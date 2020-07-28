На Одещині сталася стрілянина, поліція проводить спецоперацію "Перехоплення". ВIДЕО

Поліцейські Одещини перевіряють інформацію про стрілянину біля с. Визирка Лиманського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одещини.

Для встановлення місця перебування та затримання правопорушників у дію введено спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення".

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Лиманського відділу поліції. Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

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