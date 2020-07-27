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"Полтавського терориста" Скрипника шукають четвертий день, залучено Нацгвардію, спецпризначенців, кінологів та спецтехніку, - поліція

Станом на 11:30 ранку 27 липня поліція ще не затримала полтавчанина Романа Скрипника, який 23 липня захопив заручника, а потім відпустив його і сховався в лісопосадці. Розшук зловмисника триває четверту добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головна фахівчиня відділу комунікації поліції Полтавської області Поліна Ларіна розповіла в коментарі "Українській правді".

"Поки ще не затримали. Пошуки тривають. Активно долучилися всі працівники поліції Полтавської області, використовується і допомога Нацгвардії, спецпризначенці, кінологи із собаками і спеціальна техніка. Максимально весь людський і технічний ресурс задіяні. Розшук триває і вдень, і вночі".

За словами Ларіної, зоною пошуків визначено Миргородський район.

Його розбили на квадрати, опрацьовують населені пункти, ліси і поля, перевірять будівлі і природні схованки – поля кукурудзи чи злакових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радник Авакова Апостол про "полтавського терориста" Скрипника: Нікуди він не дінеться, вийде сам або накладе на себе руки

Складність розшуку пов’язана з тим, що важко спрогнозувати дії втікача, а також з великою територією пошуку і природним ландшафтом – правоохоронці змушені повертатися до деяких ділянок по кілька разів, щоб перевірити їх.

Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зловмисник у Полтаві обміняв поліцейського на начальника карного розшуку Шияна і поїхав з ним на наданому автомобілі, - Геращенко. ВIДЕО

Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.

Автор: 

Нацполіція (15264) Полтава (562) розшук (655) тероризм (2868)


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Топ коментарі
+34
обычного автомобильного воришку гордо назвали ТЕРРОРИСТОМ!!!
на свою же дурнуватую голову.
теперь вот - выглядят полными лохами и импотентами.
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27.07.2020 12:06 Відповісти
+34
Так вроде ж его по дороге на Киев сопровождали армия, авиация и флот ?

Куда девались все те дроны, когда он в лесопосадку нырнул и шо то за лесопосадка такая шириной в гектары, в которой можно затеряться ?
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27.07.2020 12:09 Відповісти
+32
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
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27.07.2020 12:05 Відповісти
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И во сколько стране обойдется этот банкет?????
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27.07.2020 12:04 Відповісти
Так вроде ж его по дороге на Киев сопровождали армия, авиация и флот ?

Куда девались все те дроны, когда он в лесопосадку нырнул и шо то за лесопосадка такая шириной в гектары, в которой можно затеряться ?
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27.07.2020 12:09 Відповісти
- Может быть, это члены какой-нибудь тайной лиги дураков или остатки некогда могучего ордена розенкрейцеров, или же ополоумевшие холостяки, -- кто знает... ©
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27.07.2020 12:21 Відповісти
Тому що потрібно було купляти не французькі вживані гелікоптери, а розвідувальні та ударні БПЛА які б постійно моніторили ситуацію по всій країні в складі підрозділів безпілотної розвідки та ураження! Тоді б ніхто не зміг загубитись в жодному куточку України! Але влада робить ідіотські речі тому ефективність у влади нульова!
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27.07.2020 15:30 Відповісти
Сделал лук из акации и шнурков и сбил дрон! Поэтому вертолет боятся отправлять- Рэмбо и вертолеты из лука мочил!
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27.07.2020 13:08 Відповісти
Якщо посадку прочісувати вздовж, то вона буде довга. А якщо упоперек - то широка
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27.07.2020 14:42 Відповісти
А если посадка квадратная? Или, того хуже, круглая?
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27.07.2020 16:20 Відповісти
Хочешь быть передовым - сей квадратно-гнездовым !

