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Новости Коронавирус и карантин
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Латвия обязала трудовых мигрантов сдавать два теста на COVID-19

Латвия обязала трудовых мигрантов сдавать два теста на COVID-19

Правительство Латвии ввело обязательное тестирование на коронавирус для всех иностранных граждан из стран повышенного риска, которые едут в страну с целью работы.

Соответствующее решение было принято 28 июля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. С 1 августа трудовые мигранты, прибывающие в Латвию из стран с высоким риском заражения, в частности деятели культуры, должны будут пройти два тестирования на коронавирус: второе - через 5-7 дней после первого. До получения второго отрицательного результата необходимо будет оставаться на самоизоляции.

Стоимость тестов будет оплачивать государство - в случае, если за этого работника платит налоги определенное предприятие в Латвии. В других случаях за тест нужно будет заплатить самостоятельно, или же эти расходы должен покрывать организатор мероприятия, который пригласил артиста.

Отметим, по состоянию на 28 июля в Латвии подтвердили 1219 случаев коронавируса. Из них 1045 человек выздоровели и 31 умер от осложнений, вызванных COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Латвии будут бесплатно тестировать на COVID-19 всех желающих

По состоянию на 27 июля в украинском "красном" списке Министерства здравоохранения 60 стран. Латвия находится в зеленом списке.

Автор: 

карантин (16729) Латвия (1348) заробитчане (587) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
в Латвие тоже с узбеками та же проблема, милые люди, умные и хочет трудиться, в отличие от юскоговорящих отприсков окупанта, но беда с вирусом у узбеков.
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28.07.2020 20:27 Ответить
+2
Litve toze obezatelno projdut testi posle togo kogda iz 24 uzbekov u vsex test byl polozytelni,eto dolnabojcyki novyje prijexali.U nas mnogo na furax raboatajet s raznix stran 55 tysiac takix zdes raboatajet
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28.07.2020 20:17 Ответить
+2
мне пофиг куда латвиицы а латыши куда хочет, мы свободные люди - делаем то что хочем, можем и рабсию за робоми, если есть у кого то желание.
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28.07.2020 20:45 Ответить
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и один на беременность ))) независимо от пола)
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28.07.2020 20:06 Ответить
тебе скорее всего да.
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28.07.2020 20:29 Ответить
отлично! начинай движения ртом туда сюда и я обезательно сдам ))
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28.07.2020 21:45 Ответить
Litve toze obezatelno projdut testi posle togo kogda iz 24 uzbekov u vsex test byl polozytelni,eto dolnabojcyki novyje prijexali.U nas mnogo na furax raboatajet s raznix stran 55 tysiac takix zdes raboatajet
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28.07.2020 20:17 Ответить
в Латвие тоже с узбеками та же проблема, милые люди, умные и хочет трудиться, в отличие от юскоговорящих отприсков окупанта, но беда с вирусом у узбеков.
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28.07.2020 20:27 Ответить
мда, и трудовые имигранты приеждяет из тех стран, которые в друзья с рашкой - думайте совпадение, да нет, так это устроенно в этом мире.
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28.07.2020 20:24 Ответить
Только интересно, а куда латвийцы едут на работу?)
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28.07.2020 20:41 Ответить
мне пофиг куда латвиицы а латыши куда хочет, мы свободные люди - делаем то что хочем, можем и рабсию за робоми, если есть у кого то желание.
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28.07.2020 20:45 Ответить
Latviji jest mnogo rabot,gde poxoze polucajet kak i zapadnoj Evrope.Zavysyt kakoj specialist.Jedut bolse s dereven
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28.07.2020 20:49 Ответить
то что едит больше с сельских мест - глупость, возможно так в Литве, но в Латвие людина сама решает без экономических принуждении, авантюра с мыслю - смогу ли я доказать что это могу да, но не принуждению, хотя отприски окупантов возможно и по принуждению - нет мне к ним интереса.
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28.07.2020 21:26 Ответить
Mnogyje jedut pomeniat obstanovku,no netu teper tak masovo daze naooborot mnogyje vozracajtsia i naxodit zdes rabotu, nicem nexuze cem imeli tam.Kazdi den pro takix tut piset tex kto tam rabotali i zyli 15 let.Vremia izmenilos v nasu polzu,tak i te liudi govoriat kto vernulis obratno posle mnogix let
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28.07.2020 21:44 Ответить
 
 