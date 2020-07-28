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Новости Коронавирус и карантин
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Заключенный и работник Лукьяновского СИЗО заболели коронавирусом, - офис омбудсмена

Заключенный и работник Лукьяновского СИЗО заболели коронавирусом, - офис омбудсмена

В столичном Лукьяновском следственном изоляторе зафиксировали два случая коронавируса.

Об этом ТСН.uа сообщили в Офисе уполномоченного ВР по правам человека, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы получили официальную информацию от государственного учреждения "Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" о том, что сегодня подтвердились лабораторные данные одного заключенного и одного сотрудника. У них положительные результаты теста на коронавирус", - отметили у омбудсмена.

Также добавили, что сейчас у всех контактных лиц также взяли тесты на COVID-19, однако результатов еще нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве зафиксировали 110 случаев COVID-19, один человек умер, всего 7,8 тыс. инфицированных, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Киев (25668) омбудсмен (602) СИЗО (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Или самого честного заразили, или того кто все проносит.
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28.07.2020 21:03 Ответить
Хорошо что не триппер.
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28.07.2020 21:30 Ответить
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tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1288173004363649025 56 мин

Пока министр юстиции Малюська продавал сертификаты на люкс-камеры, в Лукьяновском СИЗО обнаружили COVID-19... Власть тупых дебилов ...
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28.07.2020 21:59 Ответить
 
 