Нападение на синагогу в Мариуполе квалифицировали как покушение на убийство, - Нацполиция
Полиция квалифицировала нападение на синагогу в Мариуполе как покушение на убийство из хулиганских побуждений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 28 июля сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Сейчас полицейские продолжают работать на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.
"Правоохранители отрабатывают возможные пути отхода нападающего и вероятные места его нахождения. К розыску подозреваемого привлечены опытные оперативники, а раскрытие преступления находится на контроле руководства мариупольской полиции. Предварительная квалификация события – ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений", – говорится в сообщении.
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«Приказывается убивать и бросать в ров погибели всех изменников Израилю, подобных Иисусу из Назарета, и его последователей». (Jad Chaz., Aboda Zorch, Perk. 10).
«Еврей всегда вправе нападать на христианина и убивать его вооруженной рукой». (Там же, Folio 4 b).
Всех учеников Еши га Ноцри (Иесуса из Назарета) было положено казнить во рву каменованием, так же как и их "учителя". Еврей был в праве нападать на последователя Еши га Ноцри, вот только эти события происходили за 150-200 лет!!!!!! до возникновения христианского культа.
Только вот последовали не за Исусом а за Шавлом (сценическое амплуа "апостол павел") который собственно и оформил этот культ.
Что же касается Исуса, то да, был такой крендель Еши га Ноцри (гречески Йесус Назаретус), но жил этот крендель за 150 лет до Ирода Великого, во времена независимой Иудеи, когда еще Римской Империи и близко не было. Как он попал в евангелия тот еще вопрос.
На тот момент, когда писался Зоар, все народы были идолопоклонники, теперь ситуация меняется, создаются центры Бней Ноах по всему миру, где людей отучают от идолопоклонства, после этого нееврей уже не гой, а это уже гер-тошав или гер-цадик (нееврей соблюдающий или нееврей праведник).
Я так понимаю что ты один из этих РПЦшных "третьих римлян" - черносотенцов, богоносцов, хоругвеносцов, кизяков, деньпобеднутых можемповторить дедывоевали, путлерюгенд, слопатоедов, в общем тупой дамбаской русни со своим генетическим лишнехромосомным кодом. В этом случае могу тебя только поздравить с твоим IQ ниже плинтуса, тратить на тебя время бесполезно. Вы держитесь там, удачи.
Нечего из себя поцреота корчить. Вали в Израиль.
Да соловьев просто примазался - это придурок который служит любому режиму (в том числе антиеврейскому и антиизраильскому), в то что он несет не верит ани слово. У него вилла в Италии и ему все пофиг, он в выгребную яму ради бабла прыгнет - типичный идолопоклонник. То что он там на себя цепляет (тфилин) не имеет никакого значения, любой дурак может нацепить на себя тфилин и сфотографироваться с раввином. А вот то что он пропагандирует Хесбаллу это уже интересно. Ваш Коломойша тоже на себя вышиванку одевал и футболку с надписью "жидобандеровец" и что? Коломойский украинский националист?
ЦАХАЛ это армия обороны Израиля, ультраортодоксы там не служат. Хабатники это секта ультраортодоксов антисионистов, не признающих Израиль, но при этом не брезгуют пользоваться услугами государства Израиль, устраивают при этом акции протестов - вечно чем то недовольны.
В ЦАХАЛе, в основном воюют сионисты, все они сторониики Украины и украинских националистов (сионисты это тоже националисты). Сионисты категорически против таких режимов как в рашке, потому что по Торе это есть царство злодеяний (или северная страна - оплот идолопоклонничества и слопатоедства), которое в союзе с арабами скоро нападет на Израиль, захватит Иерусалим, а потом будет разбито в труху.
А ваше дело это определиться с кем вы. Или с рашкой и тогда с вами все ясно. Или вместе с США, Польшей и Израилем.
Так что сотни милионов жертв христианского террора были евреи?
Гоев отравлял этот ваш дебильный культ рожающих девственниц, предписывающий есть одной ложкой мясо так называемого бога и пить с одной кружки кровь так называемого бога, а так же целовать хором всякие там картинки разных там богоматерей и мощи питона (у одного только коляна "чудотворца" было насчитанно более 200 ребер).
Что касается так называемого сатанизма, так это целиком и полностью ваше явление, мы в эту чушь не верим, у нас никакого сатаны нет и быть не может. Это вы верите в бога и антибога, потому что вы идолопоклонники. У нас есть только Всевышний, он один и един, и ничего, кроме него не существует, ни христосов ни сатаны ни богоматерей ни богодедушек, которые воевали на колчаковских фронтах.
Це так, щоби було зрозуміло, хто в Україні господар.