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На Одещині сталася стрілянина, поліція проводить спецоперацію "Перехоплення". ВIДЕО

Поліцейські Одещини перевіряють інформацію про стрілянину біля с. Визирка Лиманського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одещини.

Для встановлення місця перебування та затримання правопорушників у дію введено спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення".

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Лиманського відділу поліції. Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Дивіться: У Києві на Печерську по ногах студентів-іноземців стріляв незнайомець, - МВС. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одеська область (3287) Нацполіція (15270) стрілянина (1794)


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Топ коментарі
+28
Ну раз полиция проводит операцию то за преступников можно не переживать ...
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28.07.2020 15:14 Відповісти
+17
А они шась в лесопосадку и концы в воду )))
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28.07.2020 15:15 Відповісти
+11
Ви просто не уявляєте яка в посадках специфіка місцевості!
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28.07.2020 15:22 Відповісти
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Ну раз полиция проводит операцию то за преступников можно не переживать ...
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28.07.2020 15:14 Відповісти
Авакова потрібно знімати, він не контролює поліцію і не бореться зі злочинністю!
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28.07.2020 15:31 Відповісти
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28.07.2020 15:34 Відповісти
І вернути заХЕрченка бєглого?
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28.07.2020 15:36 Відповісти
А они шась в лесопосадку и концы в воду )))
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28.07.2020 15:15 Відповісти
Ви просто не уявляєте яка в посадках специфіка місцевості!
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28.07.2020 15:22 Відповісти
А квадрати там які!
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28.07.2020 15:40 Відповісти
Возможно там даже гиперкуб

На Одещині сталася стрілянина, поліція проводить спецоперацію "Перехоплення" - Цензор.НЕТ 8139
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28.07.2020 15:45 Відповісти
Не "возможно" а однозначно!! И черная дыра!
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28.07.2020 15:51 Відповісти
даже две,

а в них сидит Чак Норис, досчитавший два раза до бесконечности
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28.07.2020 15:54 Відповісти
Коли Чак дивиться в безодню, безодня опускає очі.
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28.07.2020 16:22 Відповісти
Не в лісопосадку, а в кукурудзу.
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28.07.2020 20:46 Відповісти
Нєту тєла- нєту дєла..
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28.07.2020 15:17 Відповісти
там стока лесов....не поймают
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28.07.2020 15:19 Відповісти
В кукрудзу біжіть! В кукурудзу!
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28.07.2020 15:21 Відповісти
в кукурузе дети кукурузы
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28.07.2020 15:33 Відповісти
На Одесчине произошла стрельба, полиция проводит спецоперацию "Перехват" - Цензор.НЕТ 5268
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28.07.2020 15:25 Відповісти
100 пудово Ана найдЬЙОт!!!
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28.07.2020 15:35 Відповісти
Так это же Мендель🤔🤔🤔
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28.07.2020 15:49 Відповісти
А може загримована Моніка? Дуже схожа(ий).
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28.07.2020 16:23 Відповісти
На Одещині сталася стрілянина, поліція проводить спецоперацію "Перехоплення" - Цензор.НЕТ 120
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28.07.2020 16:44 Відповісти
А поймали, поскольку там кукуруза не росла, как с "полтавским террористом". Скорее всего собаков запустил спецназначенцев на очередной видосик с удачным концом операции захвата. Навевает эти мысли рассматривание карты Украины с отмечанием "мест террористических актов". Уж как-то они... Короче - следующим будет Запорожье. Вангую!
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28.07.2020 15:28 Відповісти
Кста, или Черновцы. Вероятность практически одна
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28.07.2020 15:30 Відповісти
Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы решают вопрос: или в Единый реестр досудебных расследований или откупные на месте.Предпочтительнее второе
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28.07.2020 15:30 Відповісти
Хулиганство?
Это покушение на одного из немногих оставшихся в Одессе про-украинских активистов https://www.facebook.com/profile.php?id=100008870020776&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDzYxUXzmNfSFkSVLoF2hV5jAgI4lbQiNVA3cDdCC-Tk5_M8N44fUasYqS_Pg9YTo0M9gNbU0LKSjoT&hc_ref=ART3vMhwXotXfjoCVTsK8TinbnUzvypcthQlS1jAs5xoX3IyllHf4JGE6UndSkPAh6k&fref=nf Дем'ян Ганул :
https://www.facebook.com/100008870020776/videos/2380870578885253/
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28.07.2020 15:30 Відповісти
На Одещині сталася стрілянина, поліція проводить спецоперацію "Перехоплення" - Цензор.НЕТ 4107

...
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28.07.2020 15:37 Відповісти
Скоро с мусорами придется в поддавки играться.. ещё и играться с закрытыми глазами..
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28.07.2020 15:38 Відповісти
Там рельєф складний, а в броніках жарко бігати по чистому полю...
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28.07.2020 16:03 Відповісти
Можливо це хлопцю помста, або попередження за ту двічі збиту господарем (сином бувшого депутата Одеської облради) вівчарку. Бо вони тепер намагаються довести ту справу до суду.
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28.07.2020 16:04 Відповісти
https://www.instagram.com/p/CDENWdtha39/
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28.07.2020 16:09 Відповісти
Новина ні про що.
Але проблема в тому, що https://www.facebook.com/100008870020776/videos/2380870578885253/ обстріляли знову ж таки автівку, в якій їхав активіст Дем'ян Ганул .
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28.07.2020 16:05 Відповісти
Какая стрельба?
Какой перехват?
Пацаны курят спокойно, забыв как пару лет назад в Одессе при таком "перехвате" бандюк лёгко трёх полицейских уложил!
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28.07.2020 16:21 Відповісти
поставил камеры - выросла смертность на дорогах

провёл реформу полиции - день и ночь взрывы и расстрелы

а может аваков заразился от бубочки этой хреновой болезнью - куда не поедет там катастрофа, что ни делает - становится только хуже

какой-то проклятый этот зеленский
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28.07.2020 22:04 Відповісти
 
 