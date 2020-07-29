Київрада оголосила ще сім зелених територій столиці ландшафтними заказниками

Київрада вирішила оголосити чотири природні території ландшафтними заказниками і надати статус скверу земельній ділянці в межах вулиці Деміївської та провулку Деміївського.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає Цензор.НЕТ

"Земельній ділянці в Голосіївському районі надано статус скверу на численні прохання мешканців мікрорайону. За останні десять років обсяги забудови там різко збільшилися, низку новобудов розміщено на території колишніх зелених зон. Запропонована ділянка орієнтовною площею 0,16 га є засміченою та ніким не утримується. Оскільки вона розміщена впритул до середнього загальноосвітнього закладу та Голосіївської РДА, вона потребує відновлення, благоустрою та належного утримання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що статус скверу передбачає збереження зеленої зони, створення юридичних передумов для благоустрою цієї території та утворення зони відпочинку.

Також оголошено ландшафтними заказниками місцевого значення "Троєщинські луки" – 381,8 га території Деснянського району; "Конча-Заспа" – 579,7 га території острова Жуків у Голосіївському районі; "Багринова гора" – 16,8 га території Голосіївського району; "Урочище Церковщина" – 130 га в Голосіївському районі вздовж вулиці Пирогівський шлях); "Деснянські луки" – 322 га лівобережної заплави р. Дніпро в межах Деснянського району; "Долина річки Коноплянка" – територія долини річки Коноплянка біля вулиці Вітряні Гори в Подільському районі загальною площею 1,4 га; "Совська балка" – 37,23 га між вулицями Колоскова та Петра Радченка в Солом’янському районі.

Також для охорони водних об’єктів від забруднення та засмічення Київрада ухвалила рішення про встановлення водоохоронної та прибережної захисної смуги Труханового острова у Дніпровському районі.

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