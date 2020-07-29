ОПЗЖ, Жванії, Деркачі, Онищенки - всі вони мають спільного кремлівського господаря, який намагається підірвати незалежність України, - заява "ЄС"
"Європейська Солідарність" закликає всі патріотичні політичні сили до спільних скоординованих зусиль щодо протидії п'ятій колоні Кремля та її реваншистським планам, спільного захисту незалежності, свободи, європейського та євроатлантичного вибору України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політсили.
"Своєю вчорашньою заявою проросійська партія "Опозиційна платформа – За життя" вкотре викрила себе і довела, що й хвороблива маячня Жванії, і "плівки" Деркача, і "викриття" Онищенка – це частини цілеспрямованої інформаційної кампанії Москви та її п’ятої колони в Україні. Нічого нового. Це ті ж заяложені російські тези про "державний переворот на Майдані" та "зовнішнє управління" Україною. І вістря цієї атаки спрямоване на Петра Порошенка та "Європейську Солідарність" як єдину силу, яка здатна протистояти російському реваншу. ОПЗЖ, жванії, деркачі, онищенки та інші – всі вони мають спільного кремлівського господаря, який намагається підірвати незалежність України як ззовні, так і зсередини. І важлива частина цього плану – дискредитація Революції Гідності та її здобутків, головним із яких є рішучий європейський вибір переважної більшості українців", - підкреслили в "Європейській Солідарності".
Політсила наголошує, що всі ці фейки активно поширюються інформаційним пулом Медведчука – "112 Україна", "NewsOne" та ZIK.
"Дедалі частіше й активніше до них приєднується "1+1", що зайвий раз доводить присутність Медведчука серед власників цього медіа і засвідчує політичне партнерство Медведчука та Коломойського. Не зайвим буде зауважити, що йдеться про улюблений канал президента Зеленського, який привів його до влади", - наголошується в заяві "Європейської Солідарності".
"Європейська Солідарність" закликає всі патріотичні політичні сили до спільних скоординованих зусиль із протидії п’ятій колоні Кремля та її реваншистським планам, спільного захисту незалежності, свободи, європейського та євроатлантичного вибору України.
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Так его награждать за это надо.
Из какой страны, извращенец?
Как заявлял неоднократно Кремль.
Так он друг пуйлу или враг?
Потому что не верю ни в диверсии украинских дрг в Крыму, ни в "жму, обнимаю".
https://twitter.com/i/status/1281573447253012480
Сила одна, но нужно объединяться. Вроде мало набрали себе рыгов.
При зелених повернулись в країну Портнов, Богатирьова, ынша ригівська шушара.
- портнов повернувся в Київ при прокуророві Югіку, можна хоча б було його затримати, а це непорозуміння сказало - "...чи має хтось докази, що Портнов вчинив злочин";
- про прикриття петєю всі 5 років ригів та мєдвєчука взагалі соромно згадувати.
А зараз став полум'яним - апазіціанєром - мучуником. Виберіть його знову і побачите, того ж пєтю тільки ще пихатішого.
Справа розглядалась в судах, але адвокати Єфремова затягували процес, в них для того є мільйон методів.
За їхні старання Зеленський надав адвокату Єфремова звання заслуженого.
ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАГОРОДИВ АДВОКАТА РЕГІОНАЛІВ ЄФРЕМОВА І ЛАВРИНОВИЧА
Про це йдеться в https://www.president.gov.ua/documents/9202019-31441 указі президента №920/2019.
кстати, кремляди и слили записи разговоров деркачу, подставив заискивающего пЭцю.
когда вы уже все повыздыхаете.
ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО! ЖМУ РУКУ ОБНИМАЮ
https://www.youtube.com/watch?v=_fZ3h5TJLos
Лицемер и демагог! Плоть от плоти того же ОПЗЖ. Оседлал патриотичную риторику и спекулирует на проблемах страны, в создании которых сам же 30 лет принимал активное участие.
