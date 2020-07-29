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Новости Местные выборы-2020
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Лозунг "Сделаем их вместе" будем менять, - "слуга народа" Корниенко

Лозунг

Партия "Слуга народа" на местных выборах решила заменить лозунг "Сделаем их вместе", используемый Владимиром Зеленским и его политсилой на выборах в прошлом году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".

"Нет, точно нет (не "сделаем их вместе". – Ред.). Есть несколько смыслов, которые мы будем использовать, например, "решим это вместе" – то есть увеличение доступа к принятию решений, народовластие", - сказал Корниенко.

По словам нардепа, "точно будет какой-то лозунг, связанный с конкретными результатами", которых достигла "Слуга народа".

Сейчас форму этих месседжей еще обсуждают.

Читайте также: Монобольшинство хоронят еженедельно, а оно как-то воскресает, - "слуга народа" Корниенко уверен, что оснований для досрочных выборов в Раду нет

местные выборы (2752) Слуга народа (2636) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+52
"Зробимо вас ще раз" - чим не лозунг?
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29.07.2020 11:10 Ответить
+41
Лозунг "Сделаем их вместе" будем менять, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4994
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29.07.2020 11:08 Ответить
+30
как вам лозунг: "Вернём всех рыгов во власть"?!
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29.07.2020 11:09 Ответить
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напишіть чесно : МИ слуги бені і акакова
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29.07.2020 11:45 Ответить
Гавно вапрос!
Вот лозунг: "Порошенко нам мешает!"
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29.07.2020 11:47 Ответить
Ну уж нет. Теперь этот лозунг актуален, как никогда!
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29.07.2020 11:48 Ответить
Гасло "Зробимо їх разом" будемо змінювати, - "слуга народу" Корнієнко ?!
-Це гасло мали б "перехватити" Патріоти України, або й модернізувати на - "Зрубаємо їх разом"
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29.07.2020 19:32 Ответить
Обделались разом...это самый подходящий лозунг для зеленого стада и зебилов..
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29.07.2020 11:48 Ответить
На гілці обговорюється така важлива тема... а тих, кого вона стосується - катма! З числа 73/43%зебілів - лише провокатор ольгіно https://censor.net/user/244063 та https://censor.net/user/273019 - і той зебіл-антиклован, просто конкурент партії ЄС... Ну, і придурошний графоман ваня; але пацієнти дурки - то окрема категорія...
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29.07.2020 11:49 Ответить
Вже ніякі гасла ЗЕленим не допоможуть, діла повинні бути вже за цілий рік. А їх нема, та і не буде.
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29.07.2020 14:08 Ответить
Предлагаю. "Сделали, делаем и будем вас делать, бараны"
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29.07.2020 11:55 Ответить
СН - Список Неадекватных
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29.07.2020 11:55 Ответить
це ше хтось поведеться на зе лозунги чи платіжки на транспортуваня газу . а намордники чого тільки стоят. лохів запросили когось зробити або вовки овець запросили на шашлик
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29.07.2020 11:58 Ответить
Осенний вариант "тікаємо вмєсте"
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29.07.2020 12:01 Ответить
Нові лозунги:"Бабада, бабада","Анал табу"
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29.07.2020 12:06 Ответить
канечна пора менять лозунг.
73% уже все "сделали вместе", теперь они Зеленскому не нужны (патамучта каждый теперь зе Президент).... )))
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29.07.2020 12:12 Ответить
На лозунг: "ми зробили вас всіх" !
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29.07.2020 12:22 Ответить
Вряд-ли люди будут обращать внимание на лозунг уже. Второй раз не купятся
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29.07.2020 12:24 Ответить
НЕ ЛОЗУНГИ МЕНЯТЬ НАДО ---А ВАС !!!!!
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29.07.2020 12:32 Ответить
Мы нелохи. А ты?
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29.07.2020 12:33 Ответить
Все так и будет пока не наступит Анархия. И тогда инкстинкт страха и голода погонит проявлять проблески разума рано или скоро.
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29.07.2020 12:35 Ответить
меняют на лозунг- ТАКИ-ДА! МЫ СДЕЛАЛИ СЕБЯ ВМЕСТЕ!
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29.07.2020 12:48 Ответить
"Ми піднімемо танкер!"
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29.07.2020 12:56 Ответить
А мы менять этот лозунг не будем ! Но мы - это не вы !
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29.07.2020 13:08 Ответить
Лучше другим продайте!!!
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29.07.2020 13:14 Ответить
Да уже сделали плять!Чего уж там менять!
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29.07.2020 13:17 Ответить
Обдєлаємся вмєстє!!
чи
Обдєлаєм іх вмєстє!!
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29.07.2020 13:19 Ответить
бумеран летит к "слугам "
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29.07.2020 13:41 Ответить
Заменят на "мы добъем вас окончательно".
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29.07.2020 13:49 Ответить
ага, народовластие... захотели - построили мечеть и никого не спросили
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29.07.2020 13:49 Ответить
новый лозунг - 73% мы сделали вас вместе
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29.07.2020 13:50 Ответить
да-да на, - ДЕЛАЕМ овец вместе
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29.07.2020 16:16 Ответить
Кто бы сомневался)))
Часть зебилов мне говорили:
-Я и сейчас за зелю, и тогда был против сн в раде!
)))
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29.07.2020 22:15 Ответить
теперь мы зеленых 3,14доров сделаем разом
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29.07.2020 22:41 Ответить
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