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Новости Коронавирус и карантин
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Десять областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Десять областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 29 июля 10 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Минздрав сообщает, что к ослаблению карантинных мер не готовы: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

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Десять областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

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карантин (16729) Минздрав (4903) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Нічого було пускати до себе нечисту зелену силу - менше б хворіли.
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29.07.2020 11:58 Ответить
Яким чином відсоток виявлення є показником спаду хвилі? Чернігівська, в якій 224 хворих не готова, а Львівська із 6814 хворими готова? Житомирська із 98% незаповнених ліжок теж не готова.
Статистика по Чернігівській https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/chernigovskaya/
хворих меньшає, але не готова.
Теж по Житомирській
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/zhitomirskaya/

А вот Львівська Одеська Київ
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/lvovskaya/

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/odesskaya/

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/kiev/

Хто ці показники придумав?
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29.07.2020 13:55 Ответить
 
 