П'яний водій перевозив пасажирів у мікроавтобусі в Києві, - патрульна поліція
Столичні патрульні склали адміністративні матеріали на водія автобуса, який у стані сп'яніння перевозив пасажирів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Патрульної поліції.
"Учора, під час проведення комплексу профілактичних заходів "Перевізник", інспектори відділу безпеки дорожнього руху зупинили автобус Renault на провулку Ринковому. Під час спілкування з водієм, який надавав послуги з перевезення пасажирів, патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння", - йдеться в повідомленні.
Від проходження огляду у встановленому законом порядку 43-річний чоловік відмовився.
Тому інспектори відсторонили водія від керування, склали на нього протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та постанову за ч.9 ст.133-1 (Перевезення пасажирів водієм, який не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду) КУпАП.
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Копы останавливают водителя, пьянючего до свиного визга:
- И как вы могли сесть за руль в таком состоянии?
- А-э-э-эээ... Т... так я с... садился т... трез... з... звым... А б... бухал у... уже з... за рулем...