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Напад на синагогу в Маріуполі кваліфікували як замах на вбивство, - Нацполіція

Напад на синагогу в Маріуполі кваліфікували як замах на вбивство, - Нацполіція

Поліція кваліфікувала напад на синагогу в Маріуполі як замах на вбивство з хуліганських спонукань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 28 липня повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

Зараз поліцейські продовжують працювати на місці події і встановлюють усі обставини інциденту.

"Правоохоронці відпрацьовують можливі шляхи відходу нападаючого і ймовірні місця його перебування. До розшуку підозрюваного залучено досвідчених оперативників, а розкриття злочину перебуває на контролі керівництва маріупольської поліції. Попередня кваліфікація події - ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто замах на умисне вбивство з хуліганських спонукань", - сказано в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невідомий увірвався із сокирою до будівлі синагоги в Маріуполі, нападника вдалося роззброїти. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3243) синагога (36)


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Топ коментарі
+14
А нападение на Стерненко, как квалифицируется?
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28.07.2020 21:14 Відповісти
+13
На святое позарились.
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28.07.2020 21:13 Відповісти
+11
третье подряд мелкое хулиганство с последующим нападением Стерненко и убийством невинно прогуливающегося гражданина. Стрерненко ж не еврей. Он украинский патриот. А это уже само по себе крепко отягчающее обстоятельство.
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28.07.2020 21:32 Відповісти
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Осталось добавить, что христиане рассматриваются раввинами как идолопоклонники, последовавшие за верооступником Иисусом.
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01.08.2020 18:14 Відповісти
«Христиане - не что иное, как идолопоклонники. Они даже более виновны, нежели другие идолопоклонники, ибо они поклоняются, как Богу, нечестивому иудею-вероотступнику, занимавшемуся колдовством, даже имя которого надо заменить при упоминании о нем словами: «Тот, чья память должна быть уничтожена». (Aboda Zorch 2 a).
«Приказывается убивать и бросать в ров погибели всех изменников Израилю, подобных Иисусу из Назарета, и его последователей». (Jad Chaz., Aboda Zorch, Perk. 10).
«Еврей всегда вправе нападать на христианина и убивать его вооруженной рукой». (Там же, Folio 4 b).
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01.08.2020 18:20 Відповісти
Абсолютная правда. Еши га Ноцри (Йесус Назоретус) был колдун и вероотступник, ученик мудреца по имени Йегошуа бен Прахья. Чувак был очень буйный и одержимый. Был приговорен Санхедрином (Синедрионом) к смертной казни и приговор был приведен в исполнение во 2 веке до нашей эры!!!!
Всех учеников Еши га Ноцри (Иесуса из Назарета) было положено казнить во рву каменованием, так же как и их "учителя". Еврей был в праве нападать на последователя Еши га Ноцри, вот только эти события происходили за 150-200 лет!!!!!! до возникновения христианского культа.
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01.08.2020 19:29 Відповісти
Не только раввинами, но и вообще всеми евреями. Весь христианский культ это сплошное идолопоклонство. Это греческая интерпретация еврейских писаний. В свое время греки стыбзили у евреев их святые книги, перевели их на свой язык, вот так и появилось "учение" из которого возникл христианский культ.
Только вот последовали не за Исусом а за Шавлом (сценическое амплуа "апостол павел") который собственно и оформил этот культ.
Что же касается Исуса, то да, был такой крендель Еши га Ноцри (гречески Йесус Назаретус), но жил этот крендель за 150 лет до Ирода Великого, во времена независимой Иудеи, когда еще Римской Империи и близко не было. Как он попал в евангелия тот еще вопрос.
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01.08.2020 19:19 Відповісти
Вот именно "Пленение". Оно закончилось в 1948 году. Процесс идет полным ходом. Те евреи, верные иудаизму (а не коммунизму, либерализму и другим идолопоклонническим штучкам дрючкам) кто остались вне земли израильской, это уже не пленные, они помогают другим народам избавиться идолопоклонничества и таким образом сохраниться. Сорос, Пинчук, Коломойский это не евреи, а ренегаты еврейского происхождения. Очень сомнительно что Беня Валерьевич не ест свинину, очень сомнительно что Сорос соблюдает законы Торы.

