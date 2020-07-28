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Госрезерв уже давно не обеспечивает продовольственную безопасность Украины, - глава Минэкономразвития Петрашко

Госрезерв уже давно не обеспечивает продовольственную безопасность Украины, - глава Минэкономразвития Петрашко

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявляет, что Государственное агентство резерва (Госрезерв) уже давно не выполняет функции обеспечения продовольственной безопасности страны, и считает необходимым наработку новых форматов в этой сфере.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Петрашко журналистам в ходе рабочей поездки в Полтавскую область во вторник.

"Мы говорим не о ликвидации Госрезерва, а о наработке новых механизмов обеспечения продовольственной безопасности Украины. Госрезерв не выполняет эти функции уже достаточно давно. Механизмы, которым сейчас пользуются в Евросоюзе и в других странах, не предусматривают хранение государством больших объемов чего-то", - отметил он.

В связи с этим министр отметил необходимость переформатирования и создания нового формата обеспечения продовольственной безопасности. Петрашко добавил, что правительства уже есть наработки в этом направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция не проводила проверку Госрезерва до обнаружения хищения 150 тысяч тонн зерна, так как не было оснований, - советник главы МВД Апостол

Автор: 

Госрезерв (57) Минэкономразвития (652) Петрашко Игорь (84)


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Топ комментарии
+12
"Давно" это с осени 2019-го года?
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28.07.2020 17:39 Ответить
+9
Госрезерв уже давно не обеспечивает продовольственную безопасность Украины, - глава Минэкономразвития Петрашко - Цензор.НЕТ 7952
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28.07.2020 18:02 Ответить
+9
2700 вагонов сожрала эта мыша. И не подавилась

Госрезерв уже давно не обеспечивает продовольственную безопасность Украины, - глава Минэкономразвития Петрашко - Цензор.НЕТ 5793
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28.07.2020 18:20 Ответить
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"Давно" это с осени 2019-го года?
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28.07.2020 17:39 Ответить
Зелена пліснява всі запаси зіпсувала !!))
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28.07.2020 17:46 Ответить
2700 вагонов сожрала эта мыша. И не подавилась

