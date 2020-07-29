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ОПЗЖ, Жванії, Деркачі, Онищенки - всі вони мають спільного кремлівського господаря, який намагається підірвати незалежність України, - заява "ЄС"

ОПЗЖ, Жванії, Деркачі, Онищенки - всі вони мають спільного кремлівського господаря, який намагається підірвати незалежність України, - заява

"Європейська Солідарність" закликає всі патріотичні політичні сили до спільних скоординованих зусиль щодо протидії п'ятій колоні Кремля та її реваншистським планам, спільного захисту незалежності, свободи, європейського та євроатлантичного вибору України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політсили.

"Своєю вчорашньою заявою проросійська партія "Опозиційна платформа – За життя" вкотре викрила себе і довела, що й хвороблива маячня Жванії, і "плівки" Деркача, і "викриття" Онищенка – це частини цілеспрямованої інформаційної кампанії Москви та її п’ятої колони в Україні. Нічого нового. Це ті ж заяложені російські тези про "державний переворот на Майдані" та "зовнішнє управління" Україною. І вістря цієї атаки спрямоване на Петра Порошенка та "Європейську Солідарність" як єдину силу, яка здатна протистояти російському реваншу. ОПЗЖ, жванії, деркачі, онищенки та інші – всі вони мають спільного кремлівського господаря, який намагається підірвати незалежність України як ззовні, так і зсередини. І важлива частина цього плану – дискредитація Революції Гідності та її здобутків, головним із яких є рішучий європейський вибір переважної більшості українців", - підкреслили в "Європейській Солідарності".

Політсила наголошує, що всі ці фейки активно поширюються інформаційним пулом Медведчука – "112 Україна", "NewsOne" та ZIK.

"Дедалі частіше й активніше до них приєднується "1+1", що зайвий раз доводить присутність Медведчука серед власників цього медіа і засвідчує політичне партнерство Медведчука та Коломойського. Не зайвим буде зауважити, що йдеться про улюблений канал президента Зеленського, який привів його до влади", - наголошується в заяві "Європейської Солідарності".

"Європейська Солідарність" закликає всі патріотичні політичні сили до спільних скоординованих зусиль із протидії п’ятій колоні Кремля та її реваншистським планам, спільного захисту незалежності, свободи, європейського та євроатлантичного вибору України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країна скочується до катастрофи, і цьому потрібно протистояти, - Турчинов

Автор: 

Медведчук Віктор (1711) росія (66021) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+48
ОПЗЖ, Жвании, Деркачи, Онищенки - все они имеют общего кремлевского хозяина, пытающегося подорвать независимость Украины, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 2427
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29.07.2020 09:34 Відповісти
+47
ОПЗЖ, Жвании, Деркачи, Онищенки - все они имеют общего кремлевского хозяина, пытающегося подорвать независимость Украины, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 5662
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29.07.2020 09:36 Відповісти
+41
ОПЗЖ, Жвании, Деркачи, Онищенки - все они имеют общего кремлевского хозяина, пытающегося подорвать независимость Украины, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 4921
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29.07.2020 09:34 Відповісти
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Намахивал пуйла, устраивая диверсии против свинособак в Крыму?
Так его награждать за это надо.
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29.07.2020 10:46 Відповісти
Предлагаю за каждый минет путину дать ему медаль!!! А если с заглотом, то орден!
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29.07.2020 10:48 Відповісти
Ой, не заметила, что из кустов выскочил пэль з конопель.
Из какой страны, извращенец?
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29.07.2020 10:59 Відповісти
Лично Вы не допускаете подлинность пленок?
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29.07.2020 10:48 Відповісти
Если допускать что они правдивы, тогда нужно верить, что Порошенко устраивал диверсии в оккупированном Крыму.
Как заявлял неоднократно Кремль.
Так он друг пуйлу или враг?
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29.07.2020 10:53 Відповісти
Он сосун его вялого конца
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29.07.2020 10:56 Відповісти
Лично Вы допускаете подлинность пленок?
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29.07.2020 11:01 Відповісти
Лично я нет.
Потому что не верю ни в диверсии украинских дрг в Крыму, ни в "жму, обнимаю".
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29.07.2020 11:02 Відповісти
В интересное время мы живем, согласитесь. Спорим о событиях, когда черно-белое фото было не везде, а тут у всех по сути видеокамеры под рукой, а можно все отрицать.
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29.07.2020 11:08 Відповісти
Ага. Очень интересное. И камеры везде.