На тот момент, когда писался Зоар, все народы были идолопоклонники, теперь ситуация меняется, создаются центры Бней Ноах по всему миру, где людей отучают от идолопоклонства, после этого нееврей уже не гой, а это уже гер-тошав или гер-цадик (нееврей соблюдающий или нееврей праведник).
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01.08.2020 18:13 Відповісти
"На всех бывших территориях Украины"

Я так понимаю что ты один из этих РПЦшных "третьих римлян" - черносотенцов, богоносцов, хоругвеносцов, кизяков, деньпобеднутых можемповторить дедывоевали, путлерюгенд, слопатоедов, в общем тупой дамбаской русни со своим генетическим лишнехромосомным кодом. В этом случае могу тебя только поздравить с твоим IQ ниже плинтуса, тратить на тебя время бесполезно. Вы держитесь там, удачи.
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31.07.2020 22:28 Відповісти
Ты, фарисейское отродие, забрехалось дальше некуда. Ваш цахал, в лице Я. Кедми не вылазит из эфиров Соловьева, еще одного хабадника, подогревая все перечисленные рефлексы на войну с фашисткими украинскими бандами.
Напад на синагогу в Маріуполі кваліфікували як замах на вбивство, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4732
Нечего из себя поцреота корчить. Вали в Израиль.
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01.08.2020 17:48 Відповісти
Клоун, я никого из себя не корчу.
Да соловьев просто примазался - это придурок который служит любому режиму (в том числе антиеврейскому и антиизраильскому), в то что он несет не верит ани слово. У него вилла в Италии и ему все пофиг, он в выгребную яму ради бабла прыгнет - типичный идолопоклонник. То что он там на себя цепляет (тфилин) не имеет никакого значения, любой дурак может нацепить на себя тфилин и сфотографироваться с раввином. А вот то что он пропагандирует Хесбаллу это уже интересно. Ваш Коломойша тоже на себя вышиванку одевал и футболку с надписью "жидобандеровец" и что? Коломойский украинский националист?
ЦАХАЛ это армия обороны Израиля, ультраортодоксы там не служат. Хабатники это секта ультраортодоксов антисионистов, не признающих Израиль, но при этом не брезгуют пользоваться услугами государства Израиль, устраивают при этом акции протестов - вечно чем то недовольны.
В ЦАХАЛе, в основном воюют сионисты, все они сторониики Украины и украинских националистов (сионисты это тоже националисты). Сионисты категорически против таких режимов как в рашке, потому что по Торе это есть царство злодеяний (или северная страна - оплот идолопоклонничества и слопатоедства), которое в союзе с арабами скоро нападет на Израиль, захватит Иерусалим, а потом будет разбито в труху.
А ваше дело это определиться с кем вы. Или с рашкой и тогда с вами все ясно. Или вместе с США, Польшей и Израилем.
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01.08.2020 18:39 Відповісти
Ну вот, сам признался, что ваша синагога это внутренний двор политики. А то "мы здесь ни при чем".
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01.08.2020 18:45 Відповісти
В том что некоторые ЦАХАЛовцы, сионисты и правосеки украинского происхождения, воюют за Украину, нет никакой политики, они воюют за идею. За идею отстоять независимость от сил зла как украинский, так и еврейский народы. Воюют за то чтобы отстоять от бурятских "шахтеров" и "трактористов" свою родную землю, где у них остались родственники , друзья и знакомые. Вот и все.
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01.08.2020 19:07 Відповісти
И еще. Не синагога, а именно ЦЕРКОВЬ уничтожала. И не 15 милионов, а раз в 10 больше и более того, и не только в Украине. Все войны велись или церковью или исламом, а еврейство всегда было жертвой этих воин. Синагога всегда была прибежищем для обездоленных религиозным сумасшествием, людей. В синагогах людей всегда спасали, им помогали а не их убивали.
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31.07.2020 15:15 Відповісти
Сказками про пони, кушающих радугу, утешай себя на ночь. Инквизиция была реакцией на яд сатанизма, который распространяли еврейские каббалисты. С уходом евреев из Испании инквизиция там больше не возникала. Подобные явления возникали только там, где евреи активно деформировали социокультурный уклад, паразитировали и отравляли гоев.
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31.07.2020 20:57 Відповісти
Таких ксиндлов как ты, несущих такую пургу, которую тут пишешь, нужно пожизненно лечить в психушке.
Так что сотни милионов жертв христианского террора были евреи?
Гоев отравлял этот ваш дебильный культ рожающих девственниц, предписывающий есть одной ложкой мясо так называемого бога и пить с одной кружки кровь так называемого бога, а так же целовать хором всякие там картинки разных там богоматерей и мощи питона (у одного только коляна "чудотворца" было насчитанно более 200 ребер).
