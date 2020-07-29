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Новини Коронавірус і карантин
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У більшості міст діти підуть до школи 1 вересня, - Степанов

У більшості міст діти підуть до школи 1 вересня, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я працює над правилами перебування учнів у школах.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За словами Степанова, в Міністерстві охорони здоров'я є чітка позиція, що учні з вересня мають повернутися за парти.

"Діти мають вчитися, безпосередньо перебувати в школі. Головне, щоб це було безпечно насамперед для дітей. Зараз ми спостерігаємо, що в переважній кількості міст і районів діти підуть до школи 1 вересня", - наголосив глава МОЗ.

Крім того, міністр розповів, що в четвер, 30 липня, відбудеться нарада з підготовки до нового навчального року.

"Завтра буде остаточне рішення про правила (перебування учнів у школах. - Ред.). Вони не складні. Ми ж враховуємо, що це діти", - сказав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Діти зможуть піти до школи 1 вересня, якщо регіон, де вони навчаються, не потрапляє в "червону зону", - Міносвіти

Автор: 

карантин (18172) школа (2224) навчання (591) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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зє-ідіот стєпанов буде визначати в яких містах діти підуть в школу. бидло править країною.
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29.07.2020 09:26 Відповісти
Одна из самых уязвимых частей населения - это учителя - бабоньки 50+ с букетом заболеваний . Дети могут болеть безсимптомно или в легкой форме, а училки...повымирают.
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29.07.2020 10:01 Відповісти
діти повинні навчатися в школі, а не ходити до вчинелів додому за гроші
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29.07.2020 10:10 Відповісти
Причём тут в жопу учителя?
РОДИТЕЛЯМ младшеклассников что делать?
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29.07.2020 10:34 Відповісти
 
 