https://twitter.com/i/status/1281573447253012480
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29.07.2020 11:15 Відповісти
Дайте їм оселедця в шоколаді...
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29.07.2020 10:25 Відповісти
Жаль , но мьі так и не усльішали Петра Порошенко с опровержением позорного разговора с Путиньім. Заявления ПЕС о монтаже и пр. не засчитьіваются , пока лично Петр Алексеевич не дезавуирует "спецоперацию ФСБ" , представив веские доказательства. Хотя бьі , в виде записи настоящего разговора , которая имеется у Петра Алексеевича. А украинцьі послушают , сравнят подделку с оригиналом , и сделают вьіводьі.
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29.07.2020 10:26 Відповісти
Этого не будет..... Будут и дальше бредни в стиле:" все патриотические политические силы к совместным усилиям ... "Европейскую Солидарность" как единственную силу..."
Сила одна, но нужно объединяться. Вроде мало набрали себе рыгов.
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29.07.2020 10:32 Відповісти
ага. и ключи от казны тоже у него. ну, по крайней мере, дубликат.
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29.07.2020 11:18 Відповісти
Це де факто друзі Пєті Парашенка. Медведчука хто привів до влади? ПЄТЯ!!! Чому Парашенко їх не садив???
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29.07.2020 10:30 Відповісти
Нинішні чому не саджають, а навпаки випустили Єфремова?
При зелених повернулись в країну Портнов, Богатирьова, ынша ригівська шушара.
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29.07.2020 10:34 Відповісти
... - чого прокугор Пеці Югік не передав у суд матеріали на єфрова, що заважало?
- портнов повернувся в Київ при прокуророві Югіку, можна хоча б було його затримати, а це непорозуміння сказало - "...чи має хтось докази, що Портнов вчинив злочин";
- про прикриття петєю всі 5 років ригів та мєдвєчука взагалі соромно згадувати.
А зараз став полум'яним - апазіціанєром - мучуником. Виберіть його знову і побачите, того ж пєтю тільки ще пихатішого.
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29.07.2020 12:07 Відповісти
Якраз і передав.
Справа розглядалась в судах, але адвокати Єфремова затягували процес, в них для того є мільйон методів.
За їхні старання Зеленський надав адвокату Єфремова звання заслуженого.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАГОРОДИВ АДВОКАТА РЕГІОНАЛІВ ЄФРЕМОВА І ЛАВРИНОВИЧА

