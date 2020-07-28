Країни світу втратили $320 мільярдів через коронавірус, - ООН
Всесвітня туристична організація ООН заявила, що країни світу втратили 320 мільярдів доларів США через спад туризму під час пандемії коронавірусу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO).
"Згідно з барометром UNWTO, порівняно з минулим роком подорожі туристів із січня по травень зменшилися на 56%, або на 300 мільйонів туристів. Таким чином країни втратили 320 мільярдів доларів США надходжень від міжнародного туризму, що втричі більше, ніж втрати під час економічної кризи 2009 року", - підкреслюється в повідомленні.
Тільки в травні цього року під час строгого карантину у відповідь на пандемію коронавірусу кількість міжнародних туристів впала на 98% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
За словами генсека Всесвітньої туристської організації Зураба Пололікашвілі, ці дані свідчать про важливість якнайшвидшого відновлення туристичної галузі, при цьому гарантуючи безпеку туристам.
"Уряди кожного регіону у світі несуть подвійну відповідальність: віддавати пріоритет охороні здоров'я, при цьому захищаючи робочі місця і бізнес", - заявив він.
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