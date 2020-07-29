Киевсовет объявил еще семь зеленых территорий столицы ландшафтными заказниками

Киевсовет решил объявить четыре природных территорий ландшафтными заказниками и предоставить статус сквера земельному участку в пределах улицы Демеевской и переулка Демеевского.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ

"Земельному участку в Голосеевском районе предоставлен статус сквера по многочисленным просьбам жителей микрорайона. За последние десять лет объемы застройки там резко увеличились, целый ряд новостроек расположен на территории бывших зеленых зон. Предложенный участок ориентировочной площадью 0,16 га засорен и никем не содержится. Поскольку он размещен вплотную к среднему общеобразовательному учреждению и Голосеевской РГА, он требует восстановления, благоустройства и надлежащего содержания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что статус сквера предусматривает сохранение зеленой зоны, создание юридических предпосылок для благоустройства данной территории и создание зоны отдыха

Также объявлены ландшафтными заказниками местного значения "Троещинские луга" - 381,8 га территории Деснянского района; "Конча-Заспа" - 579,7 га территории острова Жуков в Голосеевском районе; "Багринова гора" - 16,8 га территории Голосеевского района; "Урочище Церковщина" - 130 га в Голосеевском районе вдоль улицы Пироговский путь) "Деснянские луга" - 322 га левобережной поймы р. Днепр в пределах Деснянского района; "Долина реки Коноплянка" - территория долины реки Коноплянка возле улицы Ветряные Горы в Подольском районе общей площадью 1,4 га; "Совская балка" - 37,23 га между улицами Колоскова и Петра Радченко в Соломенском районе.

Также для охраны водных объектов от загрязнения и засорения Киевсовет принял решение об установлении водоохранной и прибрежной защитной полосы Труханова острова в Днепровском районе.

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