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Реальна зарплата в Україні зросла на 4,8% за рік, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Реальна зарплата в Україні зросла на 4,8% за рік, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Реальна заробітна плата в Україні в червні 2020 року порівняно з червнем 2019 року збільшилася на 4,8%, а з травнем 2020 року - на 9,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що середня номінальна заробітна плата штатних працівників у червні-2020 порівняно з попереднім місяцем зросла на 9,8%, а в річному вимірі (до червня-2019) - на 7,4%, склавши 11,579 тис. грн, що в 2,5 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4,723 тис. грн).

Індекс реальної заробітної плати в червні 2020 року порівняно з травнем 2020 р становив 109,5%, а порівняно з червнем 2019 року - 104,8%.

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У травні цього року вона становила 10,542 тис. грн, у квітні - 10,430 тис. грн, у березні - 11,446 тис. грн, у лютому - 10,847 тис. грн, в січні - 10,727 тис. грн.

Найвищий рівень зарплат минулого місяця спостерігався в Києві (16,393 тис. грн), найнижчий - у Чернівецькій області (9,504 тис. грн).

Реальна зарплата в Україні зросла на 4,8% за рік, - Держстат 01

Автор: 

Держстат (1613) зарплата (2257)


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Топ коментарі
+13
У кого выросла зарплата? У трускавецких депутатов которым нехватает на жизнь 35 тыс?
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28.07.2020 18:05 Відповісти
+12
Реальная зарплата в Украине выросла на 4,8% за год, - Госстат - Цензор.НЕТ 7074Реальная зарплата в Украине выросла на 4,8% за год, - Госстат - Цензор.НЕТ 9173
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28.07.2020 18:04 Відповісти
+11
А цены?? Что там со стоимостью борщевого набора?? Почему Г+Г молчит как рыба об лед?? Что там с ценой на цибулю??
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28.07.2020 18:04 Відповісти
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А официальная на сколько ?
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28.07.2020 18:02 Відповісти
А реальна інфляція ,на скількі ??))
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28.07.2020 18:07 Відповісти
Я просто не вкурсе, есть ли официальная зарплата в Украине ( без конвертов ) ? Все знакомые, как и я минималку на банковскую карту, а основную часть в конвертах.
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28.07.2020 19:01 Відповісти
Я пенс, мені конвертів ніхто не дає !!))
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28.07.2020 19:04 Відповісти
Є. В армії, в школі, в лікарні, на залізниці і т.д.
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28.07.2020 20:17 Відповісти
есть. Никопольский завод ферросплавов,официальная средняя по заводу 13000 и это флагман металлургии. откуда они выковыривают 11600!!! средняя в стране с умирающей экономикой?.
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29.07.2020 11:30 Відповісти
И к томуже в связи с карантином мы почему то плодоходный платим каждый месяц, а с 1го Марта в пенсионный поступлений нет. Начальство говорит потом компенсируем. !?!
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28.07.2020 19:04 Відповісти
Реальная зарплата в Украине выросла на 4,8% за год, - Госстат - Цензор.НЕТ 7074Реальная зарплата в Украине выросла на 4,8% за год, - Госстат - Цензор.НЕТ 9173
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28.07.2020 18:04 Відповісти
Симптична тваринка !!))
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28.07.2020 18:15 Відповісти
Зебіла горячка!
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28.07.2020 18:26 Відповісти
А цены?? Что там со стоимостью борщевого набора?? Почему Г+Г молчит как рыба об лед?? Что там с ценой на цибулю??
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28.07.2020 18:04 Відповісти
7 грн. в Форе. И картошка по 10. Год назад была по 16-20. Или ты хочешь, чтоб правительство влияло на урожайность?
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28.07.2020 18:16 Відповісти
В Велмарті цибуля-3,99, а картопля-біля 10 !!))
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28.07.2020 18:18 Відповісти
Не розумію, що таке Велмарт.-Велюр і т д. Купую на базарі, як і 90% українців.
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28.07.2020 20:21 Відповісти
Это не я хочу...это зебилы и прочая зрадоботня типа тебя пять лет орали что правительство...и Порошенко лично должны влиять на урожайность...
Забыл уже об этом скот? Напоминаю...
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28.07.2020 18:20 Відповісти
Брехня. У меня и в мыслях не было обвинять ЛЮБОЕ правительство в неурожайности тех или иных культур. Так что мимо, мой юный дружок.
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28.07.2020 18:54 Відповісти
Помідори по 26 грн. Буряк по 17 грн. Картопля по 14 грн. І, минулий уряд чомусь впливав на врожайність, принаймні на олігархічних каналах телебачення)))
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28.07.2020 20:19 Відповісти
Сегодняшние новости на Г+Г.
Просто хочу напомнить : "Хуже не будет!", "Хоть паржом!" https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3343440889050918&id=100001551209111

