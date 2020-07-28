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Пошуки "полтавського терориста" Скрипника: Роботу поліцейських ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка ландшафту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція продовжує пошуки полтавчанина Романа Скрипника, який 23 липня захопив у заручники поліцейського і погрожував підірвати гранату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Полтавської області.

На підставі даних, отриманих з різних джерел, а також результатів аналізу дій та мотивації зловмисника, поліція сформувала його психолого-криміналістичний портрет. Зокрема, він має військовий вишкіл та навички виживання в екстремальних умовах. Також відомо, що він має проблеми із психічним здоров’ям на тлі вживання наркотичних засобів.

Ці складові психологічного портрета працівники поліції враховують під час здійснення оперативно-розшукових заходів.

Зазначається, що роботу поліцейських та нацгвардійців ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка природного ландшафту Миргородського району.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Полтавського терориста" Скрипника шукають четвертий день, залучено Нацгвардію, спецпризначенців, кінологів та спецтехніку, - поліція

Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зловмисник у Полтаві обміняв поліцейського на начальника карного розшуку Шияна і поїхав з ним на наданому автомобілі, - Геращенко. ВIДЕО

Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.

Пошуки полтавського терориста Скрипника: Роботу поліцейських ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка ландшафту 01
Пошуки полтавського терориста Скрипника: Роботу поліцейських ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка ландшафту 02
Пошуки полтавського терориста Скрипника: Роботу поліцейських ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка ландшафту 03
Пошуки полтавського терориста Скрипника: Роботу поліцейських ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка ландшафту 04
Пошуки полтавського терориста Скрипника: Роботу поліцейських ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка ландшафту 05
Пошуки полтавського терориста Скрипника: Роботу поліцейських ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка ландшафту 06

Автор: 

Нацполіція (15270) розшук (655) тероризм (2868) Полтавська область (1135)


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Топ коментарі
+81
"специфика ландшафта"
та да. на Полтавщине известные горы-кручи - пещер и лабиринтов не счесть.
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28.07.2020 12:11 Відповісти
+69
Полтавские джунгли похлеще амазонских?
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28.07.2020 12:14 Відповісти
+69
Поиски "полтавского террориста" Скрипника: Работу полицейских усложняют персональные навыки разыскиваемого и специфика ландшафта - Цензор.НЕТ 6582
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28.07.2020 12:18 Відповісти
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никого мусора не шукают, они в аваковском спектакле дуркуют
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28.07.2020 14:16 Відповісти
потужні орли потужнного міністра - одні потуги!
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28.07.2020 14:16 Відповісти
ВСЕМ СМОТРЕТЬ: РОМАН РЕМБО - УКРАИНСКАЯ КРОВЬ!
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28.07.2020 14:19 Відповісти
Мєнти, даю вам наводку. Якщо шукаєте наркомана, то він десь серед кущів конопель. Бо інакше досі не вижив би.
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28.07.2020 14:23 Відповісти
Милиция и носки по 400 грн безсильны против кукурузы
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28.07.2020 14:29 Відповісти
Район оцепить, подождать до зимы, тогда поиски облегчатся.
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28.07.2020 14:29 Відповісти
Який сенс шукати чорну кішку в темній кімнаті якщо її там немає???
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28.07.2020 14:35 Відповісти
🎹🦸‍♂️🐸🦸‍♂️🎹
Четверту добу у полтавському лісі
Зловить "тєрроріста" не можуть ніяк -
Не падайте духом, Арсєній Барісич,
Най Бубочка дзвонить - він в цьому мастак...


По шостому разу вже все прочесали,
Дирчать БТРи, гудять літаки...
Арсєній Барісич, зганяйте в Полтаву -
Ні -ні! Не ловити - там є галушки!


Арсєній Барісич, на вашому місці
Якось несерйозно смішити людей!
Бо завтра, як справжні прийдуть террористи,
На Бубочку "Настя швидка" нападе...


