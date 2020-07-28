Пошуки "полтавського терориста" Скрипника: Роботу поліцейських ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка ландшафту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліція продовжує пошуки полтавчанина Романа Скрипника, який 23 липня захопив у заручники поліцейського і погрожував підірвати гранату.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Полтавської області.
На підставі даних, отриманих з різних джерел, а також результатів аналізу дій та мотивації зловмисника, поліція сформувала його психолого-криміналістичний портрет. Зокрема, він має військовий вишкіл та навички виживання в екстремальних умовах. Також відомо, що він має проблеми із психічним здоров’ям на тлі вживання наркотичних засобів.
Ці складові психологічного портрета працівники поліції враховують під час здійснення оперативно-розшукових заходів.
Зазначається, що роботу поліцейських та нацгвардійців ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка природного ландшафту Миргородського району.
Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.
Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зловмисник у Полтаві обміняв поліцейського на начальника карного розшуку Шияна і поїхав з ним на наданому автомобілі, - Геращенко. ВIДЕО
Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Четверту добу у полтавському лісі
Зловить "тєрроріста" не можуть ніяк -
Не падайте духом, Арсєній Барісич,
Най Бубочка дзвонить - він в цьому мастак...
По шостому разу вже все прочесали,
Дирчать БТРи, гудять літаки...
Арсєній Барісич, зганяйте в Полтаву -
Ні -ні! Не ловити - там є галушки!
Арсєній Барісич, на вашому місці
Якось несерйозно смішити людей!
Бо завтра, як справжні прийдуть террористи,
На Бубочку "Настя швидка" нападе...
26.07.2020
Робин ГудОлекса Довбуш!
- Есть - да, а так - нэт!
наркоман, которому почему то дали выехать в поля из заброшенного хлебзавода резко уходит через посадки в неизвестность и никто найти не может.
"Хищник" с Арнольдом и то снят правдоподобней, там хоть джунгли, грязь и 1 хоть и крутой противник, а тут 1 наркоман, поля кукурузы и орда силовиков.
сняли постановку, спрятали хлопца и типа ищут его
П.С. а зачем для отчета снимать кукурузу? показать что высокая? а с вертолета тоже не видно? "А был ли мальчик?" (с)