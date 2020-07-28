На землях Протасового Яра планируется создать региональный ландшафтный парк — Кличко
На землях Протасового Яра не будет жилой застройки и в дальнейшем планируется создать региональный ландшафтный парк. Киевсовет принял решение, которым признал такими, что не отвечают интересам территориальной громады земельные отводы с 2007 до 2012 года на территории Протасового Яра.
Об этом говорится в сообщении на "Официальном портале Киева", информирует Цензор.НЕТ.
Также депутаты отменили изменения в Генеральный план Киева и Программу развития зеленой зоны, которыми земельные участки в Протасовом Яру были переведены под жилую застройку. Речь идет об отмене передачи для освоения 3,23 га зеленых зон ООО "Дайтона групп".
"Город делает все для наведения порядка с землей урочища. На ближайшую сессию Киевсовета будет вынесен еще один важный проект решения – об отказе в возобновлении договора аренды с "Интерстрой Компани". Поэтому прошу депутатов ответственно отнестись к принятию этого важного вопроса", – отметил Кличко.
В сообщении говорится, что на следующее пленарное заседание Киевсовета должен быть вынесен вопрос об отказе в возобновлении договора аренды с ООО "Интерстрой Компани", которое арендует другой земельный участок в Протасовом Яру площадью 0,7 га. Он также должен в перспективе стать частью регионального ландшафтного парка "Протасов Яр".
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а уголовных дел по этим судьям все еще нет, и Венедиктова по прежнему не дает им хода..
Если да, то встречайте еще одних обманутых инвесторов.
Классная схема: дается разрешение, начинается строительство, приходят псевдо экоактвисты и резко хотят на этом месте парк, така как заметили здесь краснокнижного комара. Забирается разрешение в интересах этой псевдогромады и строительство соответственно становится незаконным.
А парк может и не состояться, а будет тот ЖК только от нужного застройщика.
Интересно, в этом случае тоже руку приложил любитель краснокнижных одуванчиков товарищ Мирошниченко и Ко?
как на м.Оболонь - вместо сквера с поющим фонтаном лупят высотку в 25 этажей.
Брехло отбитое....