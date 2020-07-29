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Новини Місцеві вибори-2020
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Гасло "Зробимо їх разом" будемо змінювати, - "слуга народу" Корнієнко

Гасло

Партія "Слуга народу" на місцевих виборах вирішила замінити гасло "Зробимо їх разом", яке використовувалося Володимиром Зеленським та його політсилою на виборах минулого року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

"Ні, точно ні (не "зробимо їх разом". - Ред.). Є кілька сенсів, які ми будемо використовувати, наприклад, "вирішимо це разом" - тобто збільшення доступу до ухвалення рішень, народовладдя", - сказав Корнієнко.

За словами нардепа, "точно буде якийсь лозунг, пов'язаний з конкретними результатами", яких досягла "Слуга народу".

Зараз форму цих меседжів ще обговорюють.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монобільшість ховають щотижня, а вона якось воскресає, - "слуга народу" Корнієнко впевнений, що підстав для дострокових виборів у Раду немає

Автор: 

місцеві вибори (1366) Слуга народу (2819) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+52
"Зробимо вас ще раз" - чим не лозунг?
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29.07.2020 11:10 Відповісти
+41
Лозунг "Сделаем их вместе" будем менять, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4994
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29.07.2020 11:08 Відповісти
+30
как вам лозунг: "Вернём всех рыгов во власть"?!
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29.07.2020 11:09 Відповісти
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напишіть чесно : МИ слуги бені і акакова
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29.07.2020 11:45 Відповісти
Гавно вапрос!
Вот лозунг: "Порошенко нам мешает!"
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29.07.2020 11:47 Відповісти
Ну уж нет. Теперь этот лозунг актуален, как никогда!
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29.07.2020 11:48 Відповісти
Гасло "Зробимо їх разом" будемо змінювати, - "слуга народу" Корнієнко ?!
-Це гасло мали б "перехватити" Патріоти України, або й модернізувати на - "Зрубаємо їх разом"
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29.07.2020 19:32 Відповісти
Обделались разом...это самый подходящий лозунг для зеленого стада и зебилов..
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29.07.2020 11:48 Відповісти
На гілці обговорюється така важлива тема... а тих, кого вона стосується - катма! З числа 73/43%зебілів - лише провокатор ольгіно https://censor.net/user/244063 та https://censor.net/user/273019 - і той зебіл-антиклован, просто конкурент партії ЄС... Ну, і придурошний графоман ваня; але пацієнти дурки - то окрема категорія...
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29.07.2020 11:49 Відповісти
Вже ніякі гасла ЗЕленим не допоможуть, діла повинні бути вже за цілий рік. А їх нема, та і не буде.
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29.07.2020 14:08 Відповісти
Предлагаю. "Сделали, делаем и будем вас делать, бараны"
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29.07.2020 11:55 Відповісти
СН - Список Неадекватных
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29.07.2020 11:55 Відповісти
це ше хтось поведеться на зе лозунги чи платіжки на транспортуваня газу . а намордники чого тільки стоят. лохів запросили когось зробити або вовки овець запросили на шашлик
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29.07.2020 11:58 Відповісти
Осенний вариант "тікаємо вмєсте"
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29.07.2020 12:01 Відповісти
Нові лозунги:"Бабада, бабада","Анал табу"
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29.07.2020 12:06 Відповісти
канечна пора менять лозунг.
73% уже все "сделали вместе", теперь они Зеленскому не нужны (патамучта каждый теперь зе Президент).... )))
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29.07.2020 12:12 Відповісти
На лозунг: "ми зробили вас всіх" !
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29.07.2020 12:22 Відповісти
Вряд-ли люди будут обращать внимание на лозунг уже. Второй раз не купятся
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29.07.2020 12:24 Відповісти
НЕ ЛОЗУНГИ МЕНЯТЬ НАДО ---А ВАС !!!!!
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29.07.2020 12:32 Відповісти
Мы нелохи. А ты?
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29.07.2020 12:33 Відповісти
Все так и будет пока не наступит Анархия. И тогда инкстинкт страха и голода погонит проявлять проблески разума рано или скоро.
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29.07.2020 12:35 Відповісти
меняют на лозунг- ТАКИ-ДА! МЫ СДЕЛАЛИ СЕБЯ ВМЕСТЕ!
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29.07.2020 12:48 Відповісти
"Ми піднімемо танкер!"
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29.07.2020 12:56 Відповісти
А мы менять этот лозунг не будем ! Но мы - это не вы !
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29.07.2020 13:08 Відповісти
Лучше другим продайте!!!
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29.07.2020 13:14 Відповісти
Да уже сделали плять!Чего уж там менять!
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29.07.2020 13:17 Відповісти
Обдєлаємся вмєстє!!
чи
Обдєлаєм іх вмєстє!!
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29.07.2020 13:19 Відповісти
бумеран летит к "слугам "
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29.07.2020 13:41 Відповісти
Заменят на "мы добъем вас окончательно".
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29.07.2020 13:49 Відповісти
ага, народовластие... захотели - построили мечеть и никого не спросили
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29.07.2020 13:49 Відповісти
новый лозунг - 73% мы сделали вас вместе
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29.07.2020 13:50 Відповісти
да-да на, - ДЕЛАЕМ овец вместе
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29.07.2020 16:16 Відповісти
Кто бы сомневался)))
Часть зебилов мне говорили:
-Я и сейчас за зелю, и тогда был против сн в раде!
)))
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29.07.2020 22:15 Відповісти
теперь мы зеленых 3,14доров сделаем разом
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29.07.2020 22:41 Відповісти
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