Госрезерв уже давно не обеспечивает продовольственную безопасность Украины, - глава Минэкономразвития Петрашко - Цензор.НЕТ 5793
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28.07.2020 18:20 Ответить
Десь шось читав в інтернеті , що в травні - червні 2014 року , - Казахстан надав допомогу Україні продовольством : крупами і шоколадом , - бо в держрезерві було порожньо . ( мишей с того часу мабуть ніхто не виводив )
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28.07.2020 19:20 Ответить
Так треба його періодично поповнювати і оновлювати.
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28.07.2020 17:39 Ответить
вже не треба
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28.07.2020 19:14 Ответить
Це він мишам заявляє?
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28.07.2020 17:40 Ответить
Двоногим !!))
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28.07.2020 17:42 Ответить
ач як палає у зе-виборця...
держрезерви тобі болять, зате просідання клована перед цапнею пох...
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28.07.2020 18:35 Ответить
Все вже покрали до нас ,в усьому винні попередніки !!!)))
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28.07.2020 17:40 Ответить
ну да после того как зеленые упидили оттуда 720 тыс тонн зерна конечно не обеспечивает
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28.07.2020 17:44 Ответить
Да, кто-то наел харю на 2000 вагонов зерна.
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28.07.2020 17:45 Ответить
Зєлє нічого з цього не вломилось?
___________
У чмирька є тільки один варіант - під дурника.
____________
Зєлю геть. Дострокові.
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28.07.2020 18:03 Ответить
Стосовно останнього - "так" усіма руками. А ось чи він один його їв, і чи не за Петіну каденцію то зерно поцюпили, це ще питання. У моєї доньки подруга є. І тій є коханець, який подарував подрузі машину, путівки, гроші. Працює в установі, яка займається зерном. Тобто, є одним з тих мишаків.
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28.07.2020 18:32 Ответить
дура, а як називається установа "яка займається зерном"?
без петюні ви, мер3ота, нікуди... наобирали чморьків підкацапних, тепер їпалами кривите
смокчіть мовчки, нешановні
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28.07.2020 18:38 Ответить
Все бы ничего, только при передаче резерва новому управляющему осенью 2019 года ревизия недостачи не нашла. А в конце весны уже 2700 вагонов тю-тю налево.
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28.07.2020 18:47 Ответить
Тю. А зелені "миші" задоволені. Після того, як зжерли 2700 вагонів зерна, на 800 млн гривень, навіть лайна після себе не залишили.
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28.07.2020 17:47 Ответить
Лайно іх,зелене , тому мают право спожити на власний розсуд !!))
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28.07.2020 17:50 Ответить
Не питання. Хай повернуть зерно, чи гроші. І за маски, та інші засоби захисту, теж.
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28.07.2020 17:52 Ответить
"Чего-то" может и не стоить хранить в больших объемах. Особенно, если не знаешь, что такое это "чего-то". Но зерно быть должно и именно в больших количествах. Но тут другое. Вопрос в том, кто и что вывозил за этот год из резерва? Кто в общем известно - зеленский. без его подписи этого сделать было нельзя. А вот что, кроме зерна? Топливо, к примеру. металлоконструкции, мед. оборудование и т.д. Этого тоже не нужно?
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28.07.2020 17:47 Ответить
Первыми вывезли маски и другие средства защиты...радуцкий не плохо на этом подлохматился...правнукам хватит..
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28.07.2020 17:54 Ответить
"считает необходимым наработку новых форматов " опять мыши все запасы сгрызли ?
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28.07.2020 17:51 Ответить
Мишей ловити треба, жирнючих в 🍫..
🤑
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28.07.2020 17:51 Ответить
На Грушевського та Банковій !!)))
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28.07.2020 17:53 Ответить
Конечно уже давно не выполняет...как зеленые мыши все сожрали так и не выполняет...
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28.07.2020 17:52 Ответить
мыши они такие...
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28.07.2020 17:53 Ответить
Потрібні коти в держрезерві щоб ловили зеленчуків.
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28.07.2020 17:56 Ответить
зебыдло разрушает страну.
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28.07.2020 18:00 Ответить
Госрезерв уже давно не обеспечивает продовольственную безопасность Украины, - глава Минэкономразвития Петрашко - Цензор.НЕТ 7952
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28.07.2020 18:02 Ответить
Во-первых-мы еще не в евросоюзе, а во-вторых Украина находится в состоянии гибридной войны с самой мощной в военном отношении страны Европы -РФ и иметь стратегический запас продовольствия крайне необходимо. Я так понимаю готовится еще одна афера Зеленского и его банды по сомнительной распродаже Госрезерва.
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28.07.2020 18:07 Ответить
Не продажу, а підтвердження факту продажу.
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28.07.2020 18:40 Ответить
Обрізані гризуни все повиїдали.
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28.07.2020 18:32 Ответить
После того как его разграбили зеленые идиоты он конечно не выполняет свои функции! А так миллион масок которые были проданы вместо ,раздачи в больницы и людям ,спасли бы сотни жизней.
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28.07.2020 18:38 Ответить
Вроде как госрезерв должен ещё играть роль буфера рынка при перепроизводстве, мяса там или зерна...
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28.07.2020 18:39 Ответить
Стырили все и полы подмели, теперь упразднят, уничтожат документацию и концы в воду.
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28.07.2020 18:54 Ответить
Нет госрезерва и нет проблемы
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28.07.2020 18:57 Ответить
ГОСРЕЗЕРВ коррупционная схема!Маски ,на кануне эпидемии,все вывезли.Зерно разворовали!Нужно ликвидировать гос резерв и все!
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28.07.2020 19:56 Ответить
Мдаа....а должен ли он ее обеспечивать? Т.е должен ли этот склад, читай тот же элеватор, хаб тушонок и консервов, обеспечить продбезопасность, ну давай скажем, 35 мильонз пипл?
По специфике предыдущих вымираний, тех же трипольцев или египтян, склад их не спасал. Не спасал даже продвинутый бокс-пещера Ветерба. Т.е концептуально Госрезерв это не только семена нового урожая, но и среда их сопровождающая дополняющая, или хотя бы ее фрагменты. Что то похожее было на барже Ноя(а есть очень серьезные опасения, что это фейк, это корыто в принципе не могло выдержать моду Н01, но....концептуально ее упаковали правильно) или скажем сейф в горах Норвегии.
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28.07.2020 20:05 Ответить
Спочатку треба виловити мишей і на їхні статки оновити хоча б частково запаси. І будувати нову систему держ резерву на ********* рівні. Не тільки харчі.....
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28.07.2020 22:09 Ответить
Следующий президент Украины - Кива.
Полная амнистия орков, ЛДНР в составе Украины на их условиях.
А если будете выеживаться, ЗЕбилы, то вам устроят голод.
Все поняли, ЗЕбилоиды?
Вы сделали это сами.
"Главное, что не Порошенко. Хуже уже не будет"(С)
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29.07.2020 06:26 Ответить
Если завтра война, мы сидим без зерна
И клистроны фашистская сила изъяла
Вот такие бобры, вот такая страна Все зерно и кредиты украла
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29.07.2020 06:59 Ответить
Тут пожалуй соглашусь, что эту структуру нужно проревизировать и адаптировать под сегодняшние нужды, только не власти, а населения. А то даже масок и парацетамола в нужный момент не оказалось в стране.Зато икра бочками для власти наверняка имеется в запасах.
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29.07.2020 07:59 Ответить
 
 