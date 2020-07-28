Реальная зарплата в Украине выросла на 4,8% за год, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Реальная заработная плата в Украине в июне 2020 года в сравнению с июнем 2019 года увеличилась на 4,8%, а с маем 2020 года - на 9,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что средняя номинальная заработная плата штатных работников в июне-2020 по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 9,8%, а в годовом измерении (к июню-2019) - на 7,4%, составив 11,579 тыс. грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4,723 тыс. грн).

Индекс реальной заработной платы в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 109,5%, а в сравнении с июнем 2019 г. - 104,8%.

В мае текущего года она составляла 10,542 тыс. грн, апреле - 10,430 тыс. грн, в марте - 11,446 тыс. грн, феврале - 10,847 тыс. грн, январе - 10,727 тыс. грн.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце наблюдался в Киеве (16,393 тыс. грн), самый низкий - в Черновицкой области (9,504 тыс. грн).

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