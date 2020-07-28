Латвия обязала трудовых мигрантов сдавать два теста на COVID-19

Правительство Латвии ввело обязательное тестирование на коронавирус для всех иностранных граждан из стран повышенного риска, которые едут в страну с целью работы.

Соответствующее решение было принято 28 июля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. С 1 августа трудовые мигранты, прибывающие в Латвию из стран с высоким риском заражения, в частности деятели культуры, должны будут пройти два тестирования на коронавирус: второе - через 5-7 дней после первого. До получения второго отрицательного результата необходимо будет оставаться на самоизоляции.

Стоимость тестов будет оплачивать государство - в случае, если за этого работника платит налоги определенное предприятие в Латвии. В других случаях за тест нужно будет заплатить самостоятельно, или же эти расходы должен покрывать организатор мероприятия, который пригласил артиста.

Отметим, по состоянию на 28 июля в Латвии подтвердили 1219 случаев коронавируса. Из них 1045 человек выздоровели и 31 умер от осложнений, вызванных COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Латвии будут бесплатно тестировать на COVID-19 всех желающих

По состоянию на 27 июля в украинском "красном" списке Министерства здравоохранения 60 стран. Латвия находится в зеленом списке.