Про це йдеться в https://www.president.gov.ua/documents/9202019-31441 указі президента №920/2019.
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29.07.2020 12:12 Відповісти
Ти куди,курча, в свинячу клітку?Не бачиш гундяєвські методи з інвалідом напоказ?5-ий на 5-му 5-ть років боровся з 5-ою колоною при "жму руку"-"обнімаю".Одне іншому хіба мішає?Тікай,бо зїдять!
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29.07.2020 10:39 Відповісти
А как по моему то это тот случай когда вор у вора дубинку украл и оба кричат держи вора.
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29.07.2020 10:33 Відповісти
та да...помним как парашенка лакейски зависимо путину - Жму руку)))))))
кстати, кремляди и слили записи разговоров деркачу, подставив заискивающего пЭцю.
когда вы уже все повыздыхаете.
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29.07.2020 10:40 Відповісти
распятого мальчика помнишь? или подзабыл уже?
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29.07.2020 11:19 Відповісти
за что ты так ненавидишь свой мозг?
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29.07.2020 11:27 Відповісти
Не будь идиотом, это фейк.
ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО! ЖМУ РУКУ ОБНИМАЮ
https://www.youtube.com/watch?v=_fZ3h5TJLos
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30.07.2020 02:10 Відповісти
Петро порошенко передает привет митингующим из турции! И поднимает за вас тост с самым дорогим коктейлем!
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29.07.2020 10:44 Відповісти
Что помешало Петру Алексеевичу не допустить ребрендинга ПР?! Почему не припятствова восстановлению и перегруппировке антиукраинских сил в течение всех своих 5-и лет власти?! На каких основаниях КПУ можно было стереть с политической карты Украины, а разные ОПЗЖ нет?! Запад не разрешил? Ну так если кто-то запрещает расправляться с пятой колонной, которая вредит твоему государству, это и есть ни что иное, как внешнее управление.
Лицемер и демагог! Плоть от плоти того же ОПЗЖ. Оседлал патриотичную риторику и спекулирует на проблемах страны, в создании которых сам же 30 лет принимал активное участие.
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29.07.2020 10:45 Відповісти
Ай не мучай ты петю, не надо... ему сейчас и так тяжко... по ниточке идет над пропастью.
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29.07.2020 10:47 Відповісти
Та от того и подгорает, что вполне может пропетлять по этой самой ниточке. Слишком уж бесхребетные грозились стать его приговором.
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29.07.2020 10:51 Відповісти
Вся надежда на Байдена. Что не забудет и защитит, если президентом станет.
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29.07.2020 10:53 Відповісти
Справедливые упреки Порошенку. Однако:
1) Ты захотел идеала, сменил его на Зеленского - стало лучше?
2) Что предлагаешь делать в сложившейся (твоими руками) ситуации?
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30.07.2020 02:28 Відповісти
Это лишь твои болезненные экстраполяции.
В том, что у власти сейчас дилетанты общая заслуга двух групп населения- 33% инфантильных романтиков и 15% упрямых вышиватников (знаю, что термин импортирован из за поребрика, но он чертовски подходящий). Остальная половина страны вынуждена была лишь следовать определённой вами повестке.
Стало ли лучше? В материальном плане, с учётом глобального катаклизма планетарного масштаба, можно сказать, что хуже не стало. За то в морально-психологическом плане стало значительно лучше. Пропало мерзкое чувство, что тебя держат за идиота. Знают, что ты всё понимаешь, но продолжают кривляться и позёрничать, держа для тебя дулю в кармане. Некомпетентность, а местами и глупость Зеленского хотя бы честная.)
Что делать дальше? Учить детей языкам и постараться дать востребованную профессию. Это даст им шанс перебраться в более зрелое социальное пространство. Тем кто постарше делать выводы и ждать следующих выборов.
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30.07.2020 09:43 Відповісти
Это лишь твои болезненные экстраполяции
Я всего лишь задал тебе два вопроса.
В том, что у власти сейчас дилетанты общая заслуга двух групп населения- 33% инфантильных романтиков и 15% упрямых вышиватников
С чего это вдруг? Кто водил твоей рукой и рукой остальных, заставляя выбирать Зеленского?
33% инфантильных романтиков - голосовали за Зеленского?
15% упрямых вышиватников - голосовали за Зеленского?
Кто выбрал сейчас дилетантов во власть?
Ты сейчас пытаешься свалить СВОЮ ответственность на кого-то еще, все виноваты, ты ДАртаньян.
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30.07.2020 10:28 Відповісти
Твои вопросы с чётким обвинительным подтекстом- "ты назначил Зеленского".)) А это откровенное передёргивание смыслов! Более половины (52%) населения Украины не видели президентом ни Зеленского, ни Порошенко. Напомню, может забыл, в выборах учавствовали 39(!) кандидатов. Но таков уж казус арифметики демократии, что меньшинство 48% (романтики с вышиватниками) фактически ограничили выбор двумя своими кандидатами. По твоей логике 52% не должны были ходить на второй тур, потому, что в нём отсутствовали их кандидаты? Ну так даже в этом случае вы в меньшинстве.
"Весь мир 95 квартал, а люди в нём зебилы"- это болезненная иллюзия! Выходите уже из неё! Президенство Зеленского прямое следствие тотального провала Порошенко. Именно вы упрямо втащили во второй тур "хромую утку" у которой выиграл бы даже лысый чёрт. Ваши оппоненты выставили вместо чёрта комика. Но выбор был предрешён. Скорее всего Зеленский выиграл бы и у любого другого соперника (слишком уж много в стране романтиков), но выиграл бы однозначно не так разгромно. И монобольшинства в Раде скорее всего не получил бы. Так что перекладываешь ответственность именно ты!
Ви зробили нас разом!))
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30.07.2020 12:01 Відповісти
Первые два вопроса были просто вопросами. А чётким обвинительным подтекстом- "ты назначил Зеленского".))- просто константировал факт..
Значит, романтики (обманутые романтики) голосовали за Зеленского - с этим я согласен. Возможно, ты - в том числе.