1) Ты захотел идеала, сменил его на Зеленского - стало лучше?
2) Что предлагаешь делать в сложившейся (твоими руками) ситуации?
В том, что у власти сейчас дилетанты общая заслуга двух групп населения- 33% инфантильных романтиков и 15% упрямых вышиватников (знаю, что термин импортирован из за поребрика, но он чертовски подходящий). Остальная половина страны вынуждена была лишь следовать определённой вами повестке.
Стало ли лучше? В материальном плане, с учётом глобального катаклизма планетарного масштаба, можно сказать, что хуже не стало. За то в морально-психологическом плане стало значительно лучше. Пропало мерзкое чувство, что тебя держат за идиота. Знают, что ты всё понимаешь, но продолжают кривляться и позёрничать, держа для тебя дулю в кармане. Некомпетентность, а местами и глупость Зеленского хотя бы честная.)
Что делать дальше? Учить детей языкам и постараться дать востребованную профессию. Это даст им шанс перебраться в более зрелое социальное пространство. Тем кто постарше делать выводы и ждать следующих выборов.
Я всего лишь задал тебе два вопроса.
В том, что у власти сейчас дилетанты общая заслуга двух групп населения- 33% инфантильных романтиков и 15% упрямых вышиватников
С чего это вдруг? Кто водил твоей рукой и рукой остальных, заставляя выбирать Зеленского?
33% инфантильных романтиков - голосовали за Зеленского?
15% упрямых вышиватников - голосовали за Зеленского?
Кто выбрал сейчас дилетантов во власть?
Ты сейчас пытаешься свалить СВОЮ ответственность на кого-то еще, все виноваты, ты ДАртаньян.
"Весь мир 95 квартал, а люди в нём зебилы"- это болезненная иллюзия! Выходите уже из неё! Президенство Зеленского прямое следствие тотального провала Порошенко. Именно вы упрямо втащили во второй тур "хромую утку" у которой выиграл бы даже лысый чёрт. Ваши оппоненты выставили вместо чёрта комика. Но выбор был предрешён. Скорее всего Зеленский выиграл бы и у любого другого соперника (слишком уж много в стране романтиков), но выиграл бы однозначно не так разгромно. И монобольшинства в Раде скорее всего не получил бы. Так что перекладываешь ответственность именно ты!
Ви зробили нас разом!))
Значит, романтики (обманутые романтики) голосовали за Зеленского - с этим я согласен. Возможно, ты - в том числе.
А кто такие "вышиватники"? Учитывая, что это слово кремлевско-пропагандистского происхождения - выясняем, что же нам хотел внушить враг? Что человек в вышиванке равно ватник? Так это оксюморон, вышиванку носят национально-сознательные, умные и деятельные люди, а ватник - это терпила без роду-племени.
Так кто такие "вышиватники", раз ты употребляешь это слово?
Когда определишь, можно будет сказать, существует ли такая категория людей, и если да, то за кого они голосовали.
Поскольку ты допускаешь, что с Зеленским людей обманули "в плюс", не допускаешь ли ты естественно выглядящий вариант, что с Порошенко людей обманули "в минус"? Этот вариант подтверждается и событиями текущего года.
И монобольшинства в Раде скорее всего не получил бы - на парламентских выборах "от Зеленского" выиграла каждая табуретка, которую туда поставили (потому сейчас имеем парламент соответствующего качества).
Зеленой волной снесло всех. (А почему так произошло?)
Вот я и спрашиваю - стало лучше?
Вышиватник- это опьянённый патриотизмом гражданин. Который на столько поглощён своими убеждениями, что у него притупляется критическое мышление в отношении любого, кто заявит, что их (убеждения) полностью разделяет. Такими людьми легко манипулировать. В силу искренности и чистоты своих чувств, они даже не хотят допускать, что в их ряды могут затесаться отпетые негодяи. Не говоря уже о крамольном допущении, что негодяем может быть их глава, для которого национал-патриотиз лишь ширма. Такой цинизм для них невообразим.))
