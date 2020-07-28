Держрезерв вже давно не гарантує продовольчу безпеку України, - голова Мінекономрозвитку Петрашко
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко заявляє, що Державне агентство резерву (Держрезерв) уже давно не виконує функції забезпечення продовольчої безпеки країни, і вважає за необхідне напрацювання нових форматів у цій сфері.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Петрашко журналістам під час робочої поїздки в Полтавську область у вівторок.
"Ми говоримо не про ліквідацію Держрезерву, а про напрацювання нових механізмів гарантування продовольчої безпеки України. Держрезерв не виконує ці функції вже досить давно. Механізми, якими зараз користуються в Євросоюзі і в інших країнах, не передбачають зберігання державою великих обсягів чогось", - зазначив він.
У зв'язку з цим міністр наголосив на необхідності переформатування і створення нового формату забезпечення продовольчої безпеки. Петрашко додав, що уряд вже має напрацювання в цьому напрямку.
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держрезерви тобі болять, зате просідання клована перед цапнею пох...
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У чмирька є тільки один варіант - під дурника.
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Зєлю геть. Дострокові.
без петюні ви, мер3ота, нікуди... наобирали чморьків підкацапних, тепер їпалами кривите
смокчіть мовчки, нешановні
🤑
По специфике предыдущих вымираний, тех же трипольцев или египтян, склад их не спасал. Не спасал даже продвинутый бокс-пещера Ветерба. Т.е концептуально Госрезерв это не только семена нового урожая, но и среда их сопровождающая дополняющая, или хотя бы ее фрагменты. Что то похожее было на барже Ноя(а есть очень серьезные опасения, что это фейк, это корыто в принципе не могло выдержать моду Н01, но....концептуально ее упаковали правильно) или скажем сейф в горах Норвегии.
Полная амнистия орков, ЛДНР в составе Украины на их условиях.
А если будете выеживаться, ЗЕбилы, то вам устроят голод.
Все поняли, ЗЕбилоиды?
Вы сделали это сами.
"Главное, что не Порошенко. Хуже уже не будет"(С)
И клистроны фашистская сила изъяла
Вот такие бобры, вот такая страна Все зерно и кредиты украла