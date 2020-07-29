Євросоюз схвалив пакет санкцій проти Китаю
Рада Європейського Союзу затвердила пакет санкцій у відповідь на ухвалений Китаєм закон про національну безпеку Гонконгу.
Про це йдеться в пресрелізі відомства, передає Цензор.НЕТ.
"ЄС вирішив ухвалити узгоджений пакет заходів у відповідь на ухвалення (Китаєм. - Ред.) Закону про національну безпеку (Гонконгу. - Ред.), який має бути імплементований на рівні ЄС та/або держав-членів, якщо це вважається за доцільне, у відповідних сферах їхньої компетенції", - йдеться в повідомленні.
Рішення Ради ЄС передбачає, що тепер враховуватимуть наслідки закону про нацбезпеку Гонконгу під час розгляду питань притулку, міграції, віз і політики проживання.
Також запроваджуються обмеження щодо Китаю на експорт устаткування і технологій, які можуть використовуватися в Гонконзі для репресій, перехоплення внутрішніх комунікацій або кібернагляду.
Крім цього, розглядаються можливості розширення фінансування стипендій та академічних обмінів за участю студентів та університетів Гонконгу.
Серед іншого, ЄС надаватиме підтримку громадянському суспільству Гонконгу і продовжить моніторити судові процеси щодо демократичних активістів у регіоні.
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Например. огромную часть доходов Франции составляют доходы от продажи предметов роскоши.
Эта добрая традиция была заведена еще при Людовике 14-м, так с тех пор и продолжается.
Но такое дело теперь - Китай копирует абсолютно все, причем клепает копии за копейки, а лохи копии покупают, ибо лохам обертка важнее качества, и плевать лохам, что в поддельной косметике в лучшем случае мел, а в худшем - пластик.
Китай копирует абсолютно все, потом лепит "оригиналный" лейбл - и вуаля, вот он, Луис Вуиттон из китайской подворотни.
Как человек, у которого китайские "кулибины" скопировали софтвер (имплементировали опубликованные нами алгоритмы для научной коммунити, так что с тех пор мы ничего эмпирического не публикуем), я французских ремесленников очень понимаю.
Урон, наносимый Китаем экономике той же франции, я не возьмусь оценить, это колоссальные суммы.
Кроме того,
bells & whistlesbelts & roads, то есть китайский шелковый путь сделает европейские товары полностью неконкурентноспособными. Кто нибудь слышал о китайских профсоюзах? Об длительных оплачеваемых отпусках, как в Европе? Об отпуске по болезни? О пенсионных отчислениях? О нормальном рабочем дне и оплате оного? Вот потому себестоимость китайского ширпотреба и низкая.
И самое главное: в Гонконге котовят геноцид неугодного китайским коммунистам населения.
"Одна страна - две системы" - да-да, я помню эту красивую сказочку.
Сейчас часть населения Гонконга будут просто уничтожать: кого за политические взгляды, противоречащие коммунистической идеологии, а кого - чтобы ассеты отжать. Скажут, что ковид - и пожалуй под ИВЛ, а потом в крематорий.
Да, это война, и не только экономическая.
Вчера в комментариях к статье в газете The Australian узкоглазые резвились вовсю: "Ну давйте, давайте, ударьте по нам, как по Ираку".
Один комментарий, хоть он и короток совсем, но настолько показателен, что я его приведу и обсужу.
Тест комментария от китайца: "Да с какой стати вас (подразумевается Австралия) Америка защищать будет, у вас же нефти нет" (!)
Итак, анализируем:
1. В Китае уверены, что в Австралии нет нефти.
Откроем Википедию: "Западная Австралия является ведущим нефти в Австралии (и конденсат) производства государства, обойдя Викторию, где добыча из Гиппсланд бассейна южного побережья постоянно сокращается. Западная Австралия в настоящее время производит 71% сырой нефти. Количество продукции бассейна нефти Перта существенно выросло в 2001 году , когда поле Клифф головы (10 км от побережья вблизи Dongara в 15 м воды) было введено в эксплуатацию"
Итак, качество образования в Китае сильно преувеличено, мягко говоря. Г*вно там образование, раз таких базовых вещей не знают, не изучают экономическую географию.
2.За последние десятилетия в Китае вырастили поколение, назубок затвердившее (в отличие от экономической географии), что китайцы - люди особые, они потомки Homo Erectus (не то что мы, грешные, потомки Homo Sapience, то есть люди второго сорта). Тоталиталитаризм Китая принес свои плоды, Китай успешно внедрил фашисткую идеологию.
3. Китайская деревенщина (а именно из нее и сформированы кадры КПК) помешана на деньгах и просто не понимает, как без денег вообще что-то может делаться. Пункты 2) и 3) означают, что у Китая нет и никогда не может быть никаких союзников в принципе, по определению (КНДР - союзник Китая, пока ее Китай рисом кормит).
Итак, делаем выводы: в Китае вырослопоколение очень гордых коммунистов, фашиствующих молодчиков, необстрелянных (армия Китая нигде не воевала, если не считать войной захват несчастного Тибета), малообразованных, тупых, но очень гордых, легко поддающихся на провокации, на чем их и поймают.
то что сталкиваются демократическая и скажем тоталитарная системы - это уже другой вопрос. если хочется чтобы все было детерминировано - нехрен смешивать.
А МОИ разработки скопировать узкоглазым больше никогда не удастся - я больше статей об эмпирических разработках никогда не опубликую.
А с ВАШИМИ - за ВАШИ деньги любой каприз.
С удовольствием Вас послушаю.
А то все, что показано и спето, можно от своего имени выставить, верно?
Скажите, а питаться, то есть вот кушать в самом прямом смысле слова, автор должен праной солнечной?
А жить, очевидно, под мостом?
Если автор "не играет никакой роли", и ему денюжки не полагаются, то есть - бери да исполняй без разрешения?
Но, поскольку авторам таки надо кушенькать (и по три раза в день), то без соблюдения копирайта авторы писать ничего не будут, и придется тогда слушать "любимую песню Валенки" (на нее копирайт истек, она, так сказать, "народная").
на самом деле (я ниже написал) чистый капитализм фактически предусматривает то, что авторам будут платить изначально, до того, как они что-либо напишут, а не после. иначе - действительно, те писать не станут, а на старом хламе, пусть и гениальном, долго не поедешь. основной принцип должен быть в том, что система не завалится от того, что кому-то что-то не понравилось, кто-то что-то прочитал\спел\сделал и не заплатил, так как до него кто-то тоже это сделал.
Зачем ставится буковка "С", как думаете?
Чтобы больше печатных знаков было в диссетации?
Не только страну - мать родную на фарш бы прокрутил, если бы был спрос.
"бубочка" тоже думал, что в Италии на солнышке будет агорать, да не придется больше никогда...