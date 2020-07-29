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Новини Коронавірус і карантин
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Трамп не відкидає можливості поставок вакцини від COVID-19 в інші країни

Трамп не відкидає можливості поставок вакцини від COVID-19 в інші країни

США, ймовірно, зможуть організувати великі поставки вакцини від коронавірусу COVID-19 не тільки на своїй території, але і за кордоном.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив американський президент Дональд Трамп.

"Можливо, ми будемо поставляти великі партії вакцини іншим країнам. Те саме ми робили з апаратами ШВЛ", - сказав він на пресконференції в Білому домі.

Трамп нагадав, що США будуть готові зробити "100 млн доз, щойно вакцина отримає всі необхідні дозволи". "Це може статися дуже скоро", - зазначив він.

"А незабаром після цього ми зможемо виробити 500 млн доз", - додав президент США.

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Зазначимо, що глобальний альянс із вакцин та імунізації, Всесвітня організація охорони здоров'я, кілька урядів і Фонд Білла і Мелінди Гейтсів створили Фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX). Його засновники пропонують, щоб будь-яка ефективна вакцина розглядалася як глобальне суспільне благо, яке варто рівномірно поширити по всьому світу, незалежно від того, де вона була винайдена або від будь-якої платоспроможності країни.

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вакцина (4419) карантин (18172) Трамп Дональд (6089) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Трамп бизнесмен. Если вакцины будет хватать для граждан США, то почему бы не заработать? С Америкой все будет в порядке, чего не скажешь про нашу ситуацию. Какие отечественные вакцины, если элементарные маски закупаем за границей
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29.07.2020 07:36 Відповісти
Бубочка первый в очереди. Занимал.
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29.07.2020 07:55 Відповісти
Это уже будет не он решать, так как на выборах он пролетит как "фанера над Парижем".
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29.07.2020 07:58 Відповісти
Бизнес на эпидемиях.,на смертях.Типичный барыга.
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29.07.2020 08:03 Відповісти
Крыса
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29.07.2020 08:04 Відповісти
Так дядько Білл і тітка Меланда вже давно чекають кому б збути їх вакцини да по гарній ціні. Не даремно ж істворювали вірус фармкорпорації СЕРІ і інші, який має фрагменти РНК - кажана, панголіна і СНІДу.
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29.07.2020 08:07 Відповісти
Угу, по 60 баксов за дозу, а еще свои 100% накинут
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29.07.2020 08:08 Відповісти
 
 