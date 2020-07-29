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ОПЗЖ, Жвании, Деркачи, Онищенки - все они имеют общего кремлевского хозяина, пытающегося подорвать независимость Украины, - заявление "ЕС"

ОПЗЖ, Жвании, Деркачи, Онищенки - все они имеют общего кремлевского хозяина, пытающегося подорвать независимость Украины, - заявление

"Европейская Солидарность" призывает все патриотические политические силы к совместным скоординированным усилиям по противодействию пятой колонне Кремля и ее реваншистским планам, к совместной защите независимости, свободы, европейского и евроатлантического выбора Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении политсилы.

"Своеим вчерашним заявлением пророссийская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" в очередной раз разоблачила себя и доказала, что и болезненный бред Жвании, и "пленки" Деркача, и "разоблачения" Онищенко - это части целенаправленной информационной кампании Москвы и ее пятой колонны в Украине. Ничего нового. Это те же избитые российские тезисы о "государственном перевороте на Майдане" и "внешнем управлении" Украиной. И острие этой атаки направлено на Петра Порошенко и "Европейскую Солидарность" как единственную силу, которая способна противостоять российскому реваншу. ОПЗЖ, жвании, деркачи, онищенки и другие - все они имеют общего кремлевского хозяина, который пытается подорвать независимость Украины как снаружи, так и изнутри. И важная часть этого плана - дискредитация Революции Достоинства и ее достижений, главным из которых является решительный европейский выбор подавляющего большинства украинцев", - подчеркнули в "Европейской Солидарности".

Политсила отмечает, что все эти фейки активно распространяются информационным пулом Медведчука - "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK".

"Все чаще и все активнее к ним присоединяется "1+1", что лишний раз доказывает присутствие Медведчука среди владельцев этого медиа и свидетельствует о политическом партнерстве Медведчука и Коломойского. Не лишним будет отметить, что речь идет о любимом канале президента Зеленского, который привел его к власти", - отмечается в заявлении "Европейской Солидарности".

"Европейская Солидарность" призывает все патриотические политические силы к совместным скоординированным усилиям по противодействию пятой колонне Кремля и ее реваншистским планам,к совместной защите независимости, свободы, европейского и евроатлантического выбора Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страна скатывается к катастрофе, и этому нужно противостоять, - Турчинов

Автор: 

Медведчук Виктор (1791) россия (96157) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+48
ОПЗЖ, Жвании, Деркачи, Онищенки - все они имеют общего кремлевского хозяина, пытающегося подорвать независимость Украины, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 2427
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29.07.2020 09:34 Ответить
+47
ОПЗЖ, Жвании, Деркачи, Онищенки - все они имеют общего кремлевского хозяина, пытающегося подорвать независимость Украины, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 5662
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29.07.2020 09:36 Ответить
+41
ОПЗЖ, Жвании, Деркачи, Онищенки - все они имеют общего кремлевского хозяина, пытающегося подорвать независимость Украины, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 4921
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29.07.2020 09:34 Ответить
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Страница 3 из 3
Намахивал пуйла, устраивая диверсии против свинособак в Крыму?
Так его награждать за это надо.
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29.07.2020 10:46 Ответить
Предлагаю за каждый минет путину дать ему медаль!!! А если с заглотом, то орден!
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29.07.2020 10:48 Ответить
Ой, не заметила, что из кустов выскочил пэль з конопель.
Из какой страны, извращенец?
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29.07.2020 10:59 Ответить
Лично Вы не допускаете подлинность пленок?
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29.07.2020 10:48 Ответить
Если допускать что они правдивы, тогда нужно верить, что Порошенко устраивал диверсии в оккупированном Крыму.
Как заявлял неоднократно Кремль.
Так он друг пуйлу или враг?
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29.07.2020 10:53 Ответить
Он сосун его вялого конца
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29.07.2020 10:56 Ответить
Лично Вы допускаете подлинность пленок?
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29.07.2020 11:01 Ответить
Лично я нет.
Потому что не верю ни в диверсии украинских дрг в Крыму, ни в "жму, обнимаю".
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29.07.2020 11:02 Ответить
В интересное время мы живем, согласитесь. Спорим о событиях, когда черно-белое фото было не везде, а тут у всех по сути видеокамеры под рукой, а можно все отрицать.
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29.07.2020 11:08 Ответить
Ага. Очень интересное. И камеры везде.