А кто такие "вышиватники"? Учитывая, что это слово кремлевско-пропагандистского происхождения - выясняем, что же нам хотел внушить враг? Что человек в вышиванке равно ватник? Так это оксюморон, вышиванку носят национально-сознательные, умные и деятельные люди, а ватник - это терпила без роду-племени.
Так кто такие "вышиватники", раз ты употребляешь это слово?
Когда определишь, можно будет сказать, существует ли такая категория людей, и если да, то за кого они голосовали.
Поскольку ты допускаешь, что с Зеленским людей обманули "в плюс", не допускаешь ли ты естественно выглядящий вариант, что с Порошенко людей обманули "в минус"? Этот вариант подтверждается и событиями текущего года.
И монобольшинства в Раде скорее всего не получил бы - на парламентских выборах "от Зеленского" выиграла каждая табуретка, которую туда поставили (потому сейчас имеем парламент соответствующего качества).
Зеленой волной снесло всех. (А почему так произошло?)

Вот я и спрашиваю - стало лучше?
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30.07.2020 16:06 Відповісти
Я ни в чём не обманулся. Не голосовал за Порошенко в 14-ом, ибо прекрасно представлял стиль его правления. Точно так же не голосовал за Зеленского, понимая, что парень не вполне осознаёт куда встряёт. Твоя мантра о моём выборе Зеленского, так и останется лишь твоей мантрой, сколько ты её не повторяй. Утверждение о том, что ты лучше меня знаешь, зачем я ходил на избирательный участок, у меня вызывает лишь снисходительную улыбку.
Вышиватник- это опьянённый патриотизмом гражданин. Который на столько поглощён своими убеждениями, что у него притупляется критическое мышление в отношении любого, кто заявит, что их (убеждения) полностью разделяет. Такими людьми легко манипулировать. В силу искренности и чистоты своих чувств, они даже не хотят допускать, что в их ряды могут затесаться отпетые негодяи. Не говоря уже о крамольном допущении, что негодяем может быть их глава, для которого национал-патриотиз лишь ширма. Такой цинизм для них невообразим.))
Табуретки от Зеленского выигрывали именно благодаря разгрому оппонента на выборах президента. Закономерное явление. Стадный рефлекс. Победи он с результатом 55% на 45%, и табуреток в парламенте получил бы на порядок меньше.
На счёт "лучше?", ответил выше вполне развёрнуто.
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30.07.2020 17:10 Відповісти
Я тоже не голосовал за Порошенко в 2014м, тем приятнее был сюрприз от ряда его про-украинских завершенных дел.
негодяем может быть их глава, для которого национал-патриотиз лишь ширма - все, без исключения наши нынешние националистические организации есть такими, - да, к сожалению.

они даже не хотят допускать, что в их ряды могут затесаться отпетые негодяи - а это вообще общая практика, в любой партии, что были и есть у нас.

Табуретки от Зеленского выигрывали именно благодаря разгрому оппонента на выборах президента
Не в таком порядке. Сначала была создана массовая волна под названием "поменять старую власть", поменяли президентскую, а потом под эту же волну по инерции пошли и парламентские выборы.
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30.07.2020 19:49 Відповісти
Вышиватник- это опьянённый патриотизмом гражданин
Дополню: такие граждане почти 100% голосовали за Зеленского.
Получается, ты прав:
В том, что у власти сейчас дилетанты общая заслуга двух групп населения- 33% инфантильных романтиков и 15% упрямых вышиватников

