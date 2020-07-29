Трамп не відкидає можливості поставок вакцини від COVID-19 в інші країни

США, ймовірно, зможуть організувати великі поставки вакцини від коронавірусу COVID-19 не тільки на своїй території, але і за кордоном.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив американський президент Дональд Трамп.

"Можливо, ми будемо поставляти великі партії вакцини іншим країнам. Те саме ми робили з апаратами ШВЛ", - сказав він на пресконференції в Білому домі.

Трамп нагадав, що США будуть готові зробити "100 млн доз, щойно вакцина отримає всі необхідні дозволи". "Це може статися дуже скоро", - зазначив він.

"А незабаром після цього ми зможемо виробити 500 млн доз", - додав президент США.

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Зазначимо, що глобальний альянс із вакцин та імунізації, Всесвітня організація охорони здоров'я, кілька урядів і Фонд Білла і Мелінди Гейтсів створили Фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX). Його засновники пропонують, щоб будь-яка ефективна вакцина розглядалася як глобальне суспільне благо, яке варто рівномірно поширити по всьому світу, незалежно від того, де вона була винайдена або від будь-якої платоспроможності країни.