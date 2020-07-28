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На Одесчине произошла стрельба, полиция проводит спецоперацию "Перехват". ВИДЕО

Полицейские Одесчины проверяют информацию о стрельбе возле с. Визирка Лиманского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесчины.

Для установления местонахождения и задержания правонарушителей в действие введена специальная полицейская операция "Перехват".

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В результате стрельбы никто не пострадал.

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Автор: 

Одесская область (3635) Нацполиция (16557) стрельба (3267)


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Топ комментарии
+28
Ну раз полиция проводит операцию то за преступников можно не переживать ...
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28.07.2020 15:14 Ответить
+17
А они шась в лесопосадку и концы в воду )))
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28.07.2020 15:15 Ответить
+11
Ви просто не уявляєте яка в посадках специфіка місцевості!
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28.07.2020 15:22 Ответить
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Ну раз полиция проводит операцию то за преступников можно не переживать ...
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28.07.2020 15:14 Ответить
Авакова потрібно знімати, він не контролює поліцію і не бореться зі злочинністю!
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28.07.2020 15:31 Ответить
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28.07.2020 15:34 Ответить
І вернути заХЕрченка бєглого?
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28.07.2020 15:36 Ответить
А они шась в лесопосадку и концы в воду )))
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28.07.2020 15:15 Ответить
Ви просто не уявляєте яка в посадках специфіка місцевості!
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28.07.2020 15:22 Ответить
А квадрати там які!
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28.07.2020 15:40 Ответить
Возможно там даже гиперкуб

На Одещині сталася стрілянина, поліція проводить спецоперацію "Перехоплення" - Цензор.НЕТ 8139
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28.07.2020 15:45 Ответить
Не "возможно" а однозначно!! И черная дыра!
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28.07.2020 15:51 Ответить
даже две,

а в них сидит Чак Норис, досчитавший два раза до бесконечности
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28.07.2020 15:54 Ответить
Коли Чак дивиться в безодню, безодня опускає очі.
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28.07.2020 16:22 Ответить
Не в лісопосадку, а в кукурудзу.
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28.07.2020 20:46 Ответить
Нєту тєла- нєту дєла..
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28.07.2020 15:17 Ответить
там стока лесов....не поймают
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28.07.2020 15:19 Ответить
В кукрудзу біжіть! В кукурудзу!
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28.07.2020 15:21 Ответить
в кукурузе дети кукурузы
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28.07.2020 15:33 Ответить
На Одесчине произошла стрельба, полиция проводит спецоперацию "Перехват" - Цензор.НЕТ 5268
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28.07.2020 15:25 Ответить
100 пудово Ана найдЬЙОт!!!
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28.07.2020 15:35 Ответить
Так это же Мендель🤔🤔🤔
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28.07.2020 15:49 Ответить
А може загримована Моніка? Дуже схожа(ий).
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28.07.2020 16:23 Ответить
На Одещині сталася стрілянина, поліція проводить спецоперацію "Перехоплення" - Цензор.НЕТ 120
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28.07.2020 16:44 Ответить
А поймали, поскольку там кукуруза не росла, как с "полтавским террористом". Скорее всего собаков запустил спецназначенцев на очередной видосик с удачным концом операции захвата. Навевает эти мысли рассматривание карты Украины с отмечанием "мест террористических актов". Уж как-то они... Короче - следующим будет Запорожье. Вангую!
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28.07.2020 15:28 Ответить
Кста, или Черновцы. Вероятность практически одна
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28.07.2020 15:30 Ответить
Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы решают вопрос: или в Единый реестр досудебных расследований или откупные на месте.Предпочтительнее второе
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28.07.2020 15:30 Ответить
Хулиганство?
Это покушение на одного из немногих оставшихся в Одессе про-украинских активистов https://www.facebook.com/profile.php?id=100008870020776&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDzYxUXzmNfSFkSVLoF2hV5jAgI4lbQiNVA3cDdCC-Tk5_M8N44fUasYqS_Pg9YTo0M9gNbU0LKSjoT&hc_ref=ART3vMhwXotXfjoCVTsK8TinbnUzvypcthQlS1jAs5xoX3IyllHf4JGE6UndSkPAh6k&fref=nf Дем'ян Ганул :
https://www.facebook.com/100008870020776/videos/2380870578885253/
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28.07.2020 15:30 Ответить
На Одещині сталася стрілянина, поліція проводить спецоперацію "Перехоплення" - Цензор.НЕТ 4107

...
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28.07.2020 15:37 Ответить
Скоро с мусорами придется в поддавки играться.. ещё и играться с закрытыми глазами..
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28.07.2020 15:38 Ответить
Там рельєф складний, а в броніках жарко бігати по чистому полю...
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28.07.2020 16:03 Ответить
Можливо це хлопцю помста, або попередження за ту двічі збиту господарем (сином бувшого депутата Одеської облради) вівчарку. Бо вони тепер намагаються довести ту справу до суду.
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28.07.2020 16:04 Ответить
https://www.instagram.com/p/CDENWdtha39/
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28.07.2020 16:09 Ответить
Новина ні про що.
Але проблема в тому, що https://www.facebook.com/100008870020776/videos/2380870578885253/ обстріляли знову ж таки автівку, в якій їхав активіст Дем'ян Ганул .
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28.07.2020 16:05 Ответить
Какая стрельба?
Какой перехват?
Пацаны курят спокойно, забыв как пару лет назад в Одессе при таком "перехвате" бандюк лёгко трёх полицейских уложил!
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28.07.2020 16:21 Ответить
поставил камеры - выросла смертность на дорогах

провёл реформу полиции - день и ночь взрывы и расстрелы

а может аваков заразился от бубочки этой хреновой болезнью - куда не поедет там катастрофа, что ни делает - становится только хуже

какой-то проклятый этот зеленский
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28.07.2020 22:04 Ответить
 
 