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Новини Коронавірус і карантин
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Латвія зобов'язала трудових мігрантів здавати два тести на COVID-19

Латвія зобов'язала трудових мігрантів здавати два тести на COVID-19

Уряд Латвії ввів обов'язкове тестування на коронавірус для всіх іноземних громадян з країн підвищеного ризику, які їдуть в країну з метою роботи.

Відповідне рішення уряд ухвалив 28 липня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. Від 1 серпня трудові мігранти, які прибувають до Латвії з країн з високим ризиком зараження, зокрема діячі культури, повинні будуть пройти два тестування на коронавірус — другий – через 5-7 днів після першого. До отримання другого негативного результату необхідно буде залишатися на самоізоляції.

Вартість тестів сплачуватиме держава – у випадку, якщо за цього працівника сплачує податки певне підприємство у Латвії. В інших випадках за тест потрібно буде сплатити самостійно, або ж ці витрати має покривати організатор заходу, який запросив артиста.

Зазначимо, станом на 28 липня, в Латвії підтвердили 1219 випадків коронавірусу. З них, 1045 осіб одужали та 31 помер від ускладнень, викликаних COVID-19.

Станом на 27 липня в українському "червоному" списку Міністерства охорони здоров'я 60 країн. Латвія знаходиться у зеленому списку.

Читайте також: МОЗ опублікував оновлений перелік країн "червоної зони" щодо коронавірусу: до списку додали Албанію, Болгарію і Румунію. ПЕРЕЛІК

Автор: 

карантин (18172) Латвія (1363) заробітчани (673) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
в Латвие тоже с узбеками та же проблема, милые люди, умные и хочет трудиться, в отличие от юскоговорящих отприсков окупанта, но беда с вирусом у узбеков.
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28.07.2020 20:27 Відповісти
+2
Litve toze obezatelno projdut testi posle togo kogda iz 24 uzbekov u vsex test byl polozytelni,eto dolnabojcyki novyje prijexali.U nas mnogo na furax raboatajet s raznix stran 55 tysiac takix zdes raboatajet
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28.07.2020 20:17 Відповісти
+2
мне пофиг куда латвиицы а латыши куда хочет, мы свободные люди - делаем то что хочем, можем и рабсию за робоми, если есть у кого то желание.
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28.07.2020 20:45 Відповісти
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и один на беременность ))) независимо от пола)
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28.07.2020 20:06 Відповісти
тебе скорее всего да.
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28.07.2020 20:29 Відповісти
отлично! начинай движения ртом туда сюда и я обезательно сдам ))
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28.07.2020 21:45 Відповісти
Litve toze obezatelno projdut testi posle togo kogda iz 24 uzbekov u vsex test byl polozytelni,eto dolnabojcyki novyje prijexali.U nas mnogo na furax raboatajet s raznix stran 55 tysiac takix zdes raboatajet
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28.07.2020 20:17 Відповісти
в Латвие тоже с узбеками та же проблема, милые люди, умные и хочет трудиться, в отличие от юскоговорящих отприсков окупанта, но беда с вирусом у узбеков.
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28.07.2020 20:27 Відповісти
мда, и трудовые имигранты приеждяет из тех стран, которые в друзья с рашкой - думайте совпадение, да нет, так это устроенно в этом мире.
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28.07.2020 20:24 Відповісти
Только интересно, а куда латвийцы едут на работу?)
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28.07.2020 20:41 Відповісти
мне пофиг куда латвиицы а латыши куда хочет, мы свободные люди - делаем то что хочем, можем и рабсию за робоми, если есть у кого то желание.
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28.07.2020 20:45 Відповісти
Latviji jest mnogo rabot,gde poxoze polucajet kak i zapadnoj Evrope.Zavysyt kakoj specialist.Jedut bolse s dereven
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28.07.2020 20:49 Відповісти
то что едит больше с сельских мест - глупость, возможно так в Литве, но в Латвие людина сама решает без экономических принуждении, авантюра с мыслю - смогу ли я доказать что это могу да, но не принуждению, хотя отприски окупантов возможно и по принуждению - нет мне к ним интереса.
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28.07.2020 21:26 Відповісти
Mnogyje jedut pomeniat obstanovku,no netu teper tak masovo daze naooborot mnogyje vozracajtsia i naxodit zdes rabotu, nicem nexuze cem imeli tam.Kazdi den pro takix tut piset tex kto tam rabotali i zyli 15 let.Vremia izmenilos v nasu polzu,tak i te liudi govoriat kto vernulis obratno posle mnogix let
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28.07.2020 21:44 Відповісти
 
 