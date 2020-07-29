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Євросоюз схвалив пакет санкцій проти Китаю

Євросоюз схвалив пакет санкцій проти Китаю

Рада Європейського Союзу затвердила пакет санкцій у відповідь на ухвалений Китаєм закон про національну безпеку Гонконгу.

Про це йдеться в пресрелізі відомства, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС вирішив ухвалити узгоджений пакет заходів у відповідь на ухвалення (Китаєм. - Ред.) Закону про національну безпеку (Гонконгу. - Ред.), який має бути імплементований на рівні ЄС та/або держав-членів, якщо це вважається за доцільне, у відповідних сферах їхньої компетенції", - йдеться в повідомленні.

Рішення Ради ЄС передбачає, що тепер враховуватимуть наслідки закону про нацбезпеку Гонконгу під час розгляду питань притулку, міграції, віз і політики проживання.

Також запроваджуються обмеження щодо Китаю на експорт устаткування і технологій, які можуть використовуватися в Гонконзі для репресій, перехоплення внутрішніх комунікацій або кібернагляду.

Крім цього, розглядаються можливості розширення фінансування стипендій та академічних обмінів за участю студентів та університетів Гонконгу.

Серед іншого, ЄС надаватиме підтримку громадянському суспільству Гонконгу і продовжить моніторити судові процеси щодо демократичних активістів у регіоні.

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Автор: 

Китай (4695) Євросоюз (13648)


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Топ коментарі
+10
Когда против кацапов введёте эмбарго чтоб они вымирали?
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29.07.2020 13:37 Відповісти
+6
США воюет с Китаем, ЕС воюет с Китаем... шмаркля делает безвиз для китайцев
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29.07.2020 13:52 Відповісти
+4
Это и есть война.
Например. огромную часть доходов Франции составляют доходы от продажи предметов роскоши.
Эта добрая традиция была заведена еще при Людовике 14-м, так с тех пор и продолжается.
Но такое дело теперь - Китай копирует абсолютно все, причем клепает копии за копейки, а лохи копии покупают, ибо лохам обертка важнее качества, и плевать лохам, что в поддельной косметике в лучшем случае мел, а в худшем - пластик.
Китай копирует абсолютно все, потом лепит "оригиналный" лейбл - и вуаля, вот он, Луис Вуиттон из китайской подворотни.
Как человек, у которого китайские "кулибины" скопировали софтвер (имплементировали опубликованные нами алгоритмы для научной коммунити, так что с тех пор мы ничего эмпирического не публикуем), я французских ремесленников очень понимаю.
Урон, наносимый Китаем экономике той же франции, я не возьмусь оценить, это колоссальные суммы.
Кроме того, bells & whistles belts & roads, то есть китайский шелковый путь сделает европейские товары полностью неконкурентноспособными. Кто нибудь слышал о китайских профсоюзах? Об длительных оплачеваемых отпусках, как в Европе? Об отпуске по болезни? О пенсионных отчислениях? О нормальном рабочем дне и оплате оного? Вот потому себестоимость китайского ширпотреба и низкая.

И самое главное: в Гонконге котовят геноцид неугодного китайским коммунистам населения.
"Одна страна - две системы" - да-да, я помню эту красивую сказочку.
Сейчас часть населения Гонконга будут просто уничтожать: кого за политические взгляды, противоречащие коммунистической идеологии, а кого - чтобы ассеты отжать. Скажут, что ковид - и пожалуй под ИВЛ, а потом в крематорий.
Да, это война, и не только экономическая.
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29.07.2020 14:50 Відповісти
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Когда против кацапов введёте эмбарго чтоб они вымирали?
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29.07.2020 13:37 Відповісти
Справжні , ефективні санкції , а не їхню імітацію .
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29.07.2020 13:53 Відповісти
На пользу
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29.07.2020 13:38 Відповісти
ЕС уже давно экономически воюет с Китаем.
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29.07.2020 13:46 Відповісти
Ни одного китаесского авто не видел в Испании, и надеюсь не увижу, и пора Европе все свое производство забирать обратно из Китая.
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29.07.2020 14:27 Відповісти
Ці санкції проти Китаю не будуть дієвими.
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29.07.2020 13:46 Відповісти
Эти санкции как мёртвому припарки
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29.07.2020 13:55 Відповісти
Дивно, я б ще зрозумів як би британці ще були в ЄС. Більше схоже на початок економічної війни
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29.07.2020 13:47 Відповісти
Это и есть война.
Например. огромную часть доходов Франции составляют доходы от продажи предметов роскоши.
Эта добрая традиция была заведена еще при Людовике 14-м, так с тех пор и продолжается.
Но такое дело теперь - Китай копирует абсолютно все, причем клепает копии за копейки, а лохи копии покупают, ибо лохам обертка важнее качества, и плевать лохам, что в поддельной косметике в лучшем случае мел, а в худшем - пластик.
Китай копирует абсолютно все, потом лепит "оригиналный" лейбл - и вуаля, вот он, Луис Вуиттон из китайской подворотни.
Как человек, у которого китайские "кулибины" скопировали софтвер (имплементировали опубликованные нами алгоритмы для научной коммунити, так что с тех пор мы ничего эмпирического не публикуем), я французских ремесленников очень понимаю.
Урон, наносимый Китаем экономике той же франции, я не возьмусь оценить, это колоссальные суммы.
Кроме того, bells & whistles belts & roads, то есть китайский шелковый путь сделает европейские товары полностью неконкурентноспособными. Кто нибудь слышал о китайских профсоюзах? Об длительных оплачеваемых отпусках, как в Европе? Об отпуске по болезни? О пенсионных отчислениях? О нормальном рабочем дне и оплате оного? Вот потому себестоимость китайского ширпотреба и низкая.

