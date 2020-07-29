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Новости Коронавирус и карантин
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Трамп не исключает возможность поставок вакцины от COVID-19 в другие страны

Трамп не исключает возможность поставок вакцины от COVID-19 в другие страны

США, вероятно, смогут организовать крупные поставки вакцины от коронавируса COVID-19 не только на своей территории, но и за рубежом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Инткрфакс-Украина, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Возможно, мы будем поставлять большие партии вакцины другим странам. То же самое мы делали с аппаратами ИВЛ", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп напомнил, что США будут готовы произвести "100 млн доз, как только вакцина получит все необходимые разрешения". "Это может произойти очень скоро", - отметил он.

"А вскоре после этого мы сможем произвести 500 млн доз", - добавил президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минимум 20% населения Украины получат вакцину от коронавируса в рамках инициативы COVAX, - Ляшко

Отметим, что глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, Всемирная организация здравоохранения, несколько правительств и Фонд Билла и Мелинды Гейтс создали Фонд глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX). Его создатели предлагают, чтобы любая эффективная вакцина рассматривалась, как глобальное общественное благо, которое стоит равномерно распространить по всему миру, независимо от того, где она была изобретена или от какой-либо платежеспособности страны.

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Трамп бизнесмен. Если вакцины будет хватать для граждан США, то почему бы не заработать? С Америкой все будет в порядке, чего не скажешь про нашу ситуацию. Какие отечественные вакцины, если элементарные маски закупаем за границей
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29.07.2020 07:36 Ответить
Бубочка первый в очереди. Занимал.
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29.07.2020 07:55 Ответить
Это уже будет не он решать, так как на выборах он пролетит как "фанера над Парижем".
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29.07.2020 07:58 Ответить
Бизнес на эпидемиях.,на смертях.Типичный барыга.
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29.07.2020 08:03 Ответить
Крыса
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29.07.2020 08:04 Ответить
Так дядько Білл і тітка Меланда вже давно чекають кому б збути їх вакцини да по гарній ціні. Не даремно ж істворювали вірус фармкорпорації СЕРІ і інші, який має фрагменти РНК - кажана, панголіна і СНІДу.
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29.07.2020 08:07 Ответить
Угу, по 60 баксов за дозу, а еще свои 100% накинут
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29.07.2020 08:08 Ответить
 
 