Итого - примерно половина уже за Зеленского
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30.07.2020 20:58 Відповісти
Ну, такое...
Что надо тебе от меня?!!!
Ты девочка? Или ********?
Твой неокрепший ум я уже засвидетельствовал.
Не определил лишь цели твоего контакта со мной.
Ты хочешь меня в чём-то переубедить?
Проще переубедить твою маму не спать с кем попало.
Не хотел тебе хамить, но ты реальное порохочучело.
Знаешь как ходить на х#¥?!
Иди туда пожалуйста.)
Жму руку! Спасибо большое!
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31.07.2020 01:26 Відповісти
Ты реально социопат? Ну, бывает. лечись.
Ты, умник, доказал только то, что то ты хамло. И достоин летать на носоках.
Я терпеливый к достойным людям - до тех пор, пока они не доказали обратное. Ты доказал.
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31.07.2020 17:49 Відповісти
Вот я и спрашиваю - стало лучше?
И более важный вопрос: как правильно действовать сейчас?
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30.07.2020 16:28 Відповісти
Называйте партии своими именами, бо создается путаница, что типа Европейский Союз данные заявления делает. Когнитивный диссонанс наступает. Писать нужно правильно ПЕС. И все станет на свои места.
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29.07.2020 10:59 Відповісти
А что, в заявлении сказано что-то неправильно?
Диссонируй, это хороший способ менять мышление к лучшему. Полезно.
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30.07.2020 16:09 Відповісти
Неправильно ЕС. Ибо данная аббревиатура, ну так уж сложилось, закрепилась за Европейским Союзом. К которому ПАРТИЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ (читай ПЕС) не имеет ни малейшего отношения. По крайней мере не более чем какая либо другая украинская политическая партия.
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30.07.2020 16:19 Відповісти
В новости "ЕС" в кавычках, именно как название партии, так что все правильно, не вижу, к чему претензии.
И насчет названия - это попытка создать партию про-евроаейской идеологии, а в Украине какая либо другая украинская политическая партия - как правило, НЕ проевропейская.
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30.07.2020 16:27 Відповісти
"Оппозиционная платформа - За жизнь" в очередной раз разоблачила себя и доказала, что и болезненный бред Жвании, и "пленки" Деркача, и "разоблачения" Онищенко - это части целенаправленной информационной кампании Москвы и ее пятой колонны в Украине. Ничего нового. Это те же избитые российские тезисы о "государственном перевороте на Майдане" и "внешнем управлении" Украиной. И острие этой атаки направлено на Петра Порошенко и "Европейскую Солидарность" как единственную силу, которая способна противостоять российскому реваншу. ОПЗЖ, жвании, деркачи, онищенки и другие - все они имеют общего кремлевского хозяина, который пытается подорвать независимость Украины как снаружи, так и изнутри. И важная часть этого плана - дискредитация Революции Достоинства и ее достижений, главным из которых является решительный европейский выбор подавляющего большинства украинцев", - подчеркнули в "Европейской Солидарности". Источник: https://censor.net/n3210672
ГДЕ ТУТ ПРО ВЛАСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО?

, .....оголтелая борьба только против Зеленского.

ГОВОРИТ ОДНО, А ДЕЛАЕТ ДРУГОЕ...в этом весь Порошенко.
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29.07.2020 11:01 Відповісти
И снова седая ночь про "единственную силу, которая способна противостоять российскому реваншу"Это как? Снова с ОПЗЖ,Деркачами,Медведчуками,Новинскими,Допами?
Звыняйте,но вы обгадили ЕС,Америку,даже Папу Римского с их "мирными предложениями"Зеленскому и хотите такого же реванша дальнейшей оккупации,только под другим лозунгом-вместо "Власть-Козлам!" предлагаете "Власть Поросенкам!"?
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29.07.2020 12:04 Відповісти
А вот у этих господ есть тоже общее с Порошенко - ГРАБЕЖ безбожный. Как не крути одна команда.
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29.07.2020 11:07 Відповісти
Треба було в свою бытность Президента,лишить их гражданства и выслать из страны.А теперь ты борешься с проблемой,яку сам нагородил.Играл с Медведчуком.Хотел вывести Бойко себе в спаринг партнеры на Президентских выборах...Доигрался,що сам в оказался на одном рейтинговом уровне с ОПЗЖ.Мало того...Продолжаешь опять ту самую игру.Вырисовывается для тебя Петя гарна картина на следующих выборах.Бо знов на манеже всё те же.Знов твой оппонент будет Бойко и конечно выберут тебя.Радуйся
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29.07.2020 11:45 Відповісти
Было уже,в результате 13200-е жертв и 44-и тыс.кв/км оккупированых земель из за поросячьих Липецкой фабрики,заводов ПМР,Севастопольского.морского и т.д.Жадность фраира сгубила.Отвяньте-Запад и совок понимал,как советскую оккупациию,а вы бизнеса свои там устраивали.Поэтому вам мародёрам Запад больше там не помощник-с козлами уж как нибуть и без вас-гнид не понимающих границ справится-железный занавес устроит,а вы сидите на своих фермах и наматывайте на стержень свою 8%-ую сахарную вату-державного корыта вам больше не видать.
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29.07.2020 12:06 Відповісти
Акценты у тебе неправильно расставлены.Если к власти прийдут Бойки,то война не прекратится как многие себе в мечтах думают.И будет вже не 13 000 жертв,а 130 000,а може и больше
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29.07.2020 12:09 Відповісти
Що вишки Бойка,що вишки Порошенка-це всього-навсього-бізнес,тобто дохід.А держава-це стабільність.
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29.07.2020 12:25 Відповісти
Бизнесовые интересы решаются в судах,а не войной.Бо если война,то це вже не бизнес.На данный момент Черноморский бассейн отжат Рашкой вместе с вышками,что несёт убытки Украине в доходах.Промышленный регион Донбасс и угольный бассейн отжат,заводы вывезены в Рашку,те шо не вывезены порезаны,а шахты затоплены-это минус доход Украине.Мало того,що минус,так и москали требуют с недополученных Украиной налогов с этого региона,обеспечивать Донбасс пенсиями.
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29.07.2020 12:44 Відповісти
Не зїзжай.Тільки сліпий бізнесових звязків не бачить.А політичних:достатньо дослідити геолокативний інтернет трафік-хто грає на розпалювання громадянської війни в Україні і ви побачите,що до однієї порохо-гниди доєднується більше ніж дві кацо-воші.Це про щось таки говорить,а саме на кого та гнида зомбована де-факто працює.А скільки ще вшивих всередині України,якщо навіть в США кожний день виявляють два-три пропагандистські вшиві сайти?Війна не оголошена,а гібридна війна-це і торгівля і смерть-тобто-комусь війна,а комусь рідна мама.Годі дурника грати-брати батька нещодавно вбитого Героя талісманом мітингу бариги?Це гидко для всього світу і щастя для козла-окупанта.Такого баригу при оголошеній війні мали б розстрілляти,як державного зрадника.
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29.07.2020 13:06 Відповісти
Какие бизнес интересы?У москалей в Украине, интерес только в ВПК-щоб укреплять свою мордоармию,энергоносителях-щоб держать Украину на кукане и людях-щоб улучшить свою демографию за Уралом.Вот и все бизнес интересы москалей.Попутно ще Церковь у Украины отжать як наследие, и записать себе в актив.А вот,що наши им подыгрывают в получении активов,то это проблема нашей элиты,которую никто так и не решил.Ни Петя,ни Зеля,ни Бойко не решит тем более
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29.07.2020 13:31 Відповісти
..Ну й маячня . !!
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29.07.2020 12:12 Відповісти
Бачу - бажання тутешніх абинєпорошенковців , з'язати до купи ЕС і ЗАЖОП , перевершило всякий здорoвий глузд . .

