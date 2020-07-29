Пьяный водитель перевозил пассажиров в микроавтобусе в Киеве, - патрульная полиция
Столичные патрульные составили административные материалы на водителя автобуса, который в состоянии опьянения перевозил пассажиров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Патрульной полиции.
"Вчера, во время проведения комплекса профилактических мероприятий "Перевозчик", инспекторы отдела безопасности дорожного движения остановили автобус Renault в переулке Рыночном. Во время общения с водителем, который оказывал услуги по перевозке пассажиров, патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
От прохождения освидетельствования в установленном законом порядке 43-летний мужчина отказался.
Поэтому инспекторы отстранили водителя от управления, составили на него протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и постановление по ч.9 ст.133-1 (Перевозка пассажиров водителем, который не прошел предрейсового медицинского осмотра) КоАП.
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Копы останавливают водителя, пьянючего до свиного визга:
- И как вы могли сесть за руль в таком состоянии?
- А-э-э-эээ... Т... так я с... садился т... трез... з... звым... А б... бухал у... уже з... за рулем...