И самое главное: в Гонконге котовят геноцид неугодного китайским коммунистам населения.
"Одна страна - две системы" - да-да, я помню эту красивую сказочку.
Сейчас часть населения Гонконга будут просто уничтожать: кого за политические взгляды, противоречащие коммунистической идеологии, а кого - чтобы ассеты отжать. Скажут, что ковид - и пожалуй под ИВЛ, а потом в крематорий.
Да, это война, и не только экономическая.
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29.07.2020 14:50 Відповісти
Думать надо было на 30 лет раньше, когда в голодном и нищем коммуняцком Китае строили сотни фабрик и заводов за западные деньги. Точно так же и в Рашке. Теперь те и другие осмелели и обнаглели.
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29.07.2020 15:45 Відповісти
Об "осмелели и обнаглели".
Вчера в комментариях к статье в газете The Australian узкоглазые резвились вовсю: "Ну давйте, давайте, ударьте по нам, как по Ираку".

Один комментарий, хоть он и короток совсем, но настолько показателен, что я его приведу и обсужу.
Тест комментария от китайца: "Да с какой стати вас (подразумевается Австралия) Америка защищать будет, у вас же нефти нет" (!)
Итак, анализируем:
1. В Китае уверены, что в Австралии нет нефти.
Откроем Википедию: "Западная Австралия является ведущим нефти в Австралии (и конденсат) производства государства, обойдя Викторию, где добыча из Гиппсланд бассейна южного побережья постоянно сокращается. Западная Австралия в настоящее время производит 71% сырой нефти. Количество продукции бассейна нефти Перта существенно выросло в 2001 году , когда поле Клифф головы (10 км от побережья вблизи Dongara в 15 м воды) было введено в эксплуатацию"

Итак, качество образования в Китае сильно преувеличено, мягко говоря. Г*вно там образование, раз таких базовых вещей не знают, не изучают экономическую географию.

2.За последние десятилетия в Китае вырастили поколение, назубок затвердившее (в отличие от экономической географии), что китайцы - люди особые, они потомки Homo Erectus (не то что мы, грешные, потомки Homo Sapience, то есть люди второго сорта). Тоталиталитаризм Китая принес свои плоды, Китай успешно внедрил фашисткую идеологию.

3. Китайская деревенщина (а именно из нее и сформированы кадры КПК) помешана на деньгах и просто не понимает, как без денег вообще что-то может делаться. Пункты 2) и 3) означают, что у Китая нет и никогда не может быть никаких союзников в принципе, по определению (КНДР - союзник Китая, пока ее Китай рисом кормит).

