Реальна зарплата в Україні зросла на 4,8% за рік, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Реальна заробітна плата в Україні в червні 2020 року порівняно з червнем 2019 року збільшилася на 4,8%, а з травнем 2020 року - на 9,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що середня номінальна заробітна плата штатних працівників у червні-2020 порівняно з попереднім місяцем зросла на 9,8%, а в річному вимірі (до червня-2019) - на 7,4%, склавши 11,579 тис. грн, що в 2,5 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4,723 тис. грн).

Індекс реальної заробітної плати в червні 2020 року порівняно з травнем 2020 р становив 109,5%, а порівняно з червнем 2019 року - 104,8%.

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У травні цього року вона становила 10,542 тис. грн, у квітні - 10,430 тис. грн, у березні - 11,446 тис. грн, у лютому - 10,847 тис. грн, в січні - 10,727 тис. грн.

Найвищий рівень зарплат минулого місяця спостерігався в Києві (16,393 тис. грн), найнижчий - у Чернівецькій області (9,504 тис. грн).