На Одесчине произошла стрельба, полиция проводит спецоперацию "Перехват". ВИДЕО

Полицейские Одесчины проверяют информацию о стрельбе возле с. Визирка Лиманского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесчины.

Для установления местонахождения и задержания правонарушителей в действие введена специальная полицейская операция "Перехват".

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В результате стрельбы никто не пострадал.

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