26.07.2020
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28.07.2020 14:39 Відповісти
Чему удивляться ,там между Миргородом и Шишаками есть неплохой сосновый лес в лесу есть несколько брошеных хуторков ,а может уже и не брошеных ,давно не был , есть ещё кое что , вообщем схоронится есть где.Вопрос в другом, сначала он якобы алкоголик,наркоман, и бывший зек , а сейчас у него появилась военная подготовка ???? Прошу пардонить господа менты , но в нашей армии в обычной линейке до 14 года специальным навыкам не обучали. Выходит парень не просто угонщик.
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28.07.2020 14:45 Відповісти
Таке враження, що в нас на Полтавщині своя тайга з"явилася.
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28.07.2020 14:52 Відповісти
Пошуки "полтавського терориста" Скрипника: Роботу поліцейських ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка ландшафту - Цензор.НЕТ 2555
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28.07.2020 14:53 Відповісти
Не надо его искать и предъявлять обвинения Пригласите его научит полицию и военных всему что он умеет Это ценных кадр
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28.07.2020 14:53 Відповісти
А самим полицейским приходило в голову, что беглецу в течение всех этих дней надо элементарно что-то есть, чтобы не подохнуть с голоду и подкреплять свои силы?
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28.07.2020 14:53 Відповісти
Его местное население подкармливает. Будет новый Робин Гуд Олекса Довбуш!
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28.07.2020 19:17 Відповісти
Я б подвез его. Как раз в Полтаву сегодня ехал.
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28.07.2020 22:04 Відповісти
чекай на гостей ...
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28.07.2020 22:08 Відповісти
Там кукурузы немеряно, варит, еще и на местных рынках продает.
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29.07.2020 11:22 Відповісти
И варит, наверно, у кого-то из местных.
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29.07.2020 13:07 Відповісти
Дети кукурузы.
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28.07.2020 15:05 Відповісти
только хотел написать. чтоб КОРДовцы там поосторожнее, в кукурузе-то
Пошуки "полтавського терориста" Скрипника: Роботу поліцейських ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка ландшафту - Цензор.НЕТ 4635
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28.07.2020 15:13 Відповісти
***..... САВЧЕНКО НАДЮХА....
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28.07.2020 15:17 Відповісти
Порвало!.... Точно она!
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28.07.2020 22:24 Відповісти
- Гиви, ты апэлсины любиш?
- Есть - да, а так - нэт!
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28.07.2020 16:23 Відповісти
е нормальний серіал "однажди под Полтавой" к сож. банди 95 квартала. Але я думаю ідеек має підкинути для Юрчика і кума Віті. До речі дільничий там гідроцефал видний. а так серіал смішний і до речі якось необідний.
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28.07.2020 15:20 Відповісти
Йшов 2030 рік, пошукові групи підсилили кінною поліцією, пошуки продовжуються..
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28.07.2020 15:25 Відповісти
такой себе "полтавский бигфут". вроде как бы и есть, но показывается только тогда, когда сам захочет ))
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28.07.2020 16:04 Відповісти
ох ты ж блин, да он в кукурузе прячется))) насажали ее тут враги)
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28.07.2020 16:06 Відповісти
Один "полтавський терорист" - все МВС поклав на дві лопатки.
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28.07.2020 16:33 Відповісти
вместе с авакяном.
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28.07.2020 16:57 Відповісти
Усі плантації коноплі місцевим спалять...
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28.07.2020 16:44 Відповісти
Перший з мусорів хто знайде терориста опиниться у нього в заручниках?
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28.07.2020 16:46 Відповісти
Есть хорошая поговорка: - "Ищите ветра в поле".
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28.07.2020 16:55 Відповісти
Який міністр, такі і навачки мусорів. Вони зранку свої шкарпетки не можуть занйти не то що... Це ж не кіно в Луцьку...
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28.07.2020 17:10 Відповісти
Рюкзаков причина причин, в отставку "потужного".
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28.07.2020 17:32 Відповісти
Да он чертов Джон Рэмбо!
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28.07.2020 17:35 Відповісти
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28.07.2020 21:33 Відповісти
Поганому танцюристу завжди "сливи"заважають.Оце реорганізація поліції.Набрали дебілів проституток і всяке дрантя. Яка влада така і поліція.
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28.07.2020 17:38 Відповісти
Рома,тримайся !
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28.07.2020 18:06 Відповісти
задовбали з цими "спеціальними" навичками... а, якщо він би був професором з квантової механіки то що - телепортувався?
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28.07.2020 18:18 Відповісти
Поки всі нерівнодушні спектатори спостерігають за пошуками українського наркомана з навичками спецназівця - інший наркоман з навичками шоумена продає Україну москалям.
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28.07.2020 18:23 Відповісти
Матерый.. https://www.youtube.com/watch?v=GU_R8Sgr4g0
