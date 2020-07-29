Евросоюз принял пакет санкций против Китая

Совет Европейского Союза принял пакет санкций в ответ на принятый Китаем закон о национальной безопасности Гонконга.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС решил принять согласованный пакет мер в ответ на принятие (Китаем. - Ред.) закона о национальной безопасности (Гонконга. - Ред.), который должен быть имплементирован на уровне ЕС и/или государств-членов, если это считается целесообразным, в соответствующих сферах их компетенции", - говорится в сообщении.

Решение Совета ЕС предусматривает, что теперь будут учитывать последствия закона о нацбезопасности Гонконга при рассмотрении вопросов убежища, миграции, виз и политики жительства.

Также вводятся ограничения относительно Китая на экспорт оборудования и технологий, которые могут использоваться в Гонконге для репрессий, перехвата внутренних коммуникаций или кибернаблюдения.

Кроме этого, рассматриваются возможности расширения финансирования стипендий и академических обменов с участием студентов и университетов Гонконга.

Среди прочего, ЕС будет оказывать поддержку гражданскому обществу Гонконга и продолжит мониторить судебные процессы в отношении демократических активистов в регионе.

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