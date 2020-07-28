РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7772 посетителя онлайн
Новости
35 349 265

Поиски "полтавского террориста" Скрипника: Работу полицейских усложняют персональные навыки разыскиваемого и специфика ландшафта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция продолжает поиски полтавчанина Романа Скрипника, который 23 июля захватил в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Полтавской области.

На основании данных, полученных из различных источников, а также результатов анализа действий и мотивации злоумышленника, полиция сформировала его психолого-криминалистический портрет. В частности, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также известно, что он имеет проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств.

Эти составляющие психологического портрета работники полиции учитывают при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.

Отмечается, что работу полицейских и нацгвардейцев усложняють персональные навыки разыскиваемого и специфика природного ландшафта Миргородского района.

Читайте также: Полиция нашла деньги и оружие, похищенные при ограблении автомобиля "Укрпочты", - Геращенко. ФОТО

Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Также читайте: Сорочинская ярмарка в 2020 году не состоится из-за коронавируса, - организаторы

Поиски полтавского террориста Скрипника: Работу полицейских усложняют персональные навыки разыскиваемого и специфика ландшафта 01
Поиски полтавского террориста Скрипника: Работу полицейских усложняют персональные навыки разыскиваемого и специфика ландшафта 02
Поиски полтавского террориста Скрипника: Работу полицейских усложняют персональные навыки разыскиваемого и специфика ландшафта 03
Поиски полтавского террориста Скрипника: Работу полицейских усложняют персональные навыки разыскиваемого и специфика ландшафта 04
Поиски полтавского террориста Скрипника: Работу полицейских усложняют персональные навыки разыскиваемого и специфика ландшафта 05
Поиски полтавского террориста Скрипника: Работу полицейских усложняют персональные навыки разыскиваемого и специфика ландшафта 06

Автор: 

Нацполиция (16557) розыск (843) терроризм (18692) Полтавская область (1179)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+81
"специфика ландшафта"
та да. на Полтавщине известные горы-кручи - пещер и лабиринтов не счесть.
показать весь комментарий
28.07.2020 12:11 Ответить
+69
Полтавские джунгли похлеще амазонских?
показать весь комментарий
28.07.2020 12:14 Ответить
+69
Поиски "полтавского террориста" Скрипника: Работу полицейских усложняют персональные навыки разыскиваемого и специфика ландшафта - Цензор.НЕТ 6582
показать весь комментарий
28.07.2020 12:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
никого мусора не шукают, они в аваковском спектакле дуркуют
показать весь комментарий
28.07.2020 14:16 Ответить
потужні орли потужнного міністра - одні потуги!
показать весь комментарий
28.07.2020 14:16 Ответить
ВСЕМ СМОТРЕТЬ: РОМАН РЕМБО - УКРАИНСКАЯ КРОВЬ!
показать весь комментарий
28.07.2020 14:19 Ответить
Мєнти, даю вам наводку. Якщо шукаєте наркомана, то він десь серед кущів конопель. Бо інакше досі не вижив би.
показать весь комментарий
28.07.2020 14:23 Ответить
Милиция и носки по 400 грн безсильны против кукурузы
показать весь комментарий
28.07.2020 14:29 Ответить
Район оцепить, подождать до зимы, тогда поиски облегчатся.
показать весь комментарий
28.07.2020 14:29 Ответить
Який сенс шукати чорну кішку в темній кімнаті якщо її там немає???
показать весь комментарий
28.07.2020 14:35 Ответить
🎹🦸‍♂️🐸🦸‍♂️🎹
Четверту добу у полтавському лісі
Зловить "тєрроріста" не можуть ніяк -
Не падайте духом, Арсєній Барісич,
Най Бубочка дзвонить - він в цьому мастак...


По шостому разу вже все прочесали,
Дирчать БТРи, гудять літаки...
Арсєній Барісич, зганяйте в Полтаву -
Ні -ні! Не ловити - там є галушки!


Арсєній Барісич, на вашому місці
Якось несерйозно смішити людей!
Бо завтра, як справжні прийдуть террористи,
На Бубочку "Настя швидка" нападе...