https://twitter.com/i/status/1281573447253012480
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29.07.2020 11:15 Ответить
Дайте їм оселедця в шоколаді...
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29.07.2020 10:25 Ответить
Жаль , но мьі так и не усльішали Петра Порошенко с опровержением позорного разговора с Путиньім. Заявления ПЕС о монтаже и пр. не засчитьіваются , пока лично Петр Алексеевич не дезавуирует "спецоперацию ФСБ" , представив веские доказательства. Хотя бьі , в виде записи настоящего разговора , которая имеется у Петра Алексеевича. А украинцьі послушают , сравнят подделку с оригиналом , и сделают вьіводьі.
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29.07.2020 10:26 Ответить
Этого не будет..... Будут и дальше бредни в стиле:" все патриотические политические силы к совместным усилиям ... "Европейскую Солидарность" как единственную силу..."
Сила одна, но нужно объединяться. Вроде мало набрали себе рыгов.
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29.07.2020 10:32 Ответить
ага. и ключи от казны тоже у него. ну, по крайней мере, дубликат.
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29.07.2020 11:18 Ответить
Це де факто друзі Пєті Парашенка. Медведчука хто привів до влади? ПЄТЯ!!! Чому Парашенко їх не садив???
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29.07.2020 10:30 Ответить
Нинішні чому не саджають, а навпаки випустили Єфремова?
При зелених повернулись в країну Портнов, Богатирьова, ынша ригівська шушара.
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29.07.2020 10:34 Ответить
... - чого прокугор Пеці Югік не передав у суд матеріали на єфрова, що заважало?
- портнов повернувся в Київ при прокуророві Югіку, можна хоча б було його затримати, а це непорозуміння сказало - "...чи має хтось докази, що Портнов вчинив злочин";
- про прикриття петєю всі 5 років ригів та мєдвєчука взагалі соромно згадувати.
А зараз став полум'яним - апазіціанєром - мучуником. Виберіть його знову і побачите, того ж пєтю тільки ще пихатішого.
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29.07.2020 12:07 Ответить
Якраз і передав.
Справа розглядалась в судах, але адвокати Єфремова затягували процес, в них для того є мільйон методів.
За їхні старання Зеленський надав адвокату Єфремова звання заслуженого.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАГОРОДИВ АДВОКАТА РЕГІОНАЛІВ ЄФРЕМОВА І ЛАВРИНОВИЧА

