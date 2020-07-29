Гасло "Зробимо їх разом" будемо змінювати, - "слуга народу" Корнієнко ?!

Партія "Слуга народу" на місцевих виборах вирішила замінити гасло "Зробимо їх разом", яке використовувалося Володимиром Зеленським та його політсилою на виборах минулого року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

"Ні, точно ні (не "зробимо їх разом". - Ред.). Є кілька сенсів, які ми будемо використовувати, наприклад, "вирішимо це разом" - тобто збільшення доступу до ухвалення рішень, народовладдя", - сказав Корнієнко.

За словами нардепа, "точно буде якийсь лозунг, пов'язаний з конкретними результатами", яких досягла "Слуга народу".

Зараз форму цих меседжів ще обговорюють.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монобільшість ховають щотижня, а вона якось воскресає, - "слуга народу" Корнієнко впевнений, що підстав для дострокових виборів у Раду немає