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На землях Протасового Яра планируется создать региональный ландшафтный парк — Кличко

На землях Протасового Яра планируется создать региональный ландшафтный парк — Кличко

На землях Протасового Яра не будет жилой застройки и в дальнейшем планируется создать региональный ландшафтный парк. Киевсовет принял решение, которым признал такими, что не отвечают интересам территориальной громады земельные отводы с 2007 до 2012 года на территории Протасового Яра.

Об этом говорится в сообщении на "Официальном портале Киева", информирует Цензор.НЕТ.

Также депутаты отменили изменения в Генеральный план Киева и Программу развития зеленой зоны, которыми земельные участки в Протасовом Яру были переведены под жилую застройку. Речь идет об отмене передачи для освоения 3,23 га зеленых зон ООО "Дайтона групп".

"Город делает все для наведения порядка с землей урочища. На ближайшую сессию Киевсовета будет вынесен еще один важный проект решения – об отказе в возобновлении договора аренды с "Интерстрой Компани". Поэтому прошу депутатов ответственно отнестись к принятию этого важного вопроса", – отметил Кличко.

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В сообщении говорится, что на следующее пленарное заседание Киевсовета должен быть вынесен вопрос об отказе в возобновлении договора аренды с ООО "Интерстрой Компани", которое арендует другой земельный участок в Протасовом Яру площадью 0,7 га. Он также должен в перспективе стать частью регионального ландшафтного парка "Протасов Яр".

Автор: 

Киев (25668) Киевсовет (1377) Кличко Виталий (4652) парк (172)


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а вы обратили внимание, что после двух террористов (Луцкого и Полтавского), никто уже и не вспоминает про Окружной Админ суд и 7 судей, которые готовили захват власти..
а уголовных дел по этим судьям все еще нет, и Венедиктова по прежнему не дает им хода..
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28.07.2020 19:23 Ответить
Если Венедиктова не дает,.....значит надо взять !
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28.07.2020 19:59 Ответить
А на этом месте строительство уже началось?
Если да, то встречайте еще одних обманутых инвесторов.
Классная схема: дается разрешение, начинается строительство, приходят псевдо экоактвисты и резко хотят на этом месте парк, така как заметили здесь краснокнижного комара. Забирается разрешение в интересах этой псевдогромады и строительство соответственно становится незаконным.
А парк может и не состояться, а будет тот ЖК только от нужного застройщика.
Интересно, в этом случае тоже руку приложил любитель краснокнижных одуванчиков товарищ Мирошниченко и Ко?
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28.07.2020 20:00 Ответить
Нет, не началось. Лишь несколько десятков деревьев успели спилить и пытались установить забор
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28.07.2020 21:23 Ответить
Верим! Конечно верим! Будет Региональный ландшафный парк (размером 50 на 50) в окружении 30-ти этажных высоток!
как на м.Оболонь - вместо сквера с поющим фонтаном лупят высотку в 25 этажей.
Брехло отбитое....
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28.07.2020 20:32 Ответить
Будем снова голосовать за Витальку, зе-банариум в Киеве не нужен.
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28.07.2020 20:38 Ответить
Заметил на фото рожки над Кличко,к чемубы это ? )))...
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28.07.2020 20:52 Ответить
Хорошо, правильно. Там красивые рощи.
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28.07.2020 23:41 Ответить
Там всегда был парк . От Протасова Яра вверх к улице Соломенской вел серпантин - таксисты называли его Военно-Грузинской дорогой , изначально был из гранитной брусчатки (На Батыевой горе все спуски были из бручатки ),потом поверх камня набросали асфальт. Слева от него где сейчас лыжный спуск росла березовая роща ,в низу в ложбине росли каштаны, большие . Не знаю сколько им было лет, но думаю очень преклонного возраста , такой себе каштановый мини-лес, белок там было-тьма. Справа от дороги росли школьные фруктовые сады ( школа №187) , был даже садовник - дед , жил там же , на горе в начале сада стоял его маленький , деревянный домик.Это был один из самых зеленых районов города. Киев раньше весь утопал в зелени ( не путать с ЗЕленью) , пока теперешний Жлободром не начал его усиленно застраивать
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28.07.2020 23:50 Ответить
 
 