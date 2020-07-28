Госрезерв уже давно не обеспечивает продовольственную безопасность Украины, - глава Минэкономразвития Петрашко
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявляет, что Государственное агентство резерва (Госрезерв) уже давно не выполняет функции обеспечения продовольственной безопасности страны, и считает необходимым наработку новых форматов в этой сфере.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Петрашко журналистам в ходе рабочей поездки в Полтавскую область во вторник.
"Мы говорим не о ликвидации Госрезерва, а о наработке новых механизмов обеспечения продовольственной безопасности Украины. Госрезерв не выполняет эти функции уже достаточно давно. Механизмы, которым сейчас пользуются в Евросоюзе и в других странах, не предусматривают хранение государством больших объемов чего-то", - отметил он.
В связи с этим министр отметил необходимость переформатирования и создания нового формата обеспечения продовольственной безопасности. Петрашко добавил, что правительства уже есть наработки в этом направлении.
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держрезерви тобі болять, зате просідання клована перед цапнею пох...
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У чмирька є тільки один варіант - під дурника.
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Зєлю геть. Дострокові.
без петюні ви, мер3ота, нікуди... наобирали чморьків підкацапних, тепер їпалами кривите
смокчіть мовчки, нешановні
🤑
По специфике предыдущих вымираний, тех же трипольцев или египтян, склад их не спасал. Не спасал даже продвинутый бокс-пещера Ветерба. Т.е концептуально Госрезерв это не только семена нового урожая, но и среда их сопровождающая дополняющая, или хотя бы ее фрагменты. Что то похожее было на барже Ноя(а есть очень серьезные опасения, что это фейк, это корыто в принципе не могло выдержать моду Н01, но....концептуально ее упаковали правильно) или скажем сейф в горах Норвегии.
Полная амнистия орков, ЛДНР в составе Украины на их условиях.
А если будете выеживаться, ЗЕбилы, то вам устроят голод.
Все поняли, ЗЕбилоиды?
Вы сделали это сами.
"Главное, что не Порошенко. Хуже уже не будет"(С)
И клистроны фашистская сила изъяла
Вот такие бобры, вот такая страна Все зерно и кредиты украла