"Полтавського терориста" Скрипника шукають четвертий день, залучено Нацгвардію, спецпризначенців, кінологів та спецтехніку, - поліція - Цензор.НЕТ 30
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27.07.2020 17:15 Відповісти
пиар и шоу - главные скрепы зебильной власти))
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27.07.2020 12:51 Відповісти
хренцузькі гелікоптери обійшлися дорожче ...
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27.07.2020 14:49 Відповісти
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
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27.07.2020 12:05 Відповісти
и не найдут, пока не пригонят БТР и Бубочка видосик не запилит.
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27.07.2020 12:07 Відповісти
"Полтавского террориста" Скрипника ищут четвертый день, привлечены Нацгвардия, спецназ, кинологи и спецтехника, - полиция - Цензор.НЕТ 4926
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27.07.2020 12:08 Відповісти
"Полтавского террориста" Скрипника ищут четвертый день, привлечены Нацгвардия, спецназ, кинологи и спецтехника, - полиция - Цензор.НЕТ 7611
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27.07.2020 12:05 Відповісти
обычного автомобильного воришку гордо назвали ТЕРРОРИСТОМ!!!
на свою же дурнуватую голову.
теперь вот - выглядят полными лохами и импотентами.
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27.07.2020 12:06 Відповісти
Заморятся искать летом, может в любой брошенной даче засесть или просто в лесу.
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27.07.2020 12:07 Відповісти
Він же не просто так вийшов в якійсь там Решетилівці, де степи і лісу немає. Пацани-однополчани вивезли і сховали деінде.
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27.07.2020 14:37 Відповісти
У поліції передумали давати винагороду за інформацію про полтавського терориста

Раніше поліціянти обіцяли нагороду для інформаторів про місцезнаходження Романа Скрипника, але від ідеї відмовилися, щоб не наражати на небезпеку людей.
Інформація про винагороду раніше була https://kremen.today/2020/07/24/za-zatrymannya-poltavskogo-terorysta-poobitsyaly-vynagorodu/ розміщена в орієнтуваннях одразу після оголошення Скрипника у розшук.
Невдовзі у поліції вирішили, що заохочення у пошуку злочинця є небезпечним для людей і вирішили не ризикувати.
Про це https://zmist.pl.ua/news/policiya-peredumala-davati-nagorodu-za-informaciyu-pro-poltavskogo-terorista-skripnika ЗМІСТу розповіла пресофіцерка Нацполіції Полтавщини Поліна Ларіна 27 липня. Поліна Ларіна каже, що правоохоронці зважили усі ризики і закликають людей бути обережними, якщо побачать Романа Скрипника. Наразі спецоперація з пошуку «полтавського терориста» триває, а зоною пошуку злочинця лишається Миргородський район.
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27.07.2020 12:07 Відповісти
Малюска там говорил что можно купить для сидельцев место в норм камере. Куда деньги перевести? Пацан заслужил! Норм Аваковских псов-мусоров опустил!
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27.07.2020 12:08 Відповісти
шавок ... пси "охороняють" оФФс ...
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27.07.2020 14:53 Відповісти
Ну, так давайте по «1+1». В прайм-тайм.
А то наріт вже устал дивицця на гражданскую войну.
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27.07.2020 12:08 Відповісти
Дырку вы от бублика получите, а не Скрипника. Он уже давно тю-тю...
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27.07.2020 12:09 Відповісти
Всмысле прикопан по тихой ?
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27.07.2020 12:13 Відповісти
да не, это просто перефразировано из фильма "Место встречи изменить нельзя")
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27.07.2020 12:16 Відповісти
Тут виникає запитання, чи живий ще хлопець і чи самі мєнти не зробили з нього терориста, щоб приховати свій злочин.
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27.07.2020 12:09 Відповісти
та он пешком уже до границы с Канадией добежал. продаст гранату, купит хату в столице Торонто.
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27.07.2020 12:14 Відповісти
Чем-то напоминает громкое дело в 2012 году, когда некто Мазурок завалил кучу охранников в киевском Караване. Искали его, а потом нашли мёртвым, типа, покончившим жизнь самоубийством.
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27.07.2020 12:14 Відповісти
Мазурок реально двух людей завалил, а этот только напугал, та и то не людей, а потужно реформованих.
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27.07.2020 14:23 Відповісти
Трёх. Там мутняк был, типа, неизвестно был ли это действительно Мазурок, так как выживший охранник его не узнал. Но то такое. Я имел ввиду, что, может быть похож финал.
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27.07.2020 14:37 Відповісти
Гранатой в центре города размахивал Скрипник, но злочин вчинили - полицейские? Л-логика.
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27.07.2020 12:38 Відповісти
Шота у меня развился Хльсинсий (янукович в.ф.(с)) синдром... шота я уже на стороне гранатометчика-мусорозахватчико-отпускателя-в кусты убегателя... столько сил и средств... а ну посадят, как тогда быть? Всем миром кормить будем???
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27.07.2020 12:16 Відповісти
Цього хлопчину треба зловити і назначити Головою служби розвідки, так ялозити прутнем по всій імперії ахкакогоміністра може тільки геній, який народжується раз в 100 років.
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27.07.2020 12:16 Відповісти
Так то ж не прутень... ти мав на увазі ту крімінальну ковбасу? То не прутень...
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27.07.2020 13:11 Відповісти
Це вже схоже на якійсь серіал...
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27.07.2020 12:17 Відповісти
Скорее на первую часть Рэмбо.)
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27.07.2020 14:38 Відповісти
Я вважаю, що хлопець - не терорист, бо не загрожував життю людей. А мусора - це не люди, і це не мої слова.
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27.07.2020 12:19 Відповісти
Він і не є терористом,звичайний злодій,але не мокрушник,робив все що міг щоб утікти.Не потрібно його ідеалізувати, він є злочинець і місце йому за гратами.А от поліція довела,що коли стосується справжніх викликів то вона ні на що не здатна.
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27.07.2020 13:10 Відповісти
Шукайте його восени у списках зебілів на виборах
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27.07.2020 12:21 Відповісти
На даче лучшего министра искали? А у Антонины ?
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27.07.2020 12:22 Відповісти
Мутна якась історія.