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28.07.2020 18:24 Відповісти
..ардлы сабакина, - собачку-следопыта-овчарку всем героическим скопом по следу нарко-рембо так и не здогадались выпустить...???
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28.07.2020 19:52 Відповісти
Отаке воно життя:кіно можуть знімать,підривать Шереметеу чи бузину для резонансу а як до діла,то десяток ловлять плавця в трусах,або княжичі,або Мазурка підстрелили,,,,
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28.07.2020 20:04 Відповісти
та он походу в кукурузе намазался как рембо и ржет с них)
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28.07.2020 20:30 Відповісти
Пусть чучела на полях проверят, вполне мог замаскироваться.
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29.07.2020 11:19 Відповісти
Такой он террорист?! Атошник сделал ментов)))
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28.07.2020 20:50 Відповісти
*****...Смеяться или плакать? хз...
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28.07.2020 21:35 Відповісти
Если через неделю не найдут напишут что он владеет джиу-джитсу и чёрной магией.
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28.07.2020 21:55 Відповісти
Это вам, господа полицейские, не водевиль в Луцке исполнять.
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28.07.2020 21:57 Відповісти
нічого дивного! якщо презервадент в країні - клоун, то значить ВСЕ БУДЕ ЦИРК!!!! логічно! А цього хлопця - зловити, заплатити великі гроші І ЗАКИНУТИ В ТИЛ ВОРОГУ! Бажано прямо в саму МАЦКВУ!!! І він їм там дасть ПРОСРАТИСЬ!!!
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28.07.2020 22:01 Відповісти
А ви думали, що у своїх космо-диско ви найкрутіші і до вас побіжуть злочинці з руками вперед, щоб на них надягнути наручники? ІДІОТИ!!!. Знімайте свої космо-дреси. Вдягайтесь в трусняки і бігайте по сонячниковим, кукурудзяним полям взад-назад, ліворуч-праворуч, але хоч щось робіть. Населення України вас найняло і утримує не для того, щоб ви йому розповідали про особливості ландшафту і підготовку злочинця, який знущається над вами і над податківцями. Не можите, не вмієте? Знімайте форму, складайте повноваження і посвідчення, йдіть у народне господарство. Звільняйте свої посади для тих, хто може, хоче і здібний працювати проти владно-злочинної мафії. Очікую запитання про те, хто зможе, хто хоче і здібний. Очікую вашу посмішку... Відповідаю. Вся поліція має бути РОЗФОРМОВАНА і негайно сформована з тих, хто воював на фронті проти російського агрессора і тих то має негативно-вороже ставлення до агресора України. Аваков має бути звільнений з посади Міністра МВС, і відповідати перед судом за свої конкретні дії на посаді чильника МВС.
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28.07.2020 23:27 Відповісти
Ахаха скорей наверно ваша некомпетентность ,,,,
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28.07.2020 23:46 Відповісти
От, коли чую щось про "компетентність", завжди запитую.., ну хоть щось скажіть компетентне, хоч, щось компетентно "пукніть". Хоч щось... Прошу...))
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28.07.2020 23:53 Відповісти
По-моему, уже вся страна болеет за Рому)))
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29.07.2020 00:38 Відповісти
Роботу танцюристів ускладнюють... ну ви зрозуміли
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29.07.2020 00:41 Відповісти
сколько же бабла будет списано лягавыми... вот это четкий пример отмывания бабок правоохранительным органом...
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29.07.2020 02:11 Відповісти
Прямо зеленый берет какойто.с мусорами играет ся в прятки
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29.07.2020 05:53 Відповісти
Підісрав цей полтавський терорист:не вспіли камери,режисер ще не вспів підлетіти,гівно-терорист заховався-постанова не вдалась....із за таких....тільки сорому набраться можна.А іншого,схожого не можна вже найти...... ?Мазурка ж нашли...а там на 20 років старший чоловяга....мабудь караванський стрілок був знатний синок.
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29.07.2020 07:02 Відповісти
доки кукурудзу не скосять - фіг знайдуть.
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29.07.2020 08:18 Відповісти
Стадо дармоедов ..жирных отупевших
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29.07.2020 08:27 Відповісти
донбасские террористы уже не интересны,их там много,с ними перемирие,а этот один,его можно загонять.Подло и трусливо.
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29.07.2020 09:55 Відповісти
Рємбо ІІ
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29.07.2020 10:30 Відповісти
как по мне это шоу.
наркоман, которому почему то дали выехать в поля из заброшенного хлебзавода резко уходит через посадки в неизвестность и никто найти не может.
"Хищник" с Арнольдом и то снят правдоподобней, там хоть джунгли, грязь и 1 хоть и крутой противник, а тут 1 наркоман, поля кукурузы и орда силовиков.
сняли постановку, спрятали хлопца и типа ищут его
П.С. а зачем для отчета снимать кукурузу? показать что высокая? а с вертолета тоже не видно? "А был ли мальчик?" (с)
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29.07.2020 11:45 Відповісти
Розбійник вихоооодь!
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29.07.2020 12:00 Відповісти
Пошуки "полтавського терориста" Скрипника: Роботу поліцейських ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка ландшафту - Цензор.НЕТ 1527
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29.07.2020 12:29 Відповісти
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