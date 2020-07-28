Заключенный и работник Лукьяновского СИЗО заболели коронавирусом, - офис омбудсмена

В столичном Лукьяновском следственном изоляторе зафиксировали два случая коронавируса.

Об этом ТСН.uа сообщили в Офисе уполномоченного ВР по правам человека, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы получили официальную информацию от государственного учреждения "Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" о том, что сегодня подтвердились лабораторные данные одного заключенного и одного сотрудника. У них положительные результаты теста на коронавирус", - отметили у омбудсмена.

Также добавили, что сейчас у всех контактных лиц также взяли тесты на COVID-19, однако результатов еще нет.

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