Відпустив заручника, сховався в лісопосадці...
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27.07.2020 12:27 Відповісти
Це вже не перший злочинець який магічно успішно "збігає" в тих районах прямо з лап правоохоронців. При тому що там лісів майже немає.

Скоріше за все не знайдуть - мабуть забагато знав.
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27.07.2020 12:29 Відповісти
дамс...видно що чувак мєстний, місця знає
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27.07.2020 12:29 Відповісти
Еще надо привлечь морфлот и артиллерию, так облажаться уже несколько раз это надо уметь.
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27.07.2020 12:29 Відповісти
Гарний кадр, таких треба в розвідку або в диверсанти.
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27.07.2020 12:29 Відповісти
"Полтавського терориста" Скрипника шукають четвертий день, залучено Нацгвардію, спецпризначенців, кінологів та спецтехніку, - поліція - Цензор.НЕТ 9078
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27.07.2020 12:30 Відповісти
для зебилов шоу маст гоу он..
такие "опасные террористы" находятся в рядовом порядке, не спеша, по ориентировкам, без надмирного вытрачання ресурсив.. в течении максимум пары месяцев, под чьей-то юбкой.. если, конечно, рехвормированные авак овцы его уже не расчленили и не скормили свиньям..
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27.07.2020 12:31 Відповісти
"Полтавського терориста" Скрипника шукають четвертий день, залучено Нацгвардію, спецпризначенців, кінологів та спецтехніку, - поліція - Цензор.НЕТ 7231
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27.07.2020 12:36 Відповісти
А был ли мальчик или ето киношка ?
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27.07.2020 12:37 Відповісти
Наши мусора могут только свои мозги в жопе у себя найти ,это их профессиональный максимум ...
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27.07.2020 12:37 Відповісти
Ну бо ж знак ГТО ж на груді у него , хрін вони спіймають посана )
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27.07.2020 12:37 Відповісти
Тот случай, когда все болеют за беглеца ..)))))))))
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27.07.2020 12:39 Відповісти
на четвертый день собака с милицией таки пришла
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27.07.2020 12:40 Відповісти
"КЛОУНАДА"...
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27.07.2020 12:40 Відповісти
клоВуни та клоВунада, попрошу не плутати...
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27.07.2020 13:07 Відповісти
Я не плутаю... І ми - учасники цієї трагіклоунади"... Хоч самі цього, і не хотіли...
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27.07.2020 14:12 Відповісти
якщо циркове училище не закінчили, то клоВуни...
Ми з вами- не хотіли та попереджали, але ж, як нам докотитись до тієї мудрості, що у 72% акумулювалось?
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27.07.2020 15:31 Відповісти
95 квартал
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27.07.2020 13:10 Відповісти
Ясный пень что его уже грохнули, а потом типа найдут и спишут на суицид 🤮 Вот и новая власть ! Хцйло аплодирует своему ученику стоя ! 🤮🤮🤮
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27.07.2020 12:41 Відповісти
Неуловимый Джон Рембо "Полтавського терориста" Скрипника шукають четвертий день, залучено Нацгвардію, спецпризначенців, кінологів та спецтехніку, - поліція - Цензор.НЕТ 3077
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27.07.2020 12:41 Відповісти
Остается только последний вариант " ковровая бомбардировка"района предполагаемого нахождения "террориста". ( как оказалось, это не Луцк со "штурмом" пустого автобуса..)
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27.07.2020 12:48 Відповісти
бочками с напалмом по лесопосадкам пройтись )))
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27.07.2020 14:39 Відповісти
Дома проверяли?
А то были случаи..... медсестра по Зайцевой.... и т.п.
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27.07.2020 12:58 Відповісти
Спрашивали. Из-за двери ответили, что дома никого нет...
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27.07.2020 13:49 Відповісти
Ищут пожарные,
Ищет полиция,
Ищут фотографы
В Полтавской станице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет тридцати.
Ищут и молятся
Нашему Бубочке,
Чтоб не дай Бог
Не взял под контроль...
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27.07.2020 12:59 Відповісти
Так бы искали раненого бойца, оставленного умирать, дебилы блд.
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27.07.2020 13:00 Відповісти
мусора не для того с аваковым Музычко убивали, чтобы чуждые авакову проблемы решать
