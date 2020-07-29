РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13305 посетителей онлайн
Новости Силовики
3 835 8

Пьяный водитель перевозил пассажиров в микроавтобусе в Киеве, - патрульная полиция

Пьяный водитель перевозил пассажиров в микроавтобусе в Киеве, - патрульная полиция

Столичные патрульные составили административные материалы на водителя автобуса, который в состоянии опьянения перевозил пассажиров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Патрульной полиции.

"Вчера, во время проведения комплекса профилактических мероприятий "Перевозчик", инспекторы отдела безопасности дорожного движения остановили автобус Renault в переулке Рыночном. Во время общения с водителем, который оказывал услуги по перевозке пассажиров, патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

От прохождения освидетельствования в установленном законом порядке 43-летний мужчина отказался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция установила личности злоумышленников, обстрелявших автомобиль в Одесской области

Поэтому инспекторы отстранили водителя от управления, составили на него протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и постановление по ч.9 ст.133-1 (Перевозка пассажиров водителем, который не прошел предрейсового медицинского осмотра) КоАП.

Автор: 

алкоголь (1667) Киев (25668) маршрутки (546) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) патрульная полиция (1813)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну нормально по ходу он видимо богатый буратино прикидывался водителем и без работы не пропадёт и тёща по головке погладит и жена каравай испечёт по такому поводу
показать весь комментарий
29.07.2020 00:43 Ответить
благодаря зелёной шобле завтра опять сядет за руль ...
показать весь комментарий
29.07.2020 11:14 Ответить
Ну если быть честными, то это то особо и не меняется со времён так сказать перестройки, просто в каждом десятилетии свои нюансы
показать весь комментарий
30.07.2020 00:29 Ответить
всегда интересно было, как же они с утра проверку проходят у доктора, перед выездом на маршрут.
показать весь комментарий
29.07.2020 01:06 Ответить
Кстати Доктор в нарко диспансере( раннее например бесплатно проходивший практику на маршрутчиках на производстве) далее как опытный товарищ, всегда просит полицию постоять за дверьми и не мешать процессу диагностики ,что бы анализы вышли более правдоподобными,поэтому многие не спешат дуть в капсулу тем самым помогая ему жить на широкую ногу и радовать жену подарками
показать весь комментарий
29.07.2020 01:31 Ответить
Як в анекдоті.

Копы останавливают водителя, пьянючего до свиного визга:
- И как вы могли сесть за руль в таком состоянии?
- А-э-э-эээ... Т... так я с... садился т... трез... з... звым... А б... бухал у... уже з... за рулем...
показать весь комментарий
29.07.2020 06:36 Ответить
а чё он им денег не дал?
показать весь комментарий
29.07.2020 09:10 Ответить
и вот парадокс - никуя ему не будет ...
показать весь комментарий
29.07.2020 11:11 Ответить
 
 