"Полтавського терориста" Скрипника шукають четвертий день, залучено Нацгвардію, спецпризначенців, кінологів та спецтехніку, - поліція

Станом на 11:30 ранку 27 липня поліція ще не затримала полтавчанина Романа Скрипника, який 23 липня захопив заручника, а потім відпустив його і сховався в лісопосадці. Розшук зловмисника триває четверту добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головна фахівчиня відділу комунікації поліції Полтавської області Поліна Ларіна розповіла в коментарі "Українській правді".

"Поки ще не затримали. Пошуки тривають. Активно долучилися всі працівники поліції Полтавської області, використовується і допомога Нацгвардії, спецпризначенці, кінологи із собаками і спеціальна техніка. Максимально весь людський і технічний ресурс задіяні. Розшук триває і вдень, і вночі".

За словами Ларіної, зоною пошуків визначено Миргородський район.

Його розбили на квадрати, опрацьовують населені пункти, ліси і поля, перевірять будівлі і природні схованки – поля кукурудзи чи злакових.

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Складність розшуку пов’язана з тим, що важко спрогнозувати дії втікача, а також з великою територією пошуку і природним ландшафтом – правоохоронці змушені повертатися до деяких ділянок по кілька разів, щоб перевірити їх.

Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

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Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.