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27.07.2020 13:13 Відповісти
Похоже, когда пишут "спецназ", имеют ввиду самого Скрипника!
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27.07.2020 13:05 Відповісти
так Венедиктова сказала Порошенко ловить!!!
или это подельник Порошенко??
не поймают..
а если и поймают-то что предьявят??
обосранные штаны мусорского начальства при виде игрушечной гранаты??
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27.07.2020 13:09 Відповісти
надеюсь мусора перестреляют друг друга, меньше будет дармоедов и ублюдков
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27.07.2020 13:14 Відповісти
За дурною головою і ногам нема спокою...
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27.07.2020 13:14 Відповісти
Фото гранаты в руке этого человека возле полицейского - в студию !
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27.07.2020 13:22 Відповісти
профессионалы, что тут сказать.
а чел наверно уже давно из леса вышел
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27.07.2020 13:25 Відповісти
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27.07.2020 13:31 Відповісти
Воров и бандитов бы изничтожали с таким рвением.
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27.07.2020 14:00 Відповісти
Який терорист? Їхали в автомобілі удвох з цілим полковником поліції. Кому, крім цього полковника, він міг загрожувати? Ганьба! Ганьба країні, в якій такі от поліцаї.
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27.07.2020 14:02 Відповісти
Полковник міг би й кинутися тілом на гранату, але виявився просто мусором.
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27.07.2020 14:26 Відповісти
убили?
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27.07.2020 14:07 Відповісти
Знаете почему Сабакян не поднимает купленные вертолеты Airbus? Потому что никого они не найдут и обосрутся еще больше.
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27.07.2020 14:19 Відповісти
А был ли мальчик ? ©
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27.07.2020 14:23 Відповісти
представляю как чувак, попивая вискарёк со льдом где-то на пляже под Херсоном, довольно ухмыляется , читая про себя новости...
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27.07.2020 14:48 Відповісти
Луцкая постановка прошла гладко а не плановое чп так всех привлекли и пшик
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27.07.2020 15:14 Відповісти
зато раненого солдата, который помирал четыре дня , никакая бл@дь не искала.
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27.07.2020 15:32 Відповісти
они думают, что он до сих пор в Миргородском районе)))... нет слов
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27.07.2020 15:40 Відповісти
Бросились искать стул. Заглядывали под кровати и под скамейки, отодвинули для чего-то фисгармонию, допытывались у старушек, которые опасливо поглядывали на Пашу Эмильевича, но стула так и не нашли. Паша Эмильевич проявил в розысках стула большое упорство. Все уже успокоились, а Паша Эмильевич все еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал чайные жестяные кружки и бормотал:
- Где же он может быть? Сегодня он был, я видел его собственными глазами. Смешно даже. (с)
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27.07.2020 15:59 Відповісти
сколько же бензина сожгли, собак вывели и спецтехники...
ищут пожарные, ищут милиция... словно мы в Сибири
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27.07.2020 15:59 Відповісти
Ищут пожарники, ищет милиция (Аваковская), да зебилы?))
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27.07.2020 16:01 Відповісти
бядский зелений цирк
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27.07.2020 16:40 Відповісти
Я бы все простил "полтавскому террористу" только за то, что он показал в полной красе профессиональную непригодность и бесполезность подчиненных Рюкзакова. А МВД только получило два с половиной миллиарда из фонда борьбы с короновирусом на повышение зарплат. Зарплату подняли сразу на 50 %, зачем теперь ментам рвать задницы. Позор.
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27.07.2020 18:37 Відповісти
Беги, Скрипник, беги...🙂
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27.07.2020 19:02 Відповісти
СБУ має взяти цього хлопа за вчителя... Шкода талановитого ... Та ще СОО могли б у нього повчитися. Та й не схоже на терориста... Як діти малі... Галасу багато від відомства Авакова...
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27.07.2020 19:40 Відповісти
Рюкзаков-потужный министр, какие могут быть сомнения?
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27.07.2020 19:52 Відповісти
 
 