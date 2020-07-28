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Страны мира потеряли $320 миллиардов из-за коронавируса, - ООН

Страны мира потеряли $320 миллиардов из-за коронавируса, - ООН

Всемирная туристская организация ООН заявила, что страны мира потеряли 320 миллиардов долларов США из-за спада туризма во время пандемии коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

"Согласно барометру UNWTO, по сравнению с прошлым годом путешествия туристов с января по май уменьшились на 56%, или на 300 миллионов туристов. Таким образом страны потеряли 320 миллиардов долларов США поступлений от международного туризма, что в три раза больше, чем потери во время экономического кризиса 2009 года", – подчеркивается в сообщении.

Только в мае этого года во время строгого карантина в ответ на пандемию коронавируса количество международных туристов упало на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам генсека Всемирной туристской организации Зураба Пололикашвили, эти данные свидетельствуют о важности скорейшего восстановления туристической отрасли, при этом гарантируя безопасность туристам.

"Правительства каждого региона в мире несут двойную ответственность: отдавать приоритет здравоохранению, при этом защищая рабочие места и бизнес", – заявил он.

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Автор: 

ООН (4191) туризм (1543)


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Топ комментарии
+1
И кто же их нашел ?
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28.07.2020 17:35 Ответить
+1
"Всемирная туристская организация ООН" - а это что еще за сборище тунеядцев??? Чиновников развелось столько, что они сами себе организации стали придумывать. Уверен что есть и "Всемирная тунеядская организация ООН".
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28.07.2020 17:48 Ответить
+1
Ктота теряєт а ктота находит..
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28.07.2020 18:15 Ответить
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)) нашедший, купит жене сапоги.
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28.07.2020 17:33 Ответить
И кто же их нашел ?
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28.07.2020 17:35 Ответить
Да под ногами валяютца!!
))
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28.07.2020 18:16 Ответить
В ВОЗ сообщили, что сезон не влияет на COVID-19, а впереди будет «одна большая волна» Девятый вал по ходу нам готовит осенью этот коронавирус...капец
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28.07.2020 17:36 Ответить
пи.си.. Европа готовится ко второй волне коронавируса и жесткому карантину - The Guardian
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28.07.2020 17:37 Ответить
Всіх туристів вакцинувати?
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28.07.2020 17:41 Ответить
"Всемирная туристская организация ООН" - а это что еще за сборище тунеядцев??? Чиновников развелось столько, что они сами себе организации стали придумывать. Уверен что есть и "Всемирная тунеядская организация ООН".
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28.07.2020 17:48 Ответить
Нехай щастить!
Или ...
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28.07.2020 17:49 Ответить
Ктота теряєт а ктота находит..
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28.07.2020 18:15 Ответить
А почему бы не назвать статью позитивно? "Туристы мира увеличили свое состояние на $320 миллиардов из-за коронавируса"
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29.07.2020 20:17 Ответить
 
 