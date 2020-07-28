Поиски "полтавского террориста" Скрипника: Работу полицейских усложняют персональные навыки разыскиваемого и специфика ландшафта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция продолжает поиски полтавчанина Романа Скрипника, который 23 июля захватил в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Полтавской области.

На основании данных, полученных из различных источников, а также результатов анализа действий и мотивации злоумышленника, полиция сформировала его психолого-криминалистический портрет. В частности, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также известно, что он имеет проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств.

Эти составляющие психологического портрета работники полиции учитывают при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.

Отмечается, что работу полицейских и нацгвардейцев усложняють персональные навыки разыскиваемого и специфика природного ландшафта Миргородского района.

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Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

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