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На землях Протасового Яру планується створити регіональний ландшафтний парк, - Кличко

На землях Протасового Яру планується створити регіональний ландшафтний парк, - Кличко

На землях Протасового Яру не буде житлової забудови й у подальшому планується створити регіональний ландшафтний парк. Київрада ухвалила рішення, яким визнала такими, що не відповідають інтересам територіальної громади земельні відводи з 2007 до 2012 року на території Протасового Яру.

Про це йдеться в повідомленні на "Офіційному порталі Києва", інформує Цензор.НЕТ.

Також депутати скасували зміни до Генерального плану Києва та Програми розвитку зеленої зони, якими земельні ділянки у Протасовому Яру були переведені під житлову забудову. Йдеться про скасування передачі для освоєння 3,23 га зелених зон ТОВ "Дайтона груп".

"Місто робить все для наведення ладу із землею урочища. На найближчу сесію Київради буде винесений ще один важливий проект рішення – про відмову у поновленні договору оренди з "Інтербуд Компані". Тож прошу депутатів відповідально поставитись до ухвалення цього важливого питання", – зазначив Кличко.

У повідомленні говориться, що на наступне пленарне засідання Київради має бути винесене питання про відмову у поновленні договору оренди із ТОВ "Інтербуд Компані", що орендує іншу земельну ділянку у Протасовому Яру площею 0,7 га. Вона також має у перспективі стати частиною регіонального ландшафтного парку "Протасів Яр".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парк, у якому можна і потрібно робити все, що хочеться, - Голик про інклюзивний дитячий парк Дніпра

Автор: 

Київ (19643) Київрада (802) Кличко Віталій (3527) парк (124)


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а вы обратили внимание, что после двух террористов (Луцкого и Полтавского), никто уже и не вспоминает про Окружной Админ суд и 7 судей, которые готовили захват власти..
а уголовных дел по этим судьям все еще нет, и Венедиктова по прежнему не дает им хода..
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28.07.2020 19:23 Відповісти
Если Венедиктова не дает,.....значит надо взять !
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28.07.2020 19:59 Відповісти
А на этом месте строительство уже началось?
Если да, то встречайте еще одних обманутых инвесторов.
Классная схема: дается разрешение, начинается строительство, приходят псевдо экоактвисты и резко хотят на этом месте парк, така как заметили здесь краснокнижного комара. Забирается разрешение в интересах этой псевдогромады и строительство соответственно становится незаконным.
А парк может и не состояться, а будет тот ЖК только от нужного застройщика.
Интересно, в этом случае тоже руку приложил любитель краснокнижных одуванчиков товарищ Мирошниченко и Ко?
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28.07.2020 20:00 Відповісти
Нет, не началось. Лишь несколько десятков деревьев успели спилить и пытались установить забор
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28.07.2020 21:23 Відповісти
Верим! Конечно верим! Будет Региональный ландшафный парк (размером 50 на 50) в окружении 30-ти этажных высоток!
как на м.Оболонь - вместо сквера с поющим фонтаном лупят высотку в 25 этажей.
Брехло отбитое....
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28.07.2020 20:32 Відповісти
Будем снова голосовать за Витальку, зе-банариум в Киеве не нужен.
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28.07.2020 20:38 Відповісти
Заметил на фото рожки над Кличко,к чемубы это ? )))...
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28.07.2020 20:52 Відповісти
Хорошо, правильно. Там красивые рощи.
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28.07.2020 23:41 Відповісти
Там всегда был парк . От Протасова Яра вверх к улице Соломенской вел серпантин - таксисты называли его Военно-Грузинской дорогой , изначально был из гранитной брусчатки (На Батыевой горе все спуски были из бручатки ),потом поверх камня набросали асфальт. Слева от него где сейчас лыжный спуск росла березовая роща ,в низу в ложбине росли каштаны, большие . Не знаю сколько им было лет, но думаю очень преклонного возраста , такой себе каштановый мини-лес, белок там было-тьма. Справа от дороги росли школьные фруктовые сады ( школа №187) , был даже садовник - дед , жил там же , на горе в начале сада стоял его маленький , деревянный домик.Это был один из самых зеленых районов города. Киев раньше весь утопал в зелени ( не путать с ЗЕленью) , пока теперешний Жлободром не начал его усиленно застраивать
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28.07.2020 23:50 Відповісти
 
 