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Новости Силовики
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Полиция установила личности злоумышленников, обстрелявших автомобиль в Одесской области

Полиция установила личности злоумышленников, обстрелявших автомобиль в Одесской области

Жители города Южный обстреляли автомобиль в Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области, вечером обнаружены и изъяты автомобили, на которых передвигались участники стрельбы возле села Визирка.

Также установлены все участники происшествия - это жители города Южный в возрасте от 25 лет до 31 года.

Решается вопрос об их задержании в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Отмечается, что полицейская операция "Перехват" завершена.

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В одном из автомобилей обнаружен и изъят пистолет травматического действия.

По информации УНИАН, в автомобиле, который был обстрелян, находились активисты, в частности - Демьян Ганул и Игорь Бею. В городе Южный они принимали участие в акции против незаконных строений на побережье Черного моря.

По неподтвержденным данным, активисты отстреливались. "Они произвели несколько ответных выстрелов", - сказал сотрудник полиции.

По некоторым данным, среди установленных злоумышленников были люди "с криминальным прошлым".

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Напомним, в Одесской области 28 июля днем неизвестные обстреляли автомобиль.

Автор: 

обстрел (27784) Одесская область (3635) Нацполиция (16557) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+12
Тобто напали представники зевлади.
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28.07.2020 22:02 Ответить
+7
Ганул це одеський правосек, керував силовим блоком, так що він мав бути зі зброєю.
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28.07.2020 22:08 Ответить
+1
Предметы,похожие на активистов,криминалистами уже обнаружены?
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28.07.2020 22:10 Ответить
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Тобто напали представники зевлади.
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28.07.2020 22:02 Ответить
Суть, суть давайте... поймали? Арестовали? Велели паспорт показать? Или эти скрылись на лиманах среди бычков???
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28.07.2020 22:06 Ответить
Ганул це одеський правосек, керував силовим блоком, так що він мав бути зі зброєю.
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28.07.2020 22:08 Ответить
Предметы,похожие на активистов,криминалистами уже обнаружены?
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28.07.2020 22:10 Ответить
Как там с Рэмбо-захватчиком дела? Пузыри пускаем?
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28.07.2020 22:21 Ответить
Полтавского Рембо еще не поймали,он со взрывчаткой)
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28.07.2020 23:53 Ответить
Наши предки, темной ночкой из обреза, а петуха під стріху аж бігом за недопонимание
.
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28.07.2020 22:33 Ответить
В итоге активистов, как Сергея Стерненко, обвинят в попытке убийства мирных жителей Южного....
Венедиктова и Аваков - зуб дают...
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28.07.2020 22:38 Ответить
Не здивуюсь якщо це були мусорили..
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28.07.2020 23:07 Ответить
Как говорят в Одессе, Аваков при Порошенко и Аваков при Зе это две большие разницы.
Страна просто скатывается в криминальное болото, а Авакову как и Зе просто нет до этого никакого дела ибо даже Кадыров прокачал слабину зелепупика- сцыкун есть сцыкун
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29.07.2020 09:18 Ответить
 
 