Про це йдеться в https://www.president.gov.ua/documents/9202019-31441 указі президента №920/2019.
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29.07.2020 12:12 Ответить
Ти куди,курча, в свинячу клітку?Не бачиш гундяєвські методи з інвалідом напоказ?5-ий на 5-му 5-ть років боровся з 5-ою колоною при "жму руку"-"обнімаю".Одне іншому хіба мішає?Тікай,бо зїдять!
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29.07.2020 10:39 Ответить
А как по моему то это тот случай когда вор у вора дубинку украл и оба кричат держи вора.
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29.07.2020 10:33 Ответить
та да...помним как парашенка лакейски зависимо путину - Жму руку)))))))
кстати, кремляди и слили записи разговоров деркачу, подставив заискивающего пЭцю.
когда вы уже все повыздыхаете.
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29.07.2020 10:40 Ответить
распятого мальчика помнишь? или подзабыл уже?
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29.07.2020 11:19 Ответить
за что ты так ненавидишь свой мозг?
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29.07.2020 11:27 Ответить
Не будь идиотом, это фейк.
ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО! ЖМУ РУКУ ОБНИМАЮ
https://www.youtube.com/watch?v=_fZ3h5TJLos
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30.07.2020 02:10 Ответить
Петро порошенко передает привет митингующим из турции! И поднимает за вас тост с самым дорогим коктейлем!
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29.07.2020 10:44 Ответить
Что помешало Петру Алексеевичу не допустить ребрендинга ПР?! Почему не припятствова восстановлению и перегруппировке антиукраинских сил в течение всех своих 5-и лет власти?! На каких основаниях КПУ можно было стереть с политической карты Украины, а разные ОПЗЖ нет?! Запад не разрешил? Ну так если кто-то запрещает расправляться с пятой колонной, которая вредит твоему государству, это и есть ни что иное, как внешнее управление.
Лицемер и демагог! Плоть от плоти того же ОПЗЖ. Оседлал патриотичную риторику и спекулирует на проблемах страны, в создании которых сам же 30 лет принимал активное участие.
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29.07.2020 10:45 Ответить
Ай не мучай ты петю, не надо... ему сейчас и так тяжко... по ниточке идет над пропастью.
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29.07.2020 10:47 Ответить
Та от того и подгорает, что вполне может пропетлять по этой самой ниточке. Слишком уж бесхребетные грозились стать его приговором.
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29.07.2020 10:51 Ответить
Вся надежда на Байдена. Что не забудет и защитит, если президентом станет.
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29.07.2020 10:53 Ответить
Справедливые упреки Порошенку. Однако:
1) Ты захотел идеала, сменил его на Зеленского - стало лучше?
2) Что предлагаешь делать в сложившейся (твоими руками) ситуации?
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30.07.2020 02:28 Ответить
Это лишь твои болезненные экстраполяции.
В том, что у власти сейчас дилетанты общая заслуга двух групп населения- 33% инфантильных романтиков и 15% упрямых вышиватников (знаю, что термин импортирован из за поребрика, но он чертовски подходящий). Остальная половина страны вынуждена была лишь следовать определённой вами повестке.
Стало ли лучше? В материальном плане, с учётом глобального катаклизма планетарного масштаба, можно сказать, что хуже не стало. За то в морально-психологическом плане стало значительно лучше. Пропало мерзкое чувство, что тебя держат за идиота. Знают, что ты всё понимаешь, но продолжают кривляться и позёрничать, держа для тебя дулю в кармане. Некомпетентность, а местами и глупость Зеленского хотя бы честная.)
Что делать дальше? Учить детей языкам и постараться дать востребованную профессию. Это даст им шанс перебраться в более зрелое социальное пространство. Тем кто постарше делать выводы и ждать следующих выборов.
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30.07.2020 09:43 Ответить
Это лишь твои болезненные экстраполяции
Я всего лишь задал тебе два вопроса.
В том, что у власти сейчас дилетанты общая заслуга двух групп населения- 33% инфантильных романтиков и 15% упрямых вышиватников
С чего это вдруг? Кто водил твоей рукой и рукой остальных, заставляя выбирать Зеленского?
33% инфантильных романтиков - голосовали за Зеленского?
15% упрямых вышиватников - голосовали за Зеленского?
Кто выбрал сейчас дилетантов во власть?
Ты сейчас пытаешься свалить СВОЮ ответственность на кого-то еще, все виноваты, ты ДАртаньян.
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30.07.2020 10:28 Ответить
Твои вопросы с чётким обвинительным подтекстом- "ты назначил Зеленского".)) А это откровенное передёргивание смыслов! Более половины (52%) населения Украины не видели президентом ни Зеленского, ни Порошенко. Напомню, может забыл, в выборах учавствовали 39(!) кандидатов. Но таков уж казус арифметики демократии, что меньшинство 48% (романтики с вышиватниками) фактически ограничили выбор двумя своими кандидатами. По твоей логике 52% не должны были ходить на второй тур, потому, что в нём отсутствовали их кандидаты? Ну так даже в этом случае вы в меньшинстве.
"Весь мир 95 квартал, а люди в нём зебилы"- это болезненная иллюзия! Выходите уже из неё! Президенство Зеленского прямое следствие тотального провала Порошенко. Именно вы упрямо втащили во второй тур "хромую утку" у которой выиграл бы даже лысый чёрт. Ваши оппоненты выставили вместо чёрта комика. Но выбор был предрешён. Скорее всего Зеленский выиграл бы и у любого другого соперника (слишком уж много в стране романтиков), но выиграл бы однозначно не так разгромно. И монобольшинства в Раде скорее всего не получил бы. Так что перекладываешь ответственность именно ты!
Ви зробили нас разом!))
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30.07.2020 12:01 Ответить
Первые два вопроса были просто вопросами. А чётким обвинительным подтекстом- "ты назначил Зеленского".))- просто константировал факт..
Значит, романтики (обманутые романтики) голосовали за Зеленского - с этим я согласен. Возможно, ты - в том числе.

