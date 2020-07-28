Страны мира потеряли $320 миллиардов из-за коронавируса, - ООН

Всемирная туристская организация ООН заявила, что страны мира потеряли 320 миллиардов долларов США из-за спада туризма во время пандемии коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

"Согласно барометру UNWTO, по сравнению с прошлым годом путешествия туристов с января по май уменьшились на 56%, или на 300 миллионов туристов. Таким образом страны потеряли 320 миллиардов долларов США поступлений от международного туризма, что в три раза больше, чем потери во время экономического кризиса 2009 года", – подчеркивается в сообщении.

Только в мае этого года во время строгого карантина в ответ на пандемию коронавируса количество международных туристов упало на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам генсека Всемирной туристской организации Зураба Пололикашвили, эти данные свидетельствуют о важности скорейшего восстановления туристической отрасли, при этом гарантируя безопасность туристам.

"Правительства каждого региона в мире несут двойную ответственность: отдавать приоритет здравоохранению, при этом защищая рабочие места и бизнес", – заявил он.

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