"Полтавського терориста" Скрипника шукають четвертий день, залучено Нацгвардію, спецпризначенців, кінологів та спецтехніку, - поліція
Станом на 11:30 ранку 27 липня поліція ще не затримала полтавчанина Романа Скрипника, який 23 липня захопив заручника, а потім відпустив його і сховався в лісопосадці. Розшук зловмисника триває четверту добу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це головна фахівчиня відділу комунікації поліції Полтавської області Поліна Ларіна розповіла в коментарі "Українській правді".
"Поки ще не затримали. Пошуки тривають. Активно долучилися всі працівники поліції Полтавської області, використовується і допомога Нацгвардії, спецпризначенці, кінологи із собаками і спеціальна техніка. Максимально весь людський і технічний ресурс задіяні. Розшук триває і вдень, і вночі".
За словами Ларіної, зоною пошуків визначено Миргородський район.
Його розбили на квадрати, опрацьовують населені пункти, ліси і поля, перевірять будівлі і природні схованки – поля кукурудзи чи злакових.
Складність розшуку пов’язана з тим, що важко спрогнозувати дії втікача, а також з великою територією пошуку і природним ландшафтом – правоохоронці змушені повертатися до деяких ділянок по кілька разів, щоб перевірити їх.
Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.
Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.
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Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.
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Куда девались все те дроны, когда он в лесопосадку нырнул и шо то за лесопосадка такая шириной в гектары, в которой можно затеряться ?
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
на свою же дурнуватую голову.
теперь вот - выглядят полными лохами и импотентами.
Раніше поліціянти обіцяли нагороду для інформаторів про місцезнаходження Романа Скрипника, але від ідеї відмовилися, щоб не наражати на небезпеку людей.
Інформація про винагороду раніше була https://kremen.today/2020/07/24/za-zatrymannya-poltavskogo-terorysta-poobitsyaly-vynagorodu/ розміщена в орієнтуваннях одразу після оголошення Скрипника у розшук.
Невдовзі у поліції вирішили, що заохочення у пошуку злочинця є небезпечним для людей і вирішили не ризикувати.
Про це https://zmist.pl.ua/news/policiya-peredumala-davati-nagorodu-za-informaciyu-pro-poltavskogo-terorista-skripnika ЗМІСТу розповіла пресофіцерка Нацполіції Полтавщини Поліна Ларіна 27 липня. Поліна Ларіна каже, що правоохоронці зважили усі ризики і закликають людей бути обережними, якщо побачать Романа Скрипника. Наразі спецоперація з пошуку «полтавського терориста» триває, а зоною пошуку злочинця лишається Миргородський район.
А то наріт вже устал дивицця на гражданскую войну.
Відпустив заручника, сховався в лісопосадці...
Скоріше за все не знайдуть - мабуть забагато знав.
такие "опасные террористы" находятся в рядовом порядке, не спеша, по ориентировкам, без надмирного вытрачання ресурсив.. в течении максимум пары месяцев, под чьей-то юбкой.. если, конечно, рехвормированные авак овцы его уже не расчленили и не скормили свиньям..
Ми з вами- не хотіли та попереджали, але ж, як нам докотитись до тієї мудрості, що у 72% акумулювалось?
А то были случаи..... медсестра по Зайцевой.... и т.п.
Ищет полиция,
Ищут фотографы
В Полтавской станице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет тридцати.
Ищут и молятся
Нашему Бубочке,
Чтоб не дай Бог
Не взял под контроль...
или это подельник Порошенко??
не поймают..
а если и поймают-то что предьявят??
обосранные штаны мусорского начальства при виде игрушечной гранаты??
а чел наверно уже давно из леса вышел
- Где же он может быть? Сегодня он был, я видел его собственными глазами. Смешно даже. (с)
ищут пожарные, ищут милиция... словно мы в Сибири