А кто такие "вышиватники"? Учитывая, что это слово кремлевско-пропагандистского происхождения - выясняем, что же нам хотел внушить враг? Что человек в вышиванке равно ватник? Так это оксюморон, вышиванку носят национально-сознательные, умные и деятельные люди, а ватник - это терпила без роду-племени.
Так кто такие "вышиватники", раз ты употребляешь это слово?
Когда определишь, можно будет сказать, существует ли такая категория людей, и если да, то за кого они голосовали.
Поскольку ты допускаешь, что с Зеленским людей обманули "в плюс", не допускаешь ли ты естественно выглядящий вариант, что с Порошенко людей обманули "в минус"? Этот вариант подтверждается и событиями текущего года.
И монобольшинства в Раде скорее всего не получил бы - на парламентских выборах "от Зеленского" выиграла каждая табуретка, которую туда поставили (потому сейчас имеем парламент соответствующего качества).
Зеленой волной снесло всех. (А почему так произошло?)

Вот я и спрашиваю - стало лучше?
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30.07.2020 16:06 Ответить
Я ни в чём не обманулся. Не голосовал за Порошенко в 14-ом, ибо прекрасно представлял стиль его правления. Точно так же не голосовал за Зеленского, понимая, что парень не вполне осознаёт куда встряёт. Твоя мантра о моём выборе Зеленского, так и останется лишь твоей мантрой, сколько ты её не повторяй. Утверждение о том, что ты лучше меня знаешь, зачем я ходил на избирательный участок, у меня вызывает лишь снисходительную улыбку.
Вышиватник- это опьянённый патриотизмом гражданин. Который на столько поглощён своими убеждениями, что у него притупляется критическое мышление в отношении любого, кто заявит, что их (убеждения) полностью разделяет. Такими людьми легко манипулировать. В силу искренности и чистоты своих чувств, они даже не хотят допускать, что в их ряды могут затесаться отпетые негодяи. Не говоря уже о крамольном допущении, что негодяем может быть их глава, для которого национал-патриотиз лишь ширма. Такой цинизм для них невообразим.))
Табуретки от Зеленского выигрывали именно благодаря разгрому оппонента на выборах президента. Закономерное явление. Стадный рефлекс. Победи он с результатом 55% на 45%, и табуреток в парламенте получил бы на порядок меньше.
На счёт "лучше?", ответил выше вполне развёрнуто.
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30.07.2020 17:10 Ответить
Я тоже не голосовал за Порошенко в 2014м, тем приятнее был сюрприз от ряда его про-украинских завершенных дел.
негодяем может быть их глава, для которого национал-патриотиз лишь ширма - все, без исключения наши нынешние националистические организации есть такими, - да, к сожалению.

они даже не хотят допускать, что в их ряды могут затесаться отпетые негодяи - а это вообще общая практика, в любой партии, что были и есть у нас.

Табуретки от Зеленского выигрывали именно благодаря разгрому оппонента на выборах президента
Не в таком порядке. Сначала была создана массовая волна под названием "поменять старую власть", поменяли президентскую, а потом под эту же волну по инерции пошли и парламентские выборы.
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30.07.2020 19:49 Ответить
Вышиватник- это опьянённый патриотизмом гражданин
Дополню: такие граждане почти 100% голосовали за Зеленского.
Получается, ты прав:
В том, что у власти сейчас дилетанты общая заслуга двух групп населения- 33% инфантильных романтиков и 15% упрямых вышиватников

