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Лозунг "Сделаем их вместе" будем менять, - "слуга народа" Корниенко
Партия "Слуга народа" на местных выборах решила заменить лозунг "Сделаем их вместе", используемый Владимиром Зеленским и его политсилой на выборах в прошлом году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".
"Нет, точно нет (не "сделаем их вместе". – Ред.). Есть несколько смыслов, которые мы будем использовать, например, "решим это вместе" – то есть увеличение доступа к принятию решений, народовластие", - сказал Корниенко.
По словам нардепа, "точно будет какой-то лозунг, связанный с конкретными результатами", которых достигла "Слуга народа".
Сейчас форму этих месседжей еще обсуждают.
Топ комментарии
+52 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий29.07.2020 11:10 Ответить Ссылка
+41 Стрелок
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+30 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий29.07.2020 11:09 Ответить Ссылка
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Вот лозунг: "Порошенко нам мешает!"
-Це гасло мали б "перехватити" Патріоти України, або й модернізувати на - "Зрубаємо їх разом"
73% уже все "сделали вместе", теперь они Зеленскому не нужны (патамучта каждый теперь зе Президент).... )))
чи
Обдєлаєм іх вмєстє!!
Часть зебилов мне говорили:
-Я и сейчас за зелю, и тогда был против сн в раде!
)))