Реальна зарплата в Україні зросла на 4,8% за рік, - Держстат - Цензор.НЕТ 4238
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28.07.2020 18:51 Відповісти
Зелена пліснява і бебі-бокси дістала !!))
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28.07.2020 19:06 Відповісти
У кого выросла зарплата? У трускавецких депутатов которым нехватает на жизнь 35 тыс?
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28.07.2020 18:05 Відповісти
Кукуруза мля дороже бананов...в сезон Карл...в сезон кукурузы а не бананов..
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28.07.2020 18:05 Відповісти
Королєва полєй, як казав Кукурузник.
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28.07.2020 18:10 Відповісти
И дороже картошки вдвое. А цибуля действительно стоит 4 гривны но только не меньше сетки а это около 20 кг, а если на развес то 7-8.
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28.07.2020 18:34 Відповісти
Зарплата виросла за рахунок слуг народу, які підняли собі зарплату з 30 тис до 100 тисяч гривень
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28.07.2020 18:08 Відповісти
Овощи и фрукты на 100% подорожали по сравнению с прошлым годом. Впереди зима, не все её переживут всвязи с общим подорожанием.
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28.07.2020 18:09 Відповісти
Дякуємо за це зекономістам.
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28.07.2020 18:10 Відповісти
Добра,Али.К 4 000 долларов таки не постно совсем.Вот зебилам карта повалила.)
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28.07.2020 18:14 Відповісти
Взагалі-то 4000 євро! У Києві майже всім платять таку зарплату завдяки Зеленому сонцю нації.
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28.07.2020 18:18 Відповісти
Епоха бідності закінчилась. Можемо собі дозволити.
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28.07.2020 18:12 Відповісти
Евро?) Звиняюсь,что обобрал этих продажных женщин из ЗЕборделя.....ради таких денех они под танки ВСУ и ложились,жизнью рискуя..
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28.07.2020 18:47 Відповісти
С овощами в этом году будет полный швах...борщик будет как праздничное блюдо...по Г+Г об этом правда не скажут..
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28.07.2020 18:12 Відповісти
Брехня. Что-то подорожало, что-то подешевело.
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28.07.2020 18:17 Відповісти
Твоє життя стало дешевим.
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28.07.2020 18:43 Відповісти
Порожнеча не може стати дешевшею !!))
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28.07.2020 18:56 Відповісти
Допоможіть нам порадіти, підкажіть, що подешевшало?
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28.07.2020 18:44 Відповісти
Картошка к примеру. В прошлом году была 16-20 грн. Сейчас 10.
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28.07.2020 18:52 Відповісти
Морква ,була 4,0,стала-14+ !!))
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28.07.2020 18:58 Відповісти
И?
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28.07.2020 19:01 Відповісти
І помідори подорожчали. І не була картопля по 20, хіба сама перша, молода.
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28.07.2020 20:24 Відповісти
Була.Продавали і по 30 грн\кг в жовтні-листопаді. Пздць з картоплею творився. На заході неврожай був.Я як в льосі дивився на ту жалюгідну купку картоплі то плакати хотілося.але нічого..Пережили якось.
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28.07.2020 22:24 Відповісти
Клубника, черешня, сливы, абрикосы в два раза дороже чем в прошлом году. Тебе еще статистику набросать?
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28.07.2020 20:45 Відповісти
Хватит пестеть,в Черноцах 9,5к самая маленькая реальная,агада,сральная...статисФАКИ...
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28.07.2020 18:11 Відповісти
А тепер подих глибше і спокійно переклади ,що ти мав сказати !!))
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28.07.2020 18:14 Відповісти
Він зараз Русь хрестить і відзначає цю подію.
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28.07.2020 18:15 Відповісти
Менi до руснi,як тобi-до Чернiвецького аэропорту тридцятипьятирiчного сссэра...
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28.07.2020 19:07 Відповісти
"Давнини ((,))
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28.07.2020 19:09 Відповісти
Реальна зарплатня тут-це мiнiмалка, подих нараз глибокоспокiйний)))
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28.07.2020 18:57 Відповісти
Середня температура в лікарні...😷
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28.07.2020 18:13 Відповісти
Тобі ще не підняли пенсію до 4000 євро, бо ти ж для них старався?
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28.07.2020 18:20 Відповісти
Я на пенсію не живу...
На пивасик та цигарки її вистачає..
Не заздри, проффесіОнальний хфотограф..😁
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28.07.2020 18:25 Відповісти
Ти взагалі не живеш, професіональний зебот.
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28.07.2020 18:27 Відповісти
Не стоит слишком настойчиво интересоваться моей жизнью. Она может оказаться настолько
интересной, что ты разочаруешься в своей.
И повесишься( как вариант)..😁🤑
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28.07.2020 18:31 Відповісти
Так , пива не пью та не палю, а ще не заздрю. Цікавого життя мені теж вистачило!
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28.07.2020 18:33 Відповісти
Можеш вже дякувати-дозволяю...
🤑
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28.07.2020 18:41 Відповісти
Дякую, що ти є поганим прикладом на людей.
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28.07.2020 18:44 Відповісти
Онуки є?
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28.07.2020 18:31 Відповісти
Рост доходов Ахметки, Порошенки и Кличка - локомотив роста среднего дохода Украинцев!
Заживёте!
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28.07.2020 18:26 Відповісти
Разве вы не стали лучше жить?Да какая разница...
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28.07.2020 18:13 Відповісти
Учитывая рост цен реальная зарплата выросла как на х*ю уши ....
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28.07.2020 18:14 Відповісти
И сколько таких бездельников еще содержит народ,гнать их всех в шею статисты хреновы!
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28.07.2020 18:18 Відповісти
наш народ способен только на лозунги
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28.07.2020 18:24 Відповісти
То прапор ім в руки ,та барабан на шию !!))
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28.07.2020 18:28 Відповісти
Really?
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28.07.2020 18:22 Відповісти
А пензія виросла аж на 0.35%.
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28.07.2020 18:23 Відповісти
У кого?
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28.07.2020 18:24 Відповісти
Реально ,щось додали , чи 10 чи 15 грн !!!)))
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28.07.2020 18:27 Відповісти
Нічого не додали мені і моїй родичці.
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28.07.2020 18:28 Відповісти
1638 грв. - 1713 грв.,квартальщики прикалываются над пенсионерами.
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28.07.2020 21:55 Відповісти
Довольні хами, ситі в них ї@бала, дєнь ото дня растьот процент жиров у маслі...
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28.07.2020 18:40 Відповісти
Ну да у кого то выросло с 1 млн до 5 млн а у кого то на 78 грн! а в среднем у всех ОГО-ГО!!!
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28.07.2020 18:42 Відповісти
Меня этот бред не интересует, я не ощутил этого роста, в кошельке пусто, расходы каждую неделю всё больше и больше!!! Идите вы со своими там показателями сами знаете куда...СВОЛОЧИ...
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28.07.2020 19:44 Відповісти
Охренеть. чуть было не дотянули до 4,9%. Оба на! Вот это да!
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28.07.2020 21:21 Відповісти
а я то думаю чого народ так ламанувся скуплятися ...який дебіл пісяє таку йухню
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28.07.2020 21:32 Відповісти
Реальная заработная плата в Украине в июне 2020 года в сравнению с июнем 2019 года увеличилась на 4,8%, а с маем 2020 года - на 9,5%. Источник: https://censor.net/n3210598

