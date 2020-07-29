РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8870 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
8 066 6

В большинстве городов дети пойдут в школу 1 сентября, - Степанов

В большинстве городов дети пойдут в школу 1 сентября, - Степанов

Министерство здравоохранения работает над правилами пребывания учеников в школах.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По словам Степанова, в Минздраве есть четкая позиция, что ученики с сентября должны вернуться за парты.

"Дети должны учиться, непосредственно находиться в школе. Главное, чтобы это было безопасно прежде всего для детей. Сейчас мы наблюдаем, что в подавляющем числе городов и районов дети пойдут в школу 1 сентября", - подчеркнул глава Минздрава.

Кроме того, министр рассказал, что в четверг, 30 июля, состоится совещание по подготовке к новому учебному году.

"Завтра будет окончательное решение о правилах (пребывания учеников в школах. - Ред.). Они не сложные. Мы же учитываем, что это дети", - сказал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дети смогут пойти в школу 1 сентября, если регион, где они учатся, не попадает в "красную зону", - Минобразования

Автор: 

карантин (16729) школа (3020) обучение (536) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зє-ідіот стєпанов буде визначати в яких містах діти підуть в школу. бидло править країною.
показать весь комментарий
29.07.2020 09:26 Ответить
Одна из самых уязвимых частей населения - это учителя - бабоньки 50+ с букетом заболеваний . Дети могут болеть безсимптомно или в легкой форме, а училки...повымирают.
показать весь комментарий
29.07.2020 10:01 Ответить
діти повинні навчатися в школі, а не ходити до вчинелів додому за гроші
показать весь комментарий
29.07.2020 10:10 Ответить
Причём тут в жопу учителя?
РОДИТЕЛЯМ младшеклассников что делать?
показать весь комментарий
29.07.2020 10:34 Ответить
 
 