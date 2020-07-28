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Новини
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Країни світу втратили $320 мільярдів через коронавірус, - ООН

Країни світу втратили $320 мільярдів через коронавірус, - ООН

Всесвітня туристична організація ООН заявила, що країни світу втратили 320 мільярдів доларів США через спад туризму під час пандемії коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO).

"Згідно з барометром UNWTO, порівняно з минулим роком подорожі туристів із січня по травень зменшилися на 56%, або на 300 мільйонів туристів. Таким чином країни втратили 320 мільярдів доларів США надходжень від міжнародного туризму, що втричі більше, ніж втрати під час економічної кризи 2009 року", - підкреслюється в повідомленні.

Тільки в травні цього року під час строгого карантину у відповідь на пандемію коронавірусу кількість міжнародних туристів впала на 98% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За словами генсека Всесвітньої туристської організації Зураба Пололікашвілі, ці дані свідчать про важливість якнайшвидшого відновлення туристичної галузі, при цьому гарантуючи безпеку туристам.

"Уряди кожного регіону у світі несуть подвійну відповідальність: віддавати пріоритет охороні здоров'я, при цьому захищаючи робочі місця і бізнес", - заявив він.

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Автор: 

ООН (3376) туризм (1564)


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Топ коментарі
+1
И кто же их нашел ?
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28.07.2020 17:35 Відповісти
+1
"Всемирная туристская организация ООН" - а это что еще за сборище тунеядцев??? Чиновников развелось столько, что они сами себе организации стали придумывать. Уверен что есть и "Всемирная тунеядская организация ООН".
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28.07.2020 17:48 Відповісти
+1
Ктота теряєт а ктота находит..
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28.07.2020 18:15 Відповісти
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)) нашедший, купит жене сапоги.
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28.07.2020 17:33 Відповісти
И кто же их нашел ?
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28.07.2020 17:35 Відповісти
Да под ногами валяютца!!
))
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28.07.2020 18:16 Відповісти
В ВОЗ сообщили, что сезон не влияет на COVID-19, а впереди будет «одна большая волна» Девятый вал по ходу нам готовит осенью этот коронавирус...капец
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28.07.2020 17:36 Відповісти
пи.си.. Европа готовится ко второй волне коронавируса и жесткому карантину - The Guardian
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28.07.2020 17:37 Відповісти
Всіх туристів вакцинувати?
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28.07.2020 17:41 Відповісти
"Всемирная туристская организация ООН" - а это что еще за сборище тунеядцев??? Чиновников развелось столько, что они сами себе организации стали придумывать. Уверен что есть и "Всемирная тунеядская организация ООН".
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28.07.2020 17:48 Відповісти
Нехай щастить!
Или ...
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28.07.2020 17:49 Відповісти
Ктота теряєт а ктота находит..
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28.07.2020 18:15 Відповісти
А почему бы не назвать статью позитивно? "Туристы мира увеличили свое состояние на $320 миллиардов из-за коронавируса"
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29.07.2020 20:17 Відповісти
 
 