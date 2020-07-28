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Реальная зарплата в Украине выросла на 4,8% за год, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Реальная зарплата в Украине выросла на 4,8% за год, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Реальная заработная плата в Украине в июне 2020 года в сравнению с июнем 2019 года увеличилась на 4,8%, а с маем 2020 года - на 9,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что средняя номинальная заработная плата штатных работников в июне-2020 по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 9,8%, а в годовом измерении (к июню-2019) - на 7,4%, составив 11,579 тыс. грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4,723 тыс. грн).

Индекс реальной заработной платы в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 109,5%, а в сравнении с июнем 2019 г. - 104,8%.

В мае текущего года она составляла 10,542 тыс. грн, апреле - 10,430 тыс. грн, в марте - 11,446 тыс. грн, феврале - 10,847 тыс. грн, январе - 10,727 тыс. грн.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце наблюдался в Киеве (16,393 тыс. грн), самый низкий - в Черновицкой области (9,504 тыс. грн).

Также читайте: Население Украины с начала 2020 года сократилось на 116 тыс. человек, - Госстат

Реальная зарплата в Украине выросла на 4,8% за год, - Госстат 01

Автор: 

Госстат (220) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+13
У кого выросла зарплата? У трускавецких депутатов которым нехватает на жизнь 35 тыс?
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28.07.2020 18:05 Ответить
+12
Реальная зарплата в Украине выросла на 4,8% за год, - Госстат - Цензор.НЕТ 7074Реальная зарплата в Украине выросла на 4,8% за год, - Госстат - Цензор.НЕТ 9173
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28.07.2020 18:04 Ответить
+11
А цены?? Что там со стоимостью борщевого набора?? Почему Г+Г молчит как рыба об лед?? Что там с ценой на цибулю??
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28.07.2020 18:04 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А официальная на сколько ?
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28.07.2020 18:02 Ответить
А реальна інфляція ,на скількі ??))
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28.07.2020 18:07 Ответить
Я просто не вкурсе, есть ли официальная зарплата в Украине ( без конвертов ) ? Все знакомые, как и я минималку на банковскую карту, а основную часть в конвертах.
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28.07.2020 19:01 Ответить
Я пенс, мені конвертів ніхто не дає !!))
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28.07.2020 19:04 Ответить
Є. В армії, в школі, в лікарні, на залізниці і т.д.
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28.07.2020 20:17 Ответить
есть. Никопольский завод ферросплавов,официальная средняя по заводу 13000 и это флагман металлургии. откуда они выковыривают 11600!!! средняя в стране с умирающей экономикой?.
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29.07.2020 11:30 Ответить
И к томуже в связи с карантином мы почему то плодоходный платим каждый месяц, а с 1го Марта в пенсионный поступлений нет. Начальство говорит потом компенсируем. !?!
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28.07.2020 19:04 Ответить
Реальная зарплата в Украине выросла на 4,8% за год, - Госстат - Цензор.НЕТ 7074Реальная зарплата в Украине выросла на 4,8% за год, - Госстат - Цензор.НЕТ 9173
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28.07.2020 18:04 Ответить
Симптична тваринка !!))
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28.07.2020 18:15 Ответить
Зебіла горячка!
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28.07.2020 18:26 Ответить
А цены?? Что там со стоимостью борщевого набора?? Почему Г+Г молчит как рыба об лед?? Что там с ценой на цибулю??
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28.07.2020 18:04 Ответить
7 грн. в Форе. И картошка по 10. Год назад была по 16-20. Или ты хочешь, чтоб правительство влияло на урожайность?
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28.07.2020 18:16 Ответить
В Велмарті цибуля-3,99, а картопля-біля 10 !!))
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28.07.2020 18:18 Ответить
Не розумію, що таке Велмарт.-Велюр і т д. Купую на базарі, як і 90% українців.
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28.07.2020 20:21 Ответить
Это не я хочу...это зебилы и прочая зрадоботня типа тебя пять лет орали что правительство...и Порошенко лично должны влиять на урожайность...
Забыл уже об этом скот? Напоминаю...
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28.07.2020 18:20 Ответить
Брехня. У меня и в мыслях не было обвинять ЛЮБОЕ правительство в неурожайности тех или иных культур. Так что мимо, мой юный дружок.
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28.07.2020 18:54 Ответить
Помідори по 26 грн. Буряк по 17 грн. Картопля по 14 грн. І, минулий уряд чомусь впливав на врожайність, принаймні на олігархічних каналах телебачення)))
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28.07.2020 20:19 Ответить
Сегодняшние новости на Г+Г.
Просто хочу напомнить : "Хуже не будет!", "Хоть паржом!" https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3343440889050918&id=100001551209111

