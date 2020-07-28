Решетиловскую вышивку необходимо подать на включение в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Решетиловскую вышивку необходимо подать на включение в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом этом премьер-министр написал в Фейсбуке.

"Получил в память о Полтавщине невероятно красивую вышиванку с Решетиловские вышивкой. Это один из символов региона. Посоветовал представителям облгосадминистрации подать Решетиловскую вышивку на включение в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Уверен, она и многие другие культурные объектов Полтавщины могут стать мощным туристическим магнитом области", - написал Шмыгаль по результатам рабочей поездки в Полтавскую область.

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