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Нові національні авіаперевізники навряд чи з'являться цього року, - Криклій

Нові національні авіаперевізники навряд чи з'являться цього року, - Криклій

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій вважає, що в 2020 році нові національні авіаційні перевізники з'являтися не будуть.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Криклій заявив агентству "Інтерфакс-Україна" під час робочої поїздки в Полтавську область.

"На даний момент ринок авіації суттєво знизився. До кінця року за нашими і світовим прогнозами він відновиться тільки на третину від торішнього, десь 30-35%", - зазначив він.

Що стосується створення нових компаній на українському ринку, міністр зазначив, що "навряд чи будуть з'являтися наші нові національні авіаперевізники".

Він зазначив, що з того, що вже відомо - це рішення компанії SkyUp за участю інвесторів створити нового нацперевізника.

"На жаль, ми більше поки не очікуємо, що цього року щось буде", - зазначив Криклій.

Він також нагадав, що раніше велася комунікація про реєстрацію українського національного перевізника компанії Wizz Air, щоб вони повернулися в Україну. "Але беручи до уваги, що у них також великі виклики, як і у всієї авіації в Європі, я не впевнений, що це станеться цього року", - додав Криклій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лоукостер Wizz Air із жовтня планує відновити польоти з України в ОАЕ

Автор: 

авіасполучення (3082) SkyUp (352) Криклій Владислав (548)


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Вот так вот разбить мечту и обещание Зели.
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28.07.2020 17:54 Відповісти
 
 