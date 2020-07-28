На Одесчине произошла стрельба, полиция проводит спецоперацию "Перехват". ВИДЕО
Полицейские Одесчины проверяют информацию о стрельбе возле с. Визирка Лиманского района.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесчины.
Для установления местонахождения и задержания правонарушителей в действие введена специальная полицейская операция "Перехват".
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В результате стрельбы никто не пострадал.
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+28 Серый Вовк
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+11 Oljik
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а в них сидит Чак Норис, досчитавший два раза до бесконечности
Это покушение на одного из немногих оставшихся в Одессе про-украинских активистов https://www.facebook.com/profile.php?id=100008870020776&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDzYxUXzmNfSFkSVLoF2hV5jAgI4lbQiNVA3cDdCC-Tk5_M8N44fUasYqS_Pg9YTo0M9gNbU0LKSjoT&hc_ref=ART3vMhwXotXfjoCVTsK8TinbnUzvypcthQlS1jAs5xoX3IyllHf4JGE6UndSkPAh6k&fref=nf Дем'ян Ганул :
https://www.facebook.com/100008870020776/videos/2380870578885253/
...
Але проблема в тому, що https://www.facebook.com/100008870020776/videos/2380870578885253/ обстріляли знову ж таки автівку, в якій їхав активіст Дем'ян Ганул .
Какой перехват?
Пацаны курят спокойно, забыв как пару лет назад в Одессе при таком "перехвате" бандюк лёгко трёх полицейских уложил!
провёл реформу полиции - день и ночь взрывы и расстрелы
а может аваков заразился от бубочки этой хреновой болезнью - куда не поедет там катастрофа, что ни делает - становится только хуже
какой-то проклятый этот зеленский