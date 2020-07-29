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Новини Коронавірус і карантин
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Десять областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Десять областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 29 липня 10 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

МОЗ повідомляє, що до послаблення карантинних заходів не готові: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області.

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Десять областей України не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Нічого було пускати до себе нечисту зелену силу - менше б хворіли.
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29.07.2020 11:58 Відповісти
Яким чином відсоток виявлення є показником спаду хвилі? Чернігівська, в якій 224 хворих не готова, а Львівська із 6814 хворими готова? Житомирська із 98% незаповнених ліжок теж не готова.
Статистика по Чернігівській https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/chernigovskaya/
хворих меньшає, але не готова.
Теж по Житомирській
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/zhitomirskaya/

А вот Львівська Одеська Київ
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/lvovskaya/

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/odesskaya/

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/kiev/

Хто ці показники придумав?
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29.07.2020 13:55 Відповісти
 
 