Це навіть не брехня, ЦЕ ЗЛОЧИНА АНТИУКРАЇНСЬКА ПРОПАГАНДА -- ТРИ МІСЯЦІ БУВ КАРАНТИН, ПОЗАКРИВАВСЯ ВЕСЬ МАЛИЙ БІЗНЕС,СЕРЕДНІЙ ТЕЖ, ЯКИЙ РІСТ ЗАРПЛАТ ?
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28.07.2020 21:34 Відповісти
причём особенно она выросла у тех продавщиц/официантов/торговцев на базаре, которые 3 месяца карантина просидели без работы. И я скажу даже больше - у неофициально оформленных зарплата выросла в 100 сто раз. Ну и конечно, у статистов зарплата выросла - никто подобную ахинею забесплатно нести не будет. Ах да забыл, рост зарплат обеспечило повышение зарплат депутатам, презику, ментам а также генпрокурору Венедиктовой, прикиньте есмли такой толпе накинуть по пару тысяч, то на всё население как раз 4,8% получится. Типа средняя температура по больнице
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28.07.2020 21:50 Відповісти
А когда будут выдавать выросшую зп? Клоуны держат марку. Надо чтоб всех президентов звали Вовами. Вова-это надежность и уверенность в завтрашнем дне(от слова дно). 🤝
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28.07.2020 22:11 Відповісти
Пиз....шь
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28.07.2020 22:17 Відповісти
Блин, только не реально, хотя: "Каждый, в среднем получил по курице! Ему две, а мне ни одной, но в среднем по курице!". Так и "народу", подняли зарплаты на ого-го, а нам Украинцам, цены на ого-го, на всё (даже на овощи и фрукты), а в "среднем" - 4,8%!
А где инфляция, девальвация и покупательная способность З.П.??? За коммуналку платим, в эквиваленте к баксу! А "народ", с голоду пухнет, при З.П. - 36 тысяч гривен...
PS: От куда взялся новый кровосися (бимба)?
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28.07.2020 22:18 Відповісти
Ну от, бовдури, знову переплутали.

Не реальні зарплати, а реальні ціни. І не на 4,8%, а на 48%
Втім, від зелені вимагати реальності ... все одно що у доброго царя вірити.
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28.07.2020 22:52 Відповісти
11 tysiac gryven eto ne tak malo jesli sravnit s raskoj.Tam po ixnim danim rostat 22 mln liudej daze 10 tysiac rublej
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28.07.2020 23:25 Відповісти
мабуть міністрам добавили зарплати, а то вони ледь з голоду не пухнуть....от середня в Україні і піднялась....
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28.07.2020 23:52 Відповісти
лживое стадо сволочей ...
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29.07.2020 19:07 Відповісти
 
 