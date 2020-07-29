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Гасло "Зробимо їх разом" будемо змінювати, - "слуга народу" Корнієнко
Партія "Слуга народу" на місцевих виборах вирішила замінити гасло "Зробимо їх разом", яке використовувалося Володимиром Зеленським та його політсилою на виборах минулого року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".
"Ні, точно ні (не "зробимо їх разом". - Ред.). Є кілька сенсів, які ми будемо використовувати, наприклад, "вирішимо це разом" - тобто збільшення доступу до ухвалення рішень, народовладдя", - сказав Корнієнко.
За словами нардепа, "точно буде якийсь лозунг, пов'язаний з конкретними результатами", яких досягла "Слуга народу".
Зараз форму цих меседжів ще обговорюють.
Топ коментарі
+52 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар29.07.2020 11:10 Відповісти Посилання
+41 Стрелок
показати весь коментар29.07.2020 11:08 Відповісти Посилання
+30 Борменталь Незабаром
показати весь коментар29.07.2020 11:09 Відповісти Посилання
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Вот лозунг: "Порошенко нам мешает!"
-Це гасло мали б "перехватити" Патріоти України, або й модернізувати на - "Зрубаємо їх разом"
73% уже все "сделали вместе", теперь они Зеленскому не нужны (патамучта каждый теперь зе Президент).... )))
чи
Обдєлаєм іх вмєстє!!
Часть зебилов мне говорили:
-Я и сейчас за зелю, и тогда был против сн в раде!
)))