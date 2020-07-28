Реальна зарплата в Україні зросла на 4,8% за рік, - Держстат. ІНФОГРАФІКА
Реальна заробітна плата в Україні в червні 2020 року порівняно з червнем 2019 року збільшилася на 4,8%, а з травнем 2020 року - на 9,5%.
Про це повідомляє Державна служба статистики, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що середня номінальна заробітна плата штатних працівників у червні-2020 порівняно з попереднім місяцем зросла на 9,8%, а в річному вимірі (до червня-2019) - на 7,4%, склавши 11,579 тис. грн, що в 2,5 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4,723 тис. грн).
Індекс реальної заробітної плати в червні 2020 року порівняно з травнем 2020 р становив 109,5%, а порівняно з червнем 2019 року - 104,8%.
У травні цього року вона становила 10,542 тис. грн, у квітні - 10,430 тис. грн, у березні - 11,446 тис. грн, у лютому - 10,847 тис. грн, в січні - 10,727 тис. грн.
Найвищий рівень зарплат минулого місяця спостерігався в Києві (16,393 тис. грн), найнижчий - у Чернівецькій області (9,504 тис. грн).
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Забыл уже об этом скот? Напоминаю...
Просто хочу напомнить : "Хуже не будет!", "Хоть паржом!" https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3343440889050918&id=100001551209111
На пивасик та цигарки її вистачає..
Не заздри, проффесіОнальний хфотограф..😁
интересной, что ты разочаруешься в своей.
И повесишься( как вариант)..😁🤑
🤑
Заживёте!
Це навіть не брехня, ЦЕ ЗЛОЧИНА АНТИУКРАЇНСЬКА ПРОПАГАНДА -- ТРИ МІСЯЦІ БУВ КАРАНТИН, ПОЗАКРИВАВСЯ ВЕСЬ МАЛИЙ БІЗНЕС,СЕРЕДНІЙ ТЕЖ, ЯКИЙ РІСТ ЗАРПЛАТ ?
А где инфляция, девальвация и покупательная способность З.П.??? За коммуналку платим, в эквиваленте к баксу! А "народ", с голоду пухнет, при З.П. - 36 тысяч гривен...
PS: От куда взялся новый кровосися (бимба)?
Не реальні зарплати, а реальні ціни. І не на 4,8%, а на 48%
Втім, від зелені вимагати реальності ... все одно що у доброго царя вірити.