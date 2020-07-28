Держрезерв вже давно не гарантує продовольчу безпеку України, - голова Мінекономрозвитку Петрашко

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко заявляє, що Державне агентство резерву (Держрезерв) уже давно не виконує функції забезпечення продовольчої безпеки країни, і вважає за необхідне напрацювання нових форматів у цій сфері.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Петрашко журналістам під час робочої поїздки в Полтавську область у вівторок.

"Ми говоримо не про ліквідацію Держрезерву, а про напрацювання нових механізмів гарантування продовольчої безпеки України. Держрезерв не виконує ці функції вже досить давно. Механізми, якими зараз користуються в Євросоюзі і в інших країнах, не передбачають зберігання державою великих обсягів чогось", - зазначив він.

У зв'язку з цим міністр наголосив на необхідності переформатування і створення нового формату забезпечення продовольчої безпеки. Петрашко додав, що уряд вже має напрацювання в цьому напрямку.

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