На Одещині сталася стрілянина, поліція проводить спецоперацію "Перехоплення". ВIДЕО
Поліцейські Одещини перевіряють інформацію про стрілянину біля с. Визирка Лиманського району.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одещини.
Для встановлення місця перебування та затримання правопорушників у дію введено спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення".
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Лиманського відділу поліції. Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав.
Топ коментарі
+28 Серый Вовк
показати весь коментар28.07.2020 15:14 Відповісти Посилання
+17 133133
показати весь коментар28.07.2020 15:15 Відповісти Посилання
+11 Oljik
показати весь коментар28.07.2020 15:22 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а в них сидит Чак Норис, досчитавший два раза до бесконечности
Это покушение на одного из немногих оставшихся в Одессе про-украинских активистов https://www.facebook.com/profile.php?id=100008870020776&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDzYxUXzmNfSFkSVLoF2hV5jAgI4lbQiNVA3cDdCC-Tk5_M8N44fUasYqS_Pg9YTo0M9gNbU0LKSjoT&hc_ref=ART3vMhwXotXfjoCVTsK8TinbnUzvypcthQlS1jAs5xoX3IyllHf4JGE6UndSkPAh6k&fref=nf Дем'ян Ганул :
https://www.facebook.com/100008870020776/videos/2380870578885253/
...
Але проблема в тому, що https://www.facebook.com/100008870020776/videos/2380870578885253/ обстріляли знову ж таки автівку, в якій їхав активіст Дем'ян Ганул .
Какой перехват?
Пацаны курят спокойно, забыв как пару лет назад в Одессе при таком "перехвате" бандюк лёгко трёх полицейских уложил!
провёл реформу полиции - день и ночь взрывы и расстрелы
а может аваков заразился от бубочки этой хреновой болезнью - куда не поедет там катастрофа, что ни делает - становится только хуже
какой-то проклятый этот зеленский