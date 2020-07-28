Поиски "полтавского террориста" Скрипника: Работу полицейских усложняют персональные навыки разыскиваемого и специфика ландшафта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полиция продолжает поиски полтавчанина Романа Скрипника, который 23 июля захватил в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Полтавской области.
На основании данных, полученных из различных источников, а также результатов анализа действий и мотивации злоумышленника, полиция сформировала его психолого-криминалистический портрет. В частности, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также известно, что он имеет проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств.
Эти составляющие психологического портрета работники полиции учитывают при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.
Отмечается, что работу полицейских и нацгвардейцев усложняють персональные навыки разыскиваемого и специфика природного ландшафта Миргородского района.
Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.
Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.
После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.
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Четверту добу у полтавському лісі
Зловить "тєрроріста" не можуть ніяк -
Не падайте духом, Арсєній Барісич,
Най Бубочка дзвонить - він в цьому мастак...
По шостому разу вже все прочесали,
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Арсєній Барісич, зганяйте в Полтаву -
Ні -ні! Не ловити - там є галушки!
Арсєній Барісич, на вашому місці
Якось несерйозно смішити людей!
Бо завтра, як справжні прийдуть террористи,
На Бубочку "Настя швидка" нападе...
26.07.2020
Робин ГудОлекса Довбуш!
- Есть - да, а так - нэт!
наркоман, которому почему то дали выехать в поля из заброшенного хлебзавода резко уходит через посадки в неизвестность и никто найти не может.
"Хищник" с Арнольдом и то снят правдоподобней, там хоть джунгли, грязь и 1 хоть и крутой противник, а тут 1 наркоман, поля кукурузы и орда силовиков.
сняли постановку, спрятали хлопца и типа ищут его
П.С. а зачем для отчета снимать кукурузу? показать что высокая? а с вертолета тоже не видно? "А был ли мальчик?" (с)