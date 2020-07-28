На землях Протасового Яру планується створити регіональний ландшафтний парк, - Кличко

На землях Протасового Яру не буде житлової забудови й у подальшому планується створити регіональний ландшафтний парк. Київрада ухвалила рішення, яким визнала такими, що не відповідають інтересам територіальної громади земельні відводи з 2007 до 2012 року на території Протасового Яру.

Про це йдеться в повідомленні на "Офіційному порталі Києва", інформує Цензор.НЕТ.

Також депутати скасували зміни до Генерального плану Києва та Програми розвитку зеленої зони, якими земельні ділянки у Протасовому Яру були переведені під житлову забудову. Йдеться про скасування передачі для освоєння 3,23 га зелених зон ТОВ "Дайтона груп".

"Місто робить все для наведення ладу із землею урочища. На найближчу сесію Київради буде винесений ще один важливий проект рішення – про відмову у поновленні договору оренди з "Інтербуд Компані". Тож прошу депутатів відповідально поставитись до ухвалення цього важливого питання", – зазначив Кличко.

У повідомленні говориться, що на наступне пленарне засідання Київради має бути винесене питання про відмову у поновленні договору оренди із ТОВ "Інтербуд Компані", що орендує іншу земельну ділянку у Протасовому Яру площею 0,7 га. Вона також має у перспективі стати частиною регіонального ландшафтного парку "Протасів Яр".

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