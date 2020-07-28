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Новини Силовики
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Поліція встановила особи зловмисників, які обстріляли автомобіль в Одеській області

Поліція встановила особи зловмисників, які обстріляли автомобіль в Одеській області

Жители города Южный обстреляли автомобиль в Одесской области.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Одеської області, увечері було виявлено і вилучено автомобілі, на яких пересувалися учасники стрільби біля села Візирка.

Також встановлено всіх учасників події - це жителі міста Южне віком від 25 років до 31 року.

Вирішується питання про їх затримання за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зазначається, що поліцейську операцію "Перехоплення" завершено.

Дивіться також: На Одещині сталася стрілянина, поліція проводить спецоперацію "Перехоплення". ВIДЕО

В одному з автомобілів виявлено та вилучено пістолет травматичної дії.

За інформацією УНІАН, в автомобілі, який був обстріляний, були активісти, зокрема - Дем'ян Ганул і Ігор Бею. У місті Южний вони брали участь в акції проти незаконних будов на узбережжі Чорного моря.

За непідтвердженими даними, активісти відстрілювалися. "Вони зробили кілька пострілів у відповідь", - сказав співробітник поліції.

За деякими даними, серед встановлених зловмисників були люди "з кримінальним минулим".

Нагадаємо, в Одеській області 28 липня вдень невідомі обстріляли автомобіль.

Автор: 

обстріл (29105) Одеська область (3287) Нацполіція (15270) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515)


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Топ коментарі
+12
Тобто напали представники зевлади.
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28.07.2020 22:02 Відповісти
+7
Ганул це одеський правосек, керував силовим блоком, так що він мав бути зі зброєю.
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28.07.2020 22:08 Відповісти
+1
Предметы,похожие на активистов,криминалистами уже обнаружены?
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28.07.2020 22:10 Відповісти
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Тобто напали представники зевлади.
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28.07.2020 22:02 Відповісти
Суть, суть давайте... поймали? Арестовали? Велели паспорт показать? Или эти скрылись на лиманах среди бычков???
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28.07.2020 22:06 Відповісти
Ганул це одеський правосек, керував силовим блоком, так що він мав бути зі зброєю.
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28.07.2020 22:08 Відповісти
Предметы,похожие на активистов,криминалистами уже обнаружены?
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28.07.2020 22:10 Відповісти
Как там с Рэмбо-захватчиком дела? Пузыри пускаем?
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28.07.2020 22:21 Відповісти
Полтавского Рембо еще не поймали,он со взрывчаткой)
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28.07.2020 23:53 Відповісти
Наши предки, темной ночкой из обреза, а петуха під стріху аж бігом за недопонимание
.
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28.07.2020 22:33 Відповісти
В итоге активистов, как Сергея Стерненко, обвинят в попытке убийства мирных жителей Южного....
Венедиктова и Аваков - зуб дают...
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28.07.2020 22:38 Відповісти
Не здивуюсь якщо це були мусорили..
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28.07.2020 23:07 Відповісти
Как говорят в Одессе, Аваков при Порошенко и Аваков при Зе это две большие разницы.
Страна просто скатывается в криминальное болото, а Авакову как и Зе просто нет до этого никакого дела ибо даже Кадыров прокачал слабину зелепупика- сцыкун есть сцыкун
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29.07.2020 09:18 Відповісти
 
 