Что касается так называемого сатанизма, так это целиком и полностью ваше явление, мы в эту чушь не верим, у нас никакого сатаны нет и быть не может. Это вы верите в бога и антибога, потому что вы идолопоклонники. У нас есть только Всевышний, он один и един, и ничего, кроме него не существует, ни христосов ни сатаны ни богоматерей ни богодедушек, которые воевали на колчаковских фронтах.
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31.07.2020 21:26 Відповісти
к стати охранник таки получил несколько ударов (пара серьезных) и не смотря на ранения и на то что он лет на 20-25 старше сопляка, он сумел его разоружить и обезопасил посетителей (а там были такие)...
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28.07.2020 22:17 Відповісти
Как на синагогу ***..цкую,покушение на убийство,а если не на синагогу,то хулиганка,твари конченные
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28.07.2020 22:24 Відповісти
если прорассеиские сектаны нападает на похороные места хлопцов Украины или на ПЦУ КП тоже сеть такая активность?
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28.07.2020 22:33 Відповісти
ПЦУ пишеться без КП. Варфоломій написав, що КП не існував і не існує. Варфоломій забрав вірян і створив їм нову визнану церкву та не порушив жодного церковного канону.
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28.07.2020 22:38 Відповісти
OK, Ali ti znajesh, ja ne specialist po ruckomu. A razborki vashim popov jesjcjo meneje jasno, znaju chto Ukraina imejet Tomos i ne javljajetsia sektoi (druzhishche latinskimi, nu izvini)
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28.07.2020 23:29 Відповісти
Полиция квалифицировала нападение на синагогу в Мариуполе как покушение на убийство из хулиганских побуждений, при всем этом неукоснительно соблюл решение кабмина о масочном режиме.
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28.07.2020 22:53 Відповісти
По суті це був теракт.
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28.07.2020 22:58 Відповісти
Вы биологические антисемиты
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28.07.2020 23:11 Відповісти
телепатия не твоя сильная сторона, таки правда что юдеии не все умные, далеко не все.
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28.07.2020 23:30 Відповісти
Ми всі трошечки євреї, просто ще не всі в цьому зізнались.
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28.07.2020 23:37 Відповісти
После того. что натворили Ваши сородичи в Украине, мы все - таки да...
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28.07.2020 23:37 Відповісти
Постанова галимая. 95-й квартал не устает нас развлекать последнее время липовыми терактами.
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28.07.2020 23:52 Відповісти
Вам не здається, що представники вашого народу, роблять усе, щоби з любої адекватної людини зробити антисеміта? Іноді складається таке враження, що вони навмисно плюють українцям у обличчя. А навіщо вони це роблять? Так вже їм в Україні погано живеться? Так ми до них погано відносимося?
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29.07.2020 09:40 Відповісти
Це риторичне запитання, бо синагоги, консульські установи Угорщини і т.п. в Україні, як і могили вояків УПА у Польщі та Німеччині руйнують тільки кацапи, або бидлота за їх замовленням.
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29.07.2020 09:42 Відповісти
Вы биологические антисемиты/ а вы-израильские флажки, разжигающие в Украине гражданскую войну- паталогические украинофобы: Пару сот виселец на Крещатики.03.03. 2018
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29.07.2020 10:57 Відповісти
Скорее всего ваш же пархатый и напал))) ибо самые злостные антисемиты имею львиную долю семитской крови и немножечко психихически больные...Аналогично и озабоченные богоизбранные...
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01.08.2020 17:39 Відповісти
Шо, Зебила???
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28.07.2020 23:36 Відповісти
Не треба тільки з себе корчити Моссад.
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28.07.2020 23:43 Відповісти
Мабуть, москалі... окаянствують.
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29.07.2020 01:10 Відповісти
Как синагога .то покушение на убийство а как подрыв то хулиганство...евреи ущемляют права Украинцев в Украине
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29.07.2020 05:49 Відповісти
Звісно. Напад на українського вояка, в наслідок якого він помер, це усього навсього 121 до 10р., а напад на Синагогу! це вам замах на ч.2 ст.115 - аж до довічного позбавлення волі...
Це так, щоби було зрозуміло, хто в Україні господар.
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29.07.2020 09:37 Відповісти
Когда мусора убивают детей єто ********* а когда дебош у евреевв єто убийство покушение .они что избранные?евреи эти
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01.08.2020 19:45 Відповісти
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