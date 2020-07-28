Госрезерв уже давно не обеспечивает продовольственную безопасность Украины, - глава Минэкономразвития Петрашко

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявляет, что Государственное агентство резерва (Госрезерв) уже давно не выполняет функции обеспечения продовольственной безопасности страны, и считает необходимым наработку новых форматов в этой сфере.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Петрашко журналистам в ходе рабочей поездки в Полтавскую область во вторник.

"Мы говорим не о ликвидации Госрезерва, а о наработке новых механизмов обеспечения продовольственной безопасности Украины. Госрезерв не выполняет эти функции уже достаточно давно. Механизмы, которым сейчас пользуются в Евросоюзе и в других странах, не предусматривают хранение государством больших объемов чего-то", - отметил он.

В связи с этим министр отметил необходимость переформатирования и создания нового формата обеспечения продовольственной безопасности. Петрашко добавил, что правительства уже есть наработки в этом направлении.

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