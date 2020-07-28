Напад на синагогу в Маріуполі кваліфікували як замах на вбивство, - Нацполіція

Поліція кваліфікувала напад на синагогу в Маріуполі як замах на вбивство з хуліганських спонукань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 28 липня повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

Зараз поліцейські продовжують працювати на місці події і встановлюють усі обставини інциденту.

"Правоохоронці відпрацьовують можливі шляхи відходу нападаючого і ймовірні місця його перебування. До розшуку підозрюваного залучено досвідчених оперативників, а розкриття злочину перебуває на контролі керівництва маріупольської поліції. Попередня кваліфікація події - ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто замах на умисне вбивство з хуліганських спонукань", - сказано в повідомленні.

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