произойдет в этом году", - добавил Криклий.

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