Ну що ж , трудіться панове . Тільки , не перетрудіться .. .
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29.07.2020 12:17 Відповісти
Різниця лише у аудиторії, якій промивають мізки і засобах, якими промивають. Перші спекулюють на патріотичних настроях, другі на ідеології "одін народ". Але ціль однакова- політика, як шлях до влади. А влада, як гарантія безкарності і ширших можливостей.
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29.07.2020 13:14 Відповісти
Я тебя лайкнул, пожалел, не плачь
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29.07.2020 19:45 Відповісти
ПРАВДА ВСЕГДА ГЛАЗА КОЛИТ !!!
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29.07.2020 12:35 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2005/09/5/4391567/ Порошенковская ОПГ грабила Украину еще при Ющенко

===Бывший глава секретариата Александр Зинченко обвиненяет в коррупции секретаря СНБО Петра Порошенко, первого помощника Александра Третьякова и лидера парламентской фракции "Наша Украина" Николая Мартыненко.
Результат усилий сотен патриотов Украины пытается использовать в собственных целях небольшая группка авантюристов от политики. Образовав собственное клановое LTD, образовав информационную блокаду президента, переведя его в виртуальный, а не реальный мир, цинично и нагло перекручивая настоящую жизнь и настоящие акценты этой жизни, пренебрегая надеждами своих соотечественников, они шаг за шагом реализуют план максимально использовать власть для собственного накопления капитала, приватизировать и присвоить то, что только возможно.
Цель - монополия, перебирание властных полномочий в свои руки. Как говорится "узок круг этих акционеров, страшно далеки они от народа".
Если не остановить эти процессы жестко и своевременно, в стране произойдет контрреволюция.
Слова, которые стали звучать в последнее время в критическом плане об окружение президента требуют персонификации. Назову некоторые. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Порошенко, первый помощник президента Третяков, несколько их партнеров как Мартыненко цинично и системно реализуют свой сценарий использования власти в собственных целях.===
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29.07.2020 15:51 Відповісти
Почему секту мародера называют Европейской Солидарностью? Это партия обнимашек Путина, и поднимателей тарифов для населения на 100% вместо 75-ти
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29.07.2020 16:31 Відповісти
Стоп. Партия обнимашек Путина говорит, что это информационный вброс, но вот, что все неправда - не говорит.
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29.07.2020 16:40 Відповісти
Да, надо бы за Европейскую Солидарность Порошенко на местных выборах проголосовать
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29.07.2020 19:42 Відповісти
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