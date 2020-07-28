Решетиловскую вышивку необходимо подать на включение в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Решетиловскую вышивку необходимо подать на включение в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом этом премьер-министр написал в Фейсбуке.
"Получил в память о Полтавщине невероятно красивую вышиванку с Решетиловские вышивкой. Это один из символов региона. Посоветовал представителям облгосадминистрации подать Решетиловскую вышивку на включение в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Уверен, она и многие другие культурные объектов Полтавщины могут стать мощным туристическим магнитом области", - написал Шмыгаль по результатам рабочей поездки в Полтавскую область.
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+16 Вася Шевченко #371210
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+5 Александр Иванов #442761
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+4 Алексей Вовченко #392976
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Террористов пообезвредили, можно и вышивкой заняться. Крестиком, мля!
и с 2017 года Министерство культуры Украины включило в Национальный перечень (не в ЮНЕСКО, конечно))) нематериального наследия решетиловскую вышивку ...
Свои колокола своя отметина
Мгновенья раздают кому позор
Кому бесславье а кому бессмертие
Нематеріальна культура якось більше асоціюється з усною народною творчістю, піснями... хоча й вони теж матеріальні (аудіохвилі)... Але вишивка чи розпис - якось нелогічно
Логічніше було б віднести до нематеріальної культури пісні, музику, народний епос, казки, легенди тощо.
https://ich.unesco.org/en/USL/cossacks-songs-of-dnipropetrovsk-region-01194 Cossack's songs of Dnipropetrovsk Region
18.03.2013 14:05
В Донецке в продажу поступила одежда в украинском стиле... для животных.
Как сообщает местное издание http://www.ostro.org/general/society/news/416450/ "Остров" , владельцы собак теперь могут приобрести стильные наряды для своих любимцев в зоомагазинах.»
Це 18.03.2013 ...хто там розказував, що у подіях на Донбасі винуваті ті, хто у 03.2014 прийняв закон про українську мову?