У більшості міст діти підуть до школи 1 вересня, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я працює над правилами перебування учнів у школах.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За словами Степанова, в Міністерстві охорони здоров'я є чітка позиція, що учні з вересня мають повернутися за парти.

"Діти мають вчитися, безпосередньо перебувати в школі. Головне, щоб це було безпечно насамперед для дітей. Зараз ми спостерігаємо, що в переважній кількості міст і районів діти підуть до школи 1 вересня", - наголосив глава МОЗ.

Крім того, міністр розповів, що в четвер, 30 липня, відбудеться нарада з підготовки до нового навчального року.

"Завтра буде остаточне рішення про правила (перебування учнів у школах. - Ред.). Вони не складні. Ми ж враховуємо, що це діти", - сказав Степанов.

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