Реальна зарплата в Україні зросла на 4,8% за рік, - Держстат - Цензор.НЕТ 4238
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28.07.2020 18:51 Ответить
Зелена пліснява і бебі-бокси дістала !!))
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28.07.2020 19:06 Ответить
У кого выросла зарплата? У трускавецких депутатов которым нехватает на жизнь 35 тыс?
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28.07.2020 18:05 Ответить
Кукуруза мля дороже бананов...в сезон Карл...в сезон кукурузы а не бананов..
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28.07.2020 18:05 Ответить
Королєва полєй, як казав Кукурузник.
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28.07.2020 18:10 Ответить
И дороже картошки вдвое. А цибуля действительно стоит 4 гривны но только не меньше сетки а это около 20 кг, а если на развес то 7-8.
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28.07.2020 18:34 Ответить
Зарплата виросла за рахунок слуг народу, які підняли собі зарплату з 30 тис до 100 тисяч гривень
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28.07.2020 18:08 Ответить
Овощи и фрукты на 100% подорожали по сравнению с прошлым годом. Впереди зима, не все её переживут всвязи с общим подорожанием.
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28.07.2020 18:09 Ответить
Дякуємо за це зекономістам.
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28.07.2020 18:10 Ответить
Добра,Али.К 4 000 долларов таки не постно совсем.Вот зебилам карта повалила.)
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28.07.2020 18:14 Ответить
Взагалі-то 4000 євро! У Києві майже всім платять таку зарплату завдяки Зеленому сонцю нації.
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28.07.2020 18:18 Ответить
Епоха бідності закінчилась. Можемо собі дозволити.
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28.07.2020 18:12 Ответить
Евро?) Звиняюсь,что обобрал этих продажных женщин из ЗЕборделя.....ради таких денех они под танки ВСУ и ложились,жизнью рискуя..
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28.07.2020 18:47 Ответить
С овощами в этом году будет полный швах...борщик будет как праздничное блюдо...по Г+Г об этом правда не скажут..
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28.07.2020 18:12 Ответить
Брехня. Что-то подорожало, что-то подешевело.
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28.07.2020 18:17 Ответить
Твоє життя стало дешевим.
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28.07.2020 18:43 Ответить
Порожнеча не може стати дешевшею !!))
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28.07.2020 18:56 Ответить
Допоможіть нам порадіти, підкажіть, що подешевшало?
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28.07.2020 18:44 Ответить
Картошка к примеру. В прошлом году была 16-20 грн. Сейчас 10.
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28.07.2020 18:52 Ответить
Морква ,була 4,0,стала-14+ !!))
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28.07.2020 18:58 Ответить
И?
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28.07.2020 19:01 Ответить
І помідори подорожчали. І не була картопля по 20, хіба сама перша, молода.
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28.07.2020 20:24 Ответить
Була.Продавали і по 30 грн\кг в жовтні-листопаді. Пздць з картоплею творився. На заході неврожай був.Я як в льосі дивився на ту жалюгідну купку картоплі то плакати хотілося.але нічого..Пережили якось.
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28.07.2020 22:24 Ответить
Клубника, черешня, сливы, абрикосы в два раза дороже чем в прошлом году. Тебе еще статистику набросать?
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28.07.2020 20:45 Ответить
Хватит пестеть,в Черноцах 9,5к самая маленькая реальная,агада,сральная...статисФАКИ...
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28.07.2020 18:11 Ответить
А тепер подих глибше і спокійно переклади ,що ти мав сказати !!))
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28.07.2020 18:14 Ответить
Він зараз Русь хрестить і відзначає цю подію.
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28.07.2020 18:15 Ответить
Менi до руснi,як тобi-до Чернiвецького аэропорту тридцятипьятирiчного сссэра...
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28.07.2020 19:07 Ответить
"Давнини ((,))
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28.07.2020 19:09 Ответить
Реальна зарплатня тут-це мiнiмалка, подих нараз глибокоспокiйний)))
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28.07.2020 18:57 Ответить
Середня температура в лікарні...😷
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28.07.2020 18:13 Ответить
Тобі ще не підняли пенсію до 4000 євро, бо ти ж для них старався?
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28.07.2020 18:20 Ответить
Я на пенсію не живу...
На пивасик та цигарки її вистачає..
Не заздри, проффесіОнальний хфотограф..😁
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28.07.2020 18:25 Ответить
Ти взагалі не живеш, професіональний зебот.
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28.07.2020 18:27 Ответить
Не стоит слишком настойчиво интересоваться моей жизнью. Она может оказаться настолько
интересной, что ты разочаруешься в своей.
И повесишься( как вариант)..😁🤑
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28.07.2020 18:31 Ответить
Так , пива не пью та не палю, а ще не заздрю. Цікавого життя мені теж вистачило!
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28.07.2020 18:33 Ответить
Можеш вже дякувати-дозволяю...
🤑
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28.07.2020 18:41 Ответить
Дякую, що ти є поганим прикладом на людей.
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28.07.2020 18:44 Ответить
Онуки є?
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28.07.2020 18:31 Ответить
Рост доходов Ахметки, Порошенки и Кличка - локомотив роста среднего дохода Украинцев!
Заживёте!
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28.07.2020 18:26 Ответить
Разве вы не стали лучше жить?Да какая разница...
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28.07.2020 18:13 Ответить
Учитывая рост цен реальная зарплата выросла как на х*ю уши ....
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28.07.2020 18:14 Ответить
И сколько таких бездельников еще содержит народ,гнать их всех в шею статисты хреновы!
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28.07.2020 18:18 Ответить
наш народ способен только на лозунги
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28.07.2020 18:24 Ответить
То прапор ім в руки ,та барабан на шию !!))
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28.07.2020 18:28 Ответить
Really?
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28.07.2020 18:22 Ответить
А пензія виросла аж на 0.35%.
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28.07.2020 18:23 Ответить
У кого?
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28.07.2020 18:24 Ответить
Реально ,щось додали , чи 10 чи 15 грн !!!)))
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28.07.2020 18:27 Ответить
Нічого не додали мені і моїй родичці.
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28.07.2020 18:28 Ответить
1638 грв. - 1713 грв.,квартальщики прикалываются над пенсионерами.
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28.07.2020 21:55 Ответить
Довольні хами, ситі в них ї@бала, дєнь ото дня растьот процент жиров у маслі...
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28.07.2020 18:40 Ответить
Ну да у кого то выросло с 1 млн до 5 млн а у кого то на 78 грн! а в среднем у всех ОГО-ГО!!!
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28.07.2020 18:42 Ответить
Меня этот бред не интересует, я не ощутил этого роста, в кошельке пусто, расходы каждую неделю всё больше и больше!!! Идите вы со своими там показателями сами знаете куда...СВОЛОЧИ...
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28.07.2020 19:44 Ответить
Охренеть. чуть было не дотянули до 4,9%. Оба на! Вот это да!
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28.07.2020 21:21 Ответить
а я то думаю чого народ так ламанувся скуплятися ...який дебіл пісяє таку йухню
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28.07.2020 21:32 Ответить
Реальная заработная плата в Украине в июне 2020 года в сравнению с июнем 2019 года увеличилась на 4,8%, а с маем 2020 года - на 9,5%. Источник: https://censor.net/n3210598

