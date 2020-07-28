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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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РФ продолжает нарушать международное право, насильственно интегрируя Крым, - заявление представителя Евросоюза

РФ продолжает нарушать международное право, насильственно интегрируя Крым, - заявление представителя Евросоюза

Продолжающиеся усилия Российской Федерации по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины, а также дальнейшие попытки насильственно интегрировать незаконно аннексированный Крым и Севастополь в состав РФ представляют собой нарушение международного права.

Как говорится в заявлении представителя Внешней дипломатической службы ЕС, распространенном во вторник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Недавняя церемония закладки двух десантных кораблей в Керчи - еще один четкий шаг в продолжающейся милитаризации полуострова, который оказывает значительное негативное влияние на региональную безопасность в Черном море", - отмечается в заявлении.

Другой проблемой в ЕС назвали "последние ограничения свободы передвижения граждан Украины на Крымский полуостров и с него". "Доступ на материковую часть Украины и право на возвращение по месту жительства должны быть предоставлены безоговорочно и не должны требовать российского паспорта", - считают в ЕС.

"Европейский союз продолжает ожидать, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове. Европейский союз неуклонно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изменение политики ЕС в отношении РФ возможно только после прекращения ее агрессии против Украины, - Кулеба

Автор: 

Крым (26424) Евросоюз (17265)


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Топ комментарии
+4
І головне для ЄС добудувати ПП2.
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28.07.2020 19:09 Ответить
+2
- Лоис, тебе не кажется, что тебе уже хватит?
- Поверь мне, трезвая я еще противнее.
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28.07.2020 19:02 Ответить
+2
Московія посиленно тренується ,до досягнення жаданої мети , анексіі України !!)))
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28.07.2020 19:17 Ответить
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"Насільствєнно", напихаючи у всі дирки каміння з неба
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28.07.2020 19:02 Ответить
Московія посиленно тренується ,до досягнення жаданої мети , анексіі України !!)))
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28.07.2020 19:17 Ответить
Нас рать, главное не стрелять в ответ.
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28.07.2020 19:02 Ответить
Не треба бути агресивними до агресора і припиніть стріляти, тамженашилюди !!))
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28.07.2020 19:19 Ответить
- Лоис, тебе не кажется, что тебе уже хватит?
- Поверь мне, трезвая я еще противнее.
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28.07.2020 19:02 Ответить
І головне для ЄС добудувати ПП2.
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28.07.2020 19:09 Ответить
И как прежде боятся и не раздражать по типу (а вдруг он нападёт)
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29.07.2020 00:20 Ответить
РФ продолжает нарушать международное право, насильственно интегрируя Крым, - заявление представителя Евросоюза - Цензор.НЕТ 2744
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28.07.2020 19:19 Ответить
если бы россия воевала с омерикой, то 100% через пролив стреляли.
если бы украина воевала с рашей, то 100% в ростовскую область стреляли.

вопрос знатокам. кто воюет если на аляске и ростове спокойно?
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28.07.2020 21:05 Ответить
госстрах
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28.07.2020 21:12 Ответить
А где глубочайшая озабоченность? Или ещё чего нибудь на что яиц хватает?
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28.07.2020 19:22 Ответить
Перестаньте купляти газ у путіна .Ви фінансуєте війни.які путін веде,щоб прибрати конкурентів в торгівлі газом,нафтою з ЄС.В Україні на Донбасі розроблялись сланці ,є українська гтс.Зараз на Донбасі війна.На сьогодні Ваш нормандський формат буде,як змова покупця газу-спонсора війни і продавця-агресора в присутності клоуна - свідка,які роблять вигляд,що вони хочуть миру,
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28.07.2020 19:32 Ответить
Кстати, что за десантные корабли - загадка. Известно только что довольно крупные - больше "Мистралей".
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28.07.2020 19:35 Ответить
В "Мистралях" для россиян самое ценное бьіло в начинке - радарьі , системьі связи и управления боем - другое поколение , по сравнению с советскими кораблями. Ну , и , конечно , долговечньіе и єкономичньіе двигатели. Всего єтого не будет в новьіх российских вертолетоносцах , спасибо Франции и лично президенту Олланду.
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28.07.2020 20:10 Ответить
Это шутка? Или Вы серьёзно думаете на десантных невооружённых кораблях какие-то навороченные радары? Двигатели на "Мистралях" - финские дизеля, да хорошие, но не более того, русня может поставить коломенские - те что ставят на свои подлодки.
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28.07.2020 20:26 Ответить
Закладка зроблена,завдання ясно....
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29.07.2020 09:15 Ответить
 
 