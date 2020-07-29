УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6623 відвідувача онлайн
Новини Силовики
3 835 8

П'яний водій перевозив пасажирів у мікроавтобусі в Києві, - патрульна поліція

П'яний водій перевозив пасажирів у мікроавтобусі в Києві, - патрульна поліція

Столичні патрульні склали адміністративні матеріали на водія автобуса, який у стані сп'яніння перевозив пасажирів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Патрульної поліції.

"Учора, під час проведення комплексу профілактичних заходів "Перевізник", інспектори відділу безпеки дорожнього руху зупинили автобус Renault на провулку Ринковому. Під час спілкування з водієм, який надавав послуги з перевезення пасажирів, патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння", - йдеться в повідомленні.

Від проходження огляду у встановленому законом порядку 43-річний чоловік відмовився.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція знайшла водія, який ледь не спровокував масову ДТП під час забороненого розвороту біля моста Патона, - Білошицький. ВIДЕО

Тому інспектори відсторонили водія від керування, склали на нього протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та постанову за ч.9 ст.133-1 (Перевезення пасажирів водієм, який не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду) КУпАП.

Автор: 

алкоголь (1249) Київ (19646) маршрутки (347) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) патрульна поліція (1442)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну нормально по ходу он видимо богатый буратино прикидывался водителем и без работы не пропадёт и тёща по головке погладит и жена каравай испечёт по такому поводу
показати весь коментар
29.07.2020 00:43 Відповісти
благодаря зелёной шобле завтра опять сядет за руль ...
показати весь коментар
29.07.2020 11:14 Відповісти
Ну если быть честными, то это то особо и не меняется со времён так сказать перестройки, просто в каждом десятилетии свои нюансы
показати весь коментар
30.07.2020 00:29 Відповісти
всегда интересно было, как же они с утра проверку проходят у доктора, перед выездом на маршрут.
показати весь коментар
29.07.2020 01:06 Відповісти
Кстати Доктор в нарко диспансере( раннее например бесплатно проходивший практику на маршрутчиках на производстве) далее как опытный товарищ, всегда просит полицию постоять за дверьми и не мешать процессу диагностики ,что бы анализы вышли более правдоподобными,поэтому многие не спешат дуть в капсулу тем самым помогая ему жить на широкую ногу и радовать жену подарками
показати весь коментар
29.07.2020 01:31 Відповісти
Як в анекдоті.

Копы останавливают водителя, пьянючего до свиного визга:
- И как вы могли сесть за руль в таком состоянии?
- А-э-э-эээ... Т... так я с... садился т... трез... з... звым... А б... бухал у... уже з... за рулем...
показати весь коментар
29.07.2020 06:36 Відповісти
а чё он им денег не дал?
показати весь коментар
29.07.2020 09:10 Відповісти
и вот парадокс - никуя ему не будет ...
показати весь коментар
29.07.2020 11:11 Відповісти
 
 