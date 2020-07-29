Десять областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 29 июля 10 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.
Минздрав сообщает, что к ослаблению карантинных мер не готовы: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.
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Статистика по Чернігівській https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/chernigovskaya/
хворих меньшає, але не готова.
Теж по Житомирській
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/zhitomirskaya/
А вот Львівська Одеська Київ
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/lvovskaya/
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/odesskaya/
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/kiev/
Хто ці показники придумав?