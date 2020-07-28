Полиция установила личности злоумышленников, обстрелявших автомобиль в Одесской области
Жители города Южный обстреляли автомобиль в Одесской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области, вечером обнаружены и изъяты автомобили, на которых передвигались участники стрельбы возле села Визирка.
Также установлены все участники происшествия - это жители города Южный в возрасте от 25 лет до 31 года.
Решается вопрос об их задержании в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Отмечается, что полицейская операция "Перехват" завершена.
В одном из автомобилей обнаружен и изъят пистолет травматического действия.
По информации УНИАН, в автомобиле, который был обстрелян, находились активисты, в частности - Демьян Ганул и Игорь Бею. В городе Южный они принимали участие в акции против незаконных строений на побережье Черного моря.
По неподтвержденным данным, активисты отстреливались. "Они произвели несколько ответных выстрелов", - сказал сотрудник полиции.
По некоторым данным, среди установленных злоумышленников были люди "с криминальным прошлым".
Напомним, в Одесской области 28 июля днем неизвестные обстреляли автомобиль.
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Венедиктова и Аваков - зуб дают...
Страна просто скатывается в криминальное болото, а Авакову как и Зе просто нет до этого никакого дела ибо даже Кадыров прокачал слабину зелепупика- сцыкун есть сцыкун