Табуретки от Зеленского выигрывали именно благодаря разгрому оппонента на выборах президента. Закономерное явление. Стадный рефлекс. Победи он с результатом 55% на 45%, и табуреток в парламенте получил бы на порядок меньше.
На счёт "лучше?", ответил выше вполне развёрнуто.
негодяем может быть их глава, для которого национал-патриотиз лишь ширма - все, без исключения наши нынешние националистические организации есть такими, - да, к сожалению.
они даже не хотят допускать, что в их ряды могут затесаться отпетые негодяи - а это вообще общая практика, в любой партии, что были и есть у нас.
Табуретки от Зеленского выигрывали именно благодаря разгрому оппонента на выборах президента
Не в таком порядке. Сначала была создана массовая волна под названием "поменять старую власть", поменяли президентскую, а потом под эту же волну по инерции пошли и парламентские выборы.
Дополню: такие граждане почти 100% голосовали за Зеленского.
Получается, ты прав:
В том, что у власти сейчас дилетанты общая заслуга двух групп населения- 33% инфантильных романтиков и 15% упрямых вышиватников
Итого - примерно половина уже за Зеленского
Что надо тебе от меня?!!!
Ты девочка? Или ********?
Твой неокрепший ум я уже засвидетельствовал.
Не определил лишь цели твоего контакта со мной.
Ты хочешь меня в чём-то переубедить?
Проще переубедить твою маму не спать с кем попало.
Не хотел тебе хамить, но ты реальное порохочучело.
Знаешь как ходить на х#¥?!
Иди туда пожалуйста.)
Жму руку! Спасибо большое!
Ты, умник, доказал только то, что то ты хамло. И достоин летать на носоках.
Я терпеливый к достойным людям - до тех пор, пока они не доказали обратное. Ты доказал.
И более важный вопрос: как правильно действовать сейчас?
Диссонируй, это хороший способ менять мышление к лучшему. Полезно.
И насчет названия - это попытка создать партию про-евроаейской идеологии, а в Украине какая либо другая украинская политическая партия - как правило, НЕ проевропейская.
ГДЕ ТУТ ПРО ВЛАСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО?
, .....оголтелая борьба только против Зеленского.
ГОВОРИТ ОДНО, А ДЕЛАЕТ ДРУГОЕ...в этом весь Порошенко.
Звыняйте,но вы обгадили ЕС,Америку,даже Папу Римского с их "мирными предложениями"Зеленскому и хотите такого же реванша дальнейшей оккупации,только под другим лозунгом-вместо "Власть-Козлам!" предлагаете "Власть Поросенкам!"?
Ну що ж , трудіться панове . Тільки , не перетрудіться .. .
===Бывший глава секретариата Александр Зинченко обвиненяет в коррупции секретаря СНБО Петра Порошенко, первого помощника Александра Третьякова и лидера парламентской фракции "Наша Украина" Николая Мартыненко.
Результат усилий сотен патриотов Украины пытается использовать в собственных целях небольшая группка авантюристов от политики. Образовав собственное клановое LTD, образовав информационную блокаду президента, переведя его в виртуальный, а не реальный мир, цинично и нагло перекручивая настоящую жизнь и настоящие акценты этой жизни, пренебрегая надеждами своих соотечественников, они шаг за шагом реализуют план максимально использовать власть для собственного накопления капитала, приватизировать и присвоить то, что только возможно.
Цель - монополия, перебирание властных полномочий в свои руки. Как говорится "узок круг этих акционеров, страшно далеки они от народа".
Если не остановить эти процессы жестко и своевременно, в стране произойдет контрреволюция.
Слова, которые стали звучать в последнее время в критическом плане об окружение президента требуют персонификации. Назову некоторые. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Порошенко, первый помощник президента Третяков, несколько их партнеров как Мартыненко цинично и системно реализуют свой сценарий использования власти в собственных целях.===