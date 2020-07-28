Поліція встановила особи зловмисників, які обстріляли автомобіль в Одеській області

Жители города Южный обстреляли автомобиль в Одесской области.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Одеської області, увечері було виявлено і вилучено автомобілі, на яких пересувалися учасники стрільби біля села Візирка.

Також встановлено всіх учасників події - це жителі міста Южне віком від 25 років до 31 року.

Вирішується питання про їх затримання за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зазначається, що поліцейську операцію "Перехоплення" завершено.

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В одному з автомобілів виявлено та вилучено пістолет травматичної дії.

За інформацією УНІАН, в автомобілі, який був обстріляний, були активісти, зокрема - Дем'ян Ганул і Ігор Бею. У місті Южний вони брали участь в акції проти незаконних будов на узбережжі Чорного моря.

За непідтвердженими даними, активісти відстрілювалися. "Вони зробили кілька пострілів у відповідь", - сказав співробітник поліції.

За деякими даними, серед встановлених зловмисників були люди "з кримінальним минулим".

Нагадаємо, в Одеській області 28 липня вдень невідомі обстріляли автомобіль.