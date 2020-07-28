Нові національні авіаперевізники навряд чи з'являться цього року, - Криклій

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій вважає, що в 2020 році нові національні авіаційні перевізники з'являтися не будуть.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Криклій заявив агентству "Інтерфакс-Україна" під час робочої поїздки в Полтавську область.

"На даний момент ринок авіації суттєво знизився. До кінця року за нашими і світовим прогнозами він відновиться тільки на третину від торішнього, десь 30-35%", - зазначив він.

Що стосується створення нових компаній на українському ринку, міністр зазначив, що "навряд чи будуть з'являтися наші нові національні авіаперевізники".

Він зазначив, що з того, що вже відомо - це рішення компанії SkyUp за участю інвесторів створити нового нацперевізника.

"На жаль, ми більше поки не очікуємо, що цього року щось буде", - зазначив Криклій.

Він також нагадав, що раніше велася комунікація про реєстрацію українського національного перевізника компанії Wizz Air, щоб вони повернулися в Україну. "Але беручи до уваги, що у них також великі виклики, як і у всієї авіації в Європі, я не впевнений, що це станеться цього року", - додав Криклій.

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