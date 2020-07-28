РФ продолжает нарушать международное право, насильственно интегрируя Крым, - заявление представителя Евросоюза

Продолжающиеся усилия Российской Федерации по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины, а также дальнейшие попытки насильственно интегрировать незаконно аннексированный Крым и Севастополь в состав РФ представляют собой нарушение международного права.

Как говорится в заявлении представителя Внешней дипломатической службы ЕС, распространенном во вторник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Недавняя церемония закладки двух десантных кораблей в Керчи - еще один четкий шаг в продолжающейся милитаризации полуострова, который оказывает значительное негативное влияние на региональную безопасность в Черном море", - отмечается в заявлении.

Другой проблемой в ЕС назвали "последние ограничения свободы передвижения граждан Украины на Крымский полуостров и с него". "Доступ на материковую часть Украины и право на возвращение по месту жительства должны быть предоставлены безоговорочно и не должны требовать российского паспорта", - считают в ЕС.

"Европейский союз продолжает ожидать, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове. Европейский союз неуклонно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.

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