Итого - примерно половина уже за Зеленского
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30.07.2020 20:58 Ответить
Ну, такое...
Что надо тебе от меня?!!!
Ты девочка? Или ********?
Твой неокрепший ум я уже засвидетельствовал.
Не определил лишь цели твоего контакта со мной.
Ты хочешь меня в чём-то переубедить?
Проще переубедить твою маму не спать с кем попало.
Не хотел тебе хамить, но ты реальное порохочучело.
Знаешь как ходить на х#¥?!
Иди туда пожалуйста.)
Жму руку! Спасибо большое!
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31.07.2020 01:26 Ответить
Ты реально социопат? Ну, бывает. лечись.
Ты, умник, доказал только то, что то ты хамло. И достоин летать на носоках.
Я терпеливый к достойным людям - до тех пор, пока они не доказали обратное. Ты доказал.
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31.07.2020 17:49 Ответить
Вот я и спрашиваю - стало лучше?
И более важный вопрос: как правильно действовать сейчас?
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30.07.2020 16:28 Ответить
Называйте партии своими именами, бо создается путаница, что типа Европейский Союз данные заявления делает. Когнитивный диссонанс наступает. Писать нужно правильно ПЕС. И все станет на свои места.
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29.07.2020 10:59 Ответить
А что, в заявлении сказано что-то неправильно?
Диссонируй, это хороший способ менять мышление к лучшему. Полезно.
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30.07.2020 16:09 Ответить
Неправильно ЕС. Ибо данная аббревиатура, ну так уж сложилось, закрепилась за Европейским Союзом. К которому ПАРТИЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ (читай ПЕС) не имеет ни малейшего отношения. По крайней мере не более чем какая либо другая украинская политическая партия.
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30.07.2020 16:19 Ответить
В новости "ЕС" в кавычках, именно как название партии, так что все правильно, не вижу, к чему претензии.
И насчет названия - это попытка создать партию про-евроаейской идеологии, а в Украине какая либо другая украинская политическая партия - как правило, НЕ проевропейская.
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30.07.2020 16:27 Ответить
"Оппозиционная платформа - За жизнь" в очередной раз разоблачила себя и доказала, что и болезненный бред Жвании, и "пленки" Деркача, и "разоблачения" Онищенко - это части целенаправленной информационной кампании Москвы и ее пятой колонны в Украине. Ничего нового. Это те же избитые российские тезисы о "государственном перевороте на Майдане" и "внешнем управлении" Украиной. И острие этой атаки направлено на Петра Порошенко и "Европейскую Солидарность" как единственную силу, которая способна противостоять российскому реваншу. ОПЗЖ, жвании, деркачи, онищенки и другие - все они имеют общего кремлевского хозяина, который пытается подорвать независимость Украины как снаружи, так и изнутри. И важная часть этого плана - дискредитация Революции Достоинства и ее достижений, главным из которых является решительный европейский выбор подавляющего большинства украинцев", - подчеркнули в "Европейской Солидарности". Источник: https://censor.net/n3210672
ГДЕ ТУТ ПРО ВЛАСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО?

, .....оголтелая борьба только против Зеленского.

ГОВОРИТ ОДНО, А ДЕЛАЕТ ДРУГОЕ...в этом весь Порошенко.
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29.07.2020 11:01 Ответить
И снова седая ночь про "единственную силу, которая способна противостоять российскому реваншу"Это как? Снова с ОПЗЖ,Деркачами,Медведчуками,Новинскими,Допами?
Звыняйте,но вы обгадили ЕС,Америку,даже Папу Римского с их "мирными предложениями"Зеленскому и хотите такого же реванша дальнейшей оккупации,только под другим лозунгом-вместо "Власть-Козлам!" предлагаете "Власть Поросенкам!"?
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29.07.2020 12:04 Ответить
А вот у этих господ есть тоже общее с Порошенко - ГРАБЕЖ безбожный. Как не крути одна команда.
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29.07.2020 11:07 Ответить
Треба було в свою бытность Президента,лишить их гражданства и выслать из страны.А теперь ты борешься с проблемой,яку сам нагородил.Играл с Медведчуком.Хотел вывести Бойко себе в спаринг партнеры на Президентских выборах...Доигрался,що сам в оказался на одном рейтинговом уровне с ОПЗЖ.Мало того...Продолжаешь опять ту самую игру.Вырисовывается для тебя Петя гарна картина на следующих выборах.Бо знов на манеже всё те же.Знов твой оппонент будет Бойко и конечно выберут тебя.Радуйся
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29.07.2020 11:45 Ответить
Было уже,в результате 13200-е жертв и 44-и тыс.кв/км оккупированых земель из за поросячьих Липецкой фабрики,заводов ПМР,Севастопольского.морского и т.д.Жадность фраира сгубила.Отвяньте-Запад и совок понимал,как советскую оккупациию,а вы бизнеса свои там устраивали.Поэтому вам мародёрам Запад больше там не помощник-с козлами уж как нибуть и без вас-гнид не понимающих границ справится-железный занавес устроит,а вы сидите на своих фермах и наматывайте на стержень свою 8%-ую сахарную вату-державного корыта вам больше не видать.
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29.07.2020 12:06 Ответить
Акценты у тебе неправильно расставлены.Если к власти прийдут Бойки,то война не прекратится как многие себе в мечтах думают.И будет вже не 13 000 жертв,а 130 000,а може и больше
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29.07.2020 12:09 Ответить
Що вишки Бойка,що вишки Порошенка-це всього-навсього-бізнес,тобто дохід.А держава-це стабільність.
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29.07.2020 12:25 Ответить
Бизнесовые интересы решаются в судах,а не войной.Бо если война,то це вже не бизнес.На данный момент Черноморский бассейн отжат Рашкой вместе с вышками,что несёт убытки Украине в доходах.Промышленный регион Донбасс и угольный бассейн отжат,заводы вывезены в Рашку,те шо не вывезены порезаны,а шахты затоплены-это минус доход Украине.Мало того,що минус,так и москали требуют с недополученных Украиной налогов с этого региона,обеспечивать Донбасс пенсиями.
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29.07.2020 12:44 Ответить
Не зїзжай.Тільки сліпий бізнесових звязків не бачить.А політичних:достатньо дослідити геолокативний інтернет трафік-хто грає на розпалювання громадянської війни в Україні і ви побачите,що до однієї порохо-гниди доєднується більше ніж дві кацо-воші.Це про щось таки говорить,а саме на кого та гнида зомбована де-факто працює.А скільки ще вшивих всередині України,якщо навіть в США кожний день виявляють два-три пропагандистські вшиві сайти?Війна не оголошена,а гібридна війна-це і торгівля і смерть-тобто-комусь війна,а комусь рідна мама.Годі дурника грати-брати батька нещодавно вбитого Героя талісманом мітингу бариги?Це гидко для всього світу і щастя для козла-окупанта.Такого баригу при оголошеній війні мали б розстрілляти,як державного зрадника.
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29.07.2020 13:06 Ответить
Какие бизнес интересы?У москалей в Украине, интерес только в ВПК-щоб укреплять свою мордоармию,энергоносителях-щоб держать Украину на кукане и людях-щоб улучшить свою демографию за Уралом.Вот и все бизнес интересы москалей.Попутно ще Церковь у Украины отжать як наследие, и записать себе в актив.А вот,що наши им подыгрывают в получении активов,то это проблема нашей элиты,которую никто так и не решил.Ни Петя,ни Зеля,ни Бойко не решит тем более
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29.07.2020 13:31 Ответить
..Ну й маячня . !!
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29.07.2020 12:12 Ответить
Бачу - бажання тутешніх абинєпорошенковців , з'язати до купи ЕС і ЗАЖОП , перевершило всякий здорoвий глузд . .

