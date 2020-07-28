Пошуки "полтавського терориста" Скрипника: Роботу поліцейських ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка ландшафту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція продовжує пошуки полтавчанина Романа Скрипника, який 23 липня захопив у заручники поліцейського і погрожував підірвати гранату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Полтавської області.

На підставі даних, отриманих з різних джерел, а також результатів аналізу дій та мотивації зловмисника, поліція сформувала його психолого-криміналістичний портрет. Зокрема, він має військовий вишкіл та навички виживання в екстремальних умовах. Також відомо, що він має проблеми із психічним здоров’ям на тлі вживання наркотичних засобів.

Ці складові психологічного портрета працівники поліції враховують під час здійснення оперативно-розшукових заходів.

Зазначається, що роботу поліцейських та нацгвардійців ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка природного ландшафту Миргородського району.

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Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

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Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.











