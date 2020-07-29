ОПЗЖ, Жвании, Деркачи, Онищенки - все они имеют общего кремлевского хозяина, пытающегося подорвать независимость Украины, - заявление "ЕС"

"Европейская Солидарность" призывает все патриотические политические силы к совместным скоординированным усилиям по противодействию пятой колонне Кремля и ее реваншистским планам, к совместной защите независимости, свободы, европейского и евроатлантического выбора Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении политсилы.

"Своеим вчерашним заявлением пророссийская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" в очередной раз разоблачила себя и доказала, что и болезненный бред Жвании, и "пленки" Деркача, и "разоблачения" Онищенко - это части целенаправленной информационной кампании Москвы и ее пятой колонны в Украине. Ничего нового. Это те же избитые российские тезисы о "государственном перевороте на Майдане" и "внешнем управлении" Украиной. И острие этой атаки направлено на Петра Порошенко и "Европейскую Солидарность" как единственную силу, которая способна противостоять российскому реваншу. ОПЗЖ, жвании, деркачи, онищенки и другие - все они имеют общего кремлевского хозяина, который пытается подорвать независимость Украины как снаружи, так и изнутри. И важная часть этого плана - дискредитация Революции Достоинства и ее достижений, главным из которых является решительный европейский выбор подавляющего большинства украинцев", - подчеркнули в "Европейской Солидарности".

Политсила отмечает, что все эти фейки активно распространяются информационным пулом Медведчука - "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK".

"Все чаще и все активнее к ним присоединяется "1+1", что лишний раз доказывает присутствие Медведчука среди владельцев этого медиа и свидетельствует о политическом партнерстве Медведчука и Коломойского. Не лишним будет отметить, что речь идет о любимом канале президента Зеленского, который привел его к власти", - отмечается в заявлении "Европейской Солидарности".

"Европейская Солидарность" призывает все патриотические политические силы к совместным скоординированным усилиям по противодействию пятой колонне Кремля и ее реваншистским планам,к совместной защите независимости, свободы, европейского и евроатлантического выбора Украины.

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