Ну що ж , трудіться панове . Тільки , не перетрудіться .. .
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29.07.2020 12:17 Ответить
Різниця лише у аудиторії, якій промивають мізки і засобах, якими промивають. Перші спекулюють на патріотичних настроях, другі на ідеології "одін народ". Але ціль однакова- політика, як шлях до влади. А влада, як гарантія безкарності і ширших можливостей.
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29.07.2020 13:14 Ответить
Я тебя лайкнул, пожалел, не плачь
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29.07.2020 19:45 Ответить
ПРАВДА ВСЕГДА ГЛАЗА КОЛИТ !!!
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29.07.2020 12:35 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2005/09/5/4391567/ Порошенковская ОПГ грабила Украину еще при Ющенко

===Бывший глава секретариата Александр Зинченко обвиненяет в коррупции секретаря СНБО Петра Порошенко, первого помощника Александра Третьякова и лидера парламентской фракции "Наша Украина" Николая Мартыненко.
Результат усилий сотен патриотов Украины пытается использовать в собственных целях небольшая группка авантюристов от политики. Образовав собственное клановое LTD, образовав информационную блокаду президента, переведя его в виртуальный, а не реальный мир, цинично и нагло перекручивая настоящую жизнь и настоящие акценты этой жизни, пренебрегая надеждами своих соотечественников, они шаг за шагом реализуют план максимально использовать власть для собственного накопления капитала, приватизировать и присвоить то, что только возможно.
Цель - монополия, перебирание властных полномочий в свои руки. Как говорится "узок круг этих акционеров, страшно далеки они от народа".
Если не остановить эти процессы жестко и своевременно, в стране произойдет контрреволюция.
Слова, которые стали звучать в последнее время в критическом плане об окружение президента требуют персонификации. Назову некоторые. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Порошенко, первый помощник президента Третяков, несколько их партнеров как Мартыненко цинично и системно реализуют свой сценарий использования власти в собственных целях.===
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29.07.2020 15:51 Ответить
Почему секту мародера называют Европейской Солидарностью? Это партия обнимашек Путина, и поднимателей тарифов для населения на 100% вместо 75-ти
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29.07.2020 16:31 Ответить
Стоп. Партия обнимашек Путина говорит, что это информационный вброс, но вот, что все неправда - не говорит.
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29.07.2020 16:40 Ответить
Да, надо бы за Европейскую Солидарность Порошенко на местных выборах проголосовать
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29.07.2020 19:42 Ответить
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