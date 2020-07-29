Лозунг "Сделаем их вместе" будем менять, - "слуга народа" Корниенко

Партия "Слуга народа" на местных выборах решила заменить лозунг "Сделаем их вместе", используемый Владимиром Зеленским и его политсилой на выборах в прошлом году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".

"Нет, точно нет (не "сделаем их вместе". – Ред.). Есть несколько смыслов, которые мы будем использовать, например, "решим это вместе" – то есть увеличение доступа к принятию решений, народовластие", - сказал Корниенко.

По словам нардепа, "точно будет какой-то лозунг, связанный с конкретными результатами", которых достигла "Слуга народа".

Сейчас форму этих месседжей еще обсуждают.

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