26.07.2020
показать весь комментарий
28.07.2020 14:39 Ответить
Чему удивляться ,там между Миргородом и Шишаками есть неплохой сосновый лес в лесу есть несколько брошеных хуторков ,а может уже и не брошеных ,давно не был , есть ещё кое что , вообщем схоронится есть где.Вопрос в другом, сначала он якобы алкоголик,наркоман, и бывший зек , а сейчас у него появилась военная подготовка ???? Прошу пардонить господа менты , но в нашей армии в обычной линейке до 14 года специальным навыкам не обучали. Выходит парень не просто угонщик.
показать весь комментарий
28.07.2020 14:45 Ответить
Таке враження, що в нас на Полтавщині своя тайга з"явилася.
показать весь комментарий
28.07.2020 14:52 Ответить
Пошуки "полтавського терориста" Скрипника: Роботу поліцейських ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка ландшафту - Цензор.НЕТ 2555
показать весь комментарий
28.07.2020 14:53 Ответить
Не надо его искать и предъявлять обвинения Пригласите его научит полицию и военных всему что он умеет Это ценных кадр
показать весь комментарий
28.07.2020 14:53 Ответить
А самим полицейским приходило в голову, что беглецу в течение всех этих дней надо элементарно что-то есть, чтобы не подохнуть с голоду и подкреплять свои силы?
показать весь комментарий
28.07.2020 14:53 Ответить
Его местное население подкармливает. Будет новый Робин Гуд Олекса Довбуш!
показать весь комментарий
28.07.2020 19:17 Ответить
Я б подвез его. Как раз в Полтаву сегодня ехал.
показать весь комментарий
28.07.2020 22:04 Ответить
чекай на гостей ...
показать весь комментарий
28.07.2020 22:08 Ответить
Там кукурузы немеряно, варит, еще и на местных рынках продает.
показать весь комментарий
29.07.2020 11:22 Ответить
И варит, наверно, у кого-то из местных.
показать весь комментарий
29.07.2020 13:07 Ответить
Дети кукурузы.
показать весь комментарий
28.07.2020 15:05 Ответить
только хотел написать. чтоб КОРДовцы там поосторожнее, в кукурузе-то
Пошуки "полтавського терориста" Скрипника: Роботу поліцейських ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка ландшафту - Цензор.НЕТ 4635
показать весь комментарий
28.07.2020 15:13 Ответить
***..... САВЧЕНКО НАДЮХА....
показать весь комментарий
28.07.2020 15:17 Ответить
Порвало!.... Точно она!
показать весь комментарий
28.07.2020 22:24 Ответить
- Гиви, ты апэлсины любиш?
- Есть - да, а так - нэт!
показать весь комментарий
28.07.2020 16:23 Ответить
е нормальний серіал "однажди под Полтавой" к сож. банди 95 квартала. Але я думаю ідеек має підкинути для Юрчика і кума Віті. До речі дільничий там гідроцефал видний. а так серіал смішний і до речі якось необідний.
показать весь комментарий
28.07.2020 15:20 Ответить
Йшов 2030 рік, пошукові групи підсилили кінною поліцією, пошуки продовжуються..
показать весь комментарий
28.07.2020 15:25 Ответить
такой себе "полтавский бигфут". вроде как бы и есть, но показывается только тогда, когда сам захочет ))
показать весь комментарий
28.07.2020 16:04 Ответить
ох ты ж блин, да он в кукурузе прячется))) насажали ее тут враги)
показать весь комментарий
28.07.2020 16:06 Ответить
Один "полтавський терорист" - все МВС поклав на дві лопатки.
показать весь комментарий
28.07.2020 16:33 Ответить
вместе с авакяном.
показать весь комментарий
28.07.2020 16:57 Ответить
Усі плантації коноплі місцевим спалять...
показать весь комментарий
28.07.2020 16:44 Ответить
Перший з мусорів хто знайде терориста опиниться у нього в заручниках?
показать весь комментарий
28.07.2020 16:46 Ответить
Есть хорошая поговорка: - "Ищите ветра в поле".
показать весь комментарий
28.07.2020 16:55 Ответить
Який міністр, такі і навачки мусорів. Вони зранку свої шкарпетки не можуть занйти не то що... Це ж не кіно в Луцьку...
показать весь комментарий
28.07.2020 17:10 Ответить
Рюкзаков причина причин, в отставку "потужного".
показать весь комментарий
28.07.2020 17:32 Ответить
Да он чертов Джон Рэмбо!
показать весь комментарий
28.07.2020 17:35 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2020 21:33 Ответить
Поганому танцюристу завжди "сливи"заважають.Оце реорганізація поліції.Набрали дебілів проституток і всяке дрантя. Яка влада така і поліція.
показать весь комментарий
28.07.2020 17:38 Ответить
Рома,тримайся !
показать весь комментарий
28.07.2020 18:06 Ответить
задовбали з цими "спеціальними" навичками... а, якщо він би був професором з квантової механіки то що - телепортувався?
показать весь комментарий
28.07.2020 18:18 Ответить
Поки всі нерівнодушні спектатори спостерігають за пошуками українського наркомана з навичками спецназівця - інший наркоман з навичками шоумена продає Україну москалям.
показать весь комментарий
28.07.2020 18:23 Ответить
Матерый.. https://www.youtube.com/watch?v=GU_R8Sgr4g0
показать весь комментарий
28.07.2020 18:24 Ответить
