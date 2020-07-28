Нападение на синагогу в Мариуполе квалифицировали как покушение на убийство, - Нацполиция

Полиция квалифицировала нападение на синагогу в Мариуполе как покушение на убийство из хулиганских побуждений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 28 июля сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Сейчас полицейские продолжают работать на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.



"Правоохранители отрабатывают возможные пути отхода нападающего и вероятные места его нахождения. К розыску подозреваемого привлечены опытные оперативники, а раскрытие преступления находится на контроле руководства мариупольской полиции. Предварительная квалификация события – ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений", – говорится в сообщении.





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