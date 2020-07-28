Реальная зарплата в Украине выросла на 4,8% за год, - Госстат. ИНФОГРАФИКА
Реальная заработная плата в Украине в июне 2020 года в сравнению с июнем 2019 года увеличилась на 4,8%, а с маем 2020 года - на 9,5%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что средняя номинальная заработная плата штатных работников в июне-2020 по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 9,8%, а в годовом измерении (к июню-2019) - на 7,4%, составив 11,579 тыс. грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4,723 тыс. грн).
Индекс реальной заработной платы в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 109,5%, а в сравнении с июнем 2019 г. - 104,8%.
В мае текущего года она составляла 10,542 тыс. грн, апреле - 10,430 тыс. грн, в марте - 11,446 тыс. грн, феврале - 10,847 тыс. грн, январе - 10,727 тыс. грн.
Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце наблюдался в Киеве (16,393 тыс. грн), самый низкий - в Черновицкой области (9,504 тыс. грн).
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Забыл уже об этом скот? Напоминаю...
Просто хочу напомнить : "Хуже не будет!", "Хоть паржом!" https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3343440889050918&id=100001551209111
На пивасик та цигарки її вистачає..
Не заздри, проффесіОнальний хфотограф..😁
интересной, что ты разочаруешься в своей.
И повесишься( как вариант)..😁🤑
🤑
Заживёте!
Це навіть не брехня, ЦЕ ЗЛОЧИНА АНТИУКРАЇНСЬКА ПРОПАГАНДА -- ТРИ МІСЯЦІ БУВ КАРАНТИН, ПОЗАКРИВАВСЯ ВЕСЬ МАЛИЙ БІЗНЕС,СЕРЕДНІЙ ТЕЖ, ЯКИЙ РІСТ ЗАРПЛАТ ?
А где инфляция, девальвация и покупательная способность З.П.??? За коммуналку платим, в эквиваленте к баксу! А "народ", с голоду пухнет, при З.П. - 36 тысяч гривен...
PS: От куда взялся новый кровосися (бимба)?
Не реальні зарплати, а реальні ціни. І не на 4,8%, а на 48%
Втім, від зелені вимагати реальності ... все одно що у доброго царя вірити.