..ардлы сабакина, - собачку-следопыта-овчарку всем героическим скопом по следу нарко-рембо так и не здогадались выпустить...???
показать весь комментарий
28.07.2020 19:52 Ответить
Отаке воно життя:кіно можуть знімать,підривать Шереметеу чи бузину для резонансу а як до діла,то десяток ловлять плавця в трусах,або княжичі,або Мазурка підстрелили,,,,
показать весь комментарий
28.07.2020 20:04 Ответить
та он походу в кукурузе намазался как рембо и ржет с них)
показать весь комментарий
28.07.2020 20:30 Ответить
Пусть чучела на полях проверят, вполне мог замаскироваться.
показать весь комментарий
29.07.2020 11:19 Ответить
Такой он террорист?! Атошник сделал ментов)))
показать весь комментарий
28.07.2020 20:50 Ответить
*****...Смеяться или плакать? хз...
показать весь комментарий
28.07.2020 21:35 Ответить
Если через неделю не найдут напишут что он владеет джиу-джитсу и чёрной магией.
показать весь комментарий
28.07.2020 21:55 Ответить
Это вам, господа полицейские, не водевиль в Луцке исполнять.
показать весь комментарий
28.07.2020 21:57 Ответить
нічого дивного! якщо презервадент в країні - клоун, то значить ВСЕ БУДЕ ЦИРК!!!! логічно! А цього хлопця - зловити, заплатити великі гроші І ЗАКИНУТИ В ТИЛ ВОРОГУ! Бажано прямо в саму МАЦКВУ!!! І він їм там дасть ПРОСРАТИСЬ!!!
показать весь комментарий
28.07.2020 22:01 Ответить
А ви думали, що у своїх космо-диско ви найкрутіші і до вас побіжуть злочинці з руками вперед, щоб на них надягнути наручники? ІДІОТИ!!!. Знімайте свої космо-дреси. Вдягайтесь в трусняки і бігайте по сонячниковим, кукурудзяним полям взад-назад, ліворуч-праворуч, але хоч щось робіть. Населення України вас найняло і утримує не для того, щоб ви йому розповідали про особливості ландшафту і підготовку злочинця, який знущається над вами і над податківцями. Не можите, не вмієте? Знімайте форму, складайте повноваження і посвідчення, йдіть у народне господарство. Звільняйте свої посади для тих, хто може, хоче і здібний працювати проти владно-злочинної мафії. Очікую запитання про те, хто зможе, хто хоче і здібний. Очікую вашу посмішку... Відповідаю. Вся поліція має бути РОЗФОРМОВАНА і негайно сформована з тих, хто воював на фронті проти російського агрессора і тих то має негативно-вороже ставлення до агресора України. Аваков має бути звільнений з посади Міністра МВС, і відповідати перед судом за свої конкретні дії на посаді чильника МВС.
показать весь комментарий
28.07.2020 23:27 Ответить
Ахаха скорей наверно ваша некомпетентность ,,,,
показать весь комментарий
28.07.2020 23:46 Ответить
От, коли чую щось про "компетентність", завжди запитую.., ну хоть щось скажіть компетентне, хоч, щось компетентно "пукніть". Хоч щось... Прошу...))
показать весь комментарий
28.07.2020 23:53 Ответить
По-моему, уже вся страна болеет за Рому)))
показать весь комментарий
29.07.2020 00:38 Ответить
Роботу танцюристів ускладнюють... ну ви зрозуміли
показать весь комментарий
29.07.2020 00:41 Ответить
сколько же бабла будет списано лягавыми... вот это четкий пример отмывания бабок правоохранительным органом...
показать весь комментарий
29.07.2020 02:11 Ответить
Прямо зеленый берет какойто.с мусорами играет ся в прятки
показать весь комментарий
29.07.2020 05:53 Ответить
Підісрав цей полтавський терорист:не вспіли камери,режисер ще не вспів підлетіти,гівно-терорист заховався-постанова не вдалась....із за таких....тільки сорому набраться можна.А іншого,схожого не можна вже найти...... ?Мазурка ж нашли...а там на 20 років старший чоловяга....мабудь караванський стрілок був знатний синок.
показать весь комментарий
29.07.2020 07:02 Ответить
доки кукурудзу не скосять - фіг знайдуть.
показать весь комментарий
29.07.2020 08:18 Ответить
Стадо дармоедов ..жирных отупевших
показать весь комментарий
29.07.2020 08:27 Ответить
донбасские террористы уже не интересны,их там много,с ними перемирие,а этот один,его можно загонять.Подло и трусливо.
показать весь комментарий
29.07.2020 09:55 Ответить
Рємбо ІІ
показать весь комментарий
29.07.2020 10:30 Ответить
как по мне это шоу.
наркоман, которому почему то дали выехать в поля из заброшенного хлебзавода резко уходит через посадки в неизвестность и никто найти не может.
"Хищник" с Арнольдом и то снят правдоподобней, там хоть джунгли, грязь и 1 хоть и крутой противник, а тут 1 наркоман, поля кукурузы и орда силовиков.
сняли постановку, спрятали хлопца и типа ищут его
П.С. а зачем для отчета снимать кукурузу? показать что высокая? а с вертолета тоже не видно? "А был ли мальчик?" (с)
показать весь комментарий
29.07.2020 11:45 Ответить
Розбійник вихоооодь!
показать весь комментарий
29.07.2020 12:00 Ответить
Пошуки "полтавського терориста" Скрипника: Роботу поліцейських ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка ландшафту - Цензор.НЕТ 1527
показать весь комментарий
29.07.2020 12:29 Ответить
Страница 3 из 3
 
 