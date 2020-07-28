Латвія зобов'язала трудових мігрантів здавати два тести на COVID-19

Уряд Латвії ввів обов'язкове тестування на коронавірус для всіх іноземних громадян з країн підвищеного ризику, які їдуть в країну з метою роботи.

Відповідне рішення уряд ухвалив 28 липня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. Від 1 серпня трудові мігранти, які прибувають до Латвії з країн з високим ризиком зараження, зокрема діячі культури, повинні будуть пройти два тестування на коронавірус — другий – через 5-7 днів після першого. До отримання другого негативного результату необхідно буде залишатися на самоізоляції.

Вартість тестів сплачуватиме держава – у випадку, якщо за цього працівника сплачує податки певне підприємство у Латвії. В інших випадках за тест потрібно буде сплатити самостійно, або ж ці витрати має покривати організатор заходу, який запросив артиста.

Зазначимо, станом на 28 липня, в Латвії підтвердили 1219 випадків коронавірусу. З них, 1045 осіб одужали та 31 помер від ускладнень, викликаних COVID-19.

Станом на 27 липня в українському "червоному" списку Міністерства охорони здоров'я 60 країн. Латвія знаходиться у зеленому списку.

Читайте також: МОЗ опублікував оновлений перелік країн "червоної зони" щодо коронавірусу: до списку додали Албанію, Болгарію і Румунію. ПЕРЕЛІК