Це навіть не брехня, ЦЕ ЗЛОЧИНА АНТИУКРАЇНСЬКА ПРОПАГАНДА -- ТРИ МІСЯЦІ БУВ КАРАНТИН, ПОЗАКРИВАВСЯ ВЕСЬ МАЛИЙ БІЗНЕС,СЕРЕДНІЙ ТЕЖ, ЯКИЙ РІСТ ЗАРПЛАТ ?
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28.07.2020 21:34 Ответить
причём особенно она выросла у тех продавщиц/официантов/торговцев на базаре, которые 3 месяца карантина просидели без работы. И я скажу даже больше - у неофициально оформленных зарплата выросла в 100 сто раз. Ну и конечно, у статистов зарплата выросла - никто подобную ахинею забесплатно нести не будет. Ах да забыл, рост зарплат обеспечило повышение зарплат депутатам, презику, ментам а также генпрокурору Венедиктовой, прикиньте есмли такой толпе накинуть по пару тысяч, то на всё население как раз 4,8% получится. Типа средняя температура по больнице
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28.07.2020 21:50 Ответить
А когда будут выдавать выросшую зп? Клоуны держат марку. Надо чтоб всех президентов звали Вовами. Вова-это надежность и уверенность в завтрашнем дне(от слова дно). 🤝
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28.07.2020 22:11 Ответить
Пиз....шь
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28.07.2020 22:17 Ответить
Блин, только не реально, хотя: "Каждый, в среднем получил по курице! Ему две, а мне ни одной, но в среднем по курице!". Так и "народу", подняли зарплаты на ого-го, а нам Украинцам, цены на ого-го, на всё (даже на овощи и фрукты), а в "среднем" - 4,8%!
А где инфляция, девальвация и покупательная способность З.П.??? За коммуналку платим, в эквиваленте к баксу! А "народ", с голоду пухнет, при З.П. - 36 тысяч гривен...
PS: От куда взялся новый кровосися (бимба)?
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28.07.2020 22:18 Ответить
Ну от, бовдури, знову переплутали.

Не реальні зарплати, а реальні ціни. І не на 4,8%, а на 48%
Втім, від зелені вимагати реальності ... все одно що у доброго царя вірити.
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28.07.2020 22:52 Ответить
11 tysiac gryven eto ne tak malo jesli sravnit s raskoj.Tam po ixnim danim rostat 22 mln liudej daze 10 tysiac rublej
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28.07.2020 23:25 Ответить
мабуть міністрам добавили зарплати, а то вони ледь з голоду не пухнуть....от середня в Україні і піднялась....
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28.07.2020 23:52 Ответить
лживое стадо сволочей ...
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29.07.2020 19:07 Ответить
 
 