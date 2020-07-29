ОПЗЖ, Жванії, Деркачі, Онищенки - всі вони мають спільного кремлівського господаря, який намагається підірвати незалежність України, - заява "ЄС"

"Європейська Солідарність" закликає всі патріотичні політичні сили до спільних скоординованих зусиль щодо протидії п'ятій колоні Кремля та її реваншистським планам, спільного захисту незалежності, свободи, європейського та євроатлантичного вибору України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політсили.

"Своєю вчорашньою заявою проросійська партія "Опозиційна платформа – За життя" вкотре викрила себе і довела, що й хвороблива маячня Жванії, і "плівки" Деркача, і "викриття" Онищенка – це частини цілеспрямованої інформаційної кампанії Москви та її п’ятої колони в Україні. Нічого нового. Це ті ж заяложені російські тези про "державний переворот на Майдані" та "зовнішнє управління" Україною. І вістря цієї атаки спрямоване на Петра Порошенка та "Європейську Солідарність" як єдину силу, яка здатна протистояти російському реваншу. ОПЗЖ, жванії, деркачі, онищенки та інші – всі вони мають спільного кремлівського господаря, який намагається підірвати незалежність України як ззовні, так і зсередини. І важлива частина цього плану – дискредитація Революції Гідності та її здобутків, головним із яких є рішучий європейський вибір переважної більшості українців", - підкреслили в "Європейській Солідарності".

Політсила наголошує, що всі ці фейки активно поширюються інформаційним пулом Медведчука – "112 Україна", "NewsOne" та ZIK.

"Дедалі частіше й активніше до них приєднується "1+1", що зайвий раз доводить присутність Медведчука серед власників цього медіа і засвідчує політичне партнерство Медведчука та Коломойського. Не зайвим буде зауважити, що йдеться про улюблений канал президента Зеленського, який привів його до влади", - наголошується в заяві "Європейської Солідарності".

"Європейська Солідарність" закликає всі патріотичні політичні сили до спільних скоординованих зусиль із протидії п’ятій колоні Кремля та її реваншистським планам, спільного захисту незалежності, свободи, європейського та євроатлантичного вибору України.

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