Итак, делаем выводы: в Китае вырослопоколение очень гордых коммунистов, фашиствующих молодчиков, необстрелянных (армия Китая нигде не воевала, если не считать войной захват несчастного Тибета), малообразованных, тупых, но очень гордых, легко поддающихся на провокации, на чем их и поймают.
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30.07.2020 06:48 Відповісти
ничего плохого в том, что скопировали и продали дешевле с моральной точки зрения, имхо, нет \не украли же - товар уже свободно продается\. это и есть чистый капитализм и конкуренция. всякие патенты и т.п. - это просто попытка обойти базовый принцип системы. а если хочется гарантированно продавать не по конкурентным ценам тогда нужно закрывать границы, делать монополии и т.п. - как делали к примеру с шелком в Китае (но все равно у них шелкопряда скоммуниздили, так что это своего рода ответка издалека). да и трудовые ресурсы - это тоже ресурсы и там тоже есть такая же конкуренция.
то что сталкиваются демократическая и скажем тоталитарная системы - это уже другой вопрос. если хочется чтобы все было детерминировано - нехрен смешивать.
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29.07.2020 16:49 Відповісти
Как будут поступать с разработанными ВАМИ товарами - мне фиолетово.
А МОИ разработки скопировать узкоглазым больше никогда не удастся - я больше статей об эмпирических разработках никогда не опубликую.
А с ВАШИМИ - за ВАШИ деньги любой каприз.
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30.07.2020 06:32 Відповісти
дык все правильно. то, что опубликовано - подлежит достоянию общественности. пофиг там патенты\не патенты. то, что составляет коммерческую тайну (за что получают бабло) - никто никогда в здравом уме не публикует. но попробовать отреверсить готовый девайс тоже никто не запретит. в этом и вылазит основная проблема фейковой "защиты интеллектуальной собственности" при капитализме - изобретатель может получать бабло, но первый кто запатентует идею и начнет судиться - получит отчисления
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30.07.2020 11:07 Відповісти
Расскажите про копирайт.
С удовольствием Вас послушаю.
А то все, что показано и спето, можно от своего имени выставить, верно?
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30.07.2020 12:00 Відповісти
если говорить о капитализме в чистом виде (а не о попытках его как-то облагородить копирайтами и плагиатами) в искусстве (то есть побеждает обычная цена\качество), то автор скорее всего вообще не играет никакой роли, а главным будет исполнитель. то есть в капиталистическом идеале исполнитель заказывает песню\произведение\формулу\макет у автора, платит ему деньги - и потом поет на закрытых концертах для ограниченного количества людей с плохой памятью .
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30.07.2020 12:37 Відповісти
ну и периодически платит автору, чтобы тот не перепродал свое произведение кому-то еще.
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30.07.2020 12:39 Відповісти
" то автор скорее всего вообще не играет никакой роли"
Скажите, а питаться, то есть вот кушать в самом прямом смысле слова, автор должен праной солнечной?

А жить, очевидно, под мостом?
Если автор "не играет никакой роли", и ему денюжки не полагаются, то есть - бери да исполняй без разрешения?

Но, поскольку авторам таки надо кушенькать (и по три раза в день), то без соблюдения копирайта авторы писать ничего не будут, и придется тогда слушать "любимую песню Валенки" (на нее копирайт истек, она, так сказать, "народная").
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30.07.2020 14:52 Відповісти
ну вот с этого и начались все проблемы - к капитализму вместо конкуренции каким-то боком попытались втюхать "каждому по труду" и до сих пор искренне удивляются, что ничего не получается. это как у нас "демократические институты", "конкуренция" и т.п. - только слова, а все как правило сводится к решалову, знакомству, взяткам и т.п., к профессионализму обычно никакого отношения не имеющего.
на самом деле (я ниже написал) чистый капитализм фактически предусматривает то, что авторам будут платить изначально, до того, как они что-либо напишут, а не после. иначе - действительно, те писать не станут, а на старом хламе, пусть и гениальном, долго не поедешь. основной принцип должен быть в том, что система не завалится от того, что кому-то что-то не понравилось, кто-то что-то прочитал\спел\сделал и не заплатил, так как до него кто-то тоже это сделал.
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30.07.2020 18:35 Відповісти
вот к примеру фирма хуавей - для разработки 5ж наняла какого-то профессора и он им лет три-пять пилил спецификацию и что-то там считал (насколько я слышал), а теперь - ставят вышки и пилят бабло. это - капитализм. а если бы ждали когда кто-то что-то напишет и потом покупали патенты - это, наверное, был бы не совсем капитализм, но, за неимением лучшего, пока так.
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30.07.2020 18:50 Відповісти
в принципе, если так прикинуть, то с позиций чистого капитализма может получиться даже лучше - авторам\изобретателям и т.п. будут платить до того как они что-либо изобретут, а не после.и это наверное таки правильно. появятся всякие отборы на гениальность\трудолюбивость (кто же захочет бабло идиотам давать), авторство станет очень уважаемой профессией, количество реальных гениев наверняка возрастет и их работы будут использоваться еще при жизни... правда возможно количество случайных и фундаментальных открытий уменьшится, хотя их и сейчас не густо.
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30.07.2020 13:17 Відповісти
Про плагиат также расскажите.
Зачем ставится буковка "С", как думаете?
Чтобы больше печатных знаков было в диссетации?
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30.07.2020 12:01 Відповісти
США воюет с Китаем, ЕС воюет с Китаем... шмаркля делает безвиз для китайцев
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29.07.2020 13:52 Відповісти
Очень "бубочке" денюжки нужны.
Не только страну - мать родную на фарш бы прокрутил, если бы был спрос.
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29.07.2020 14:52 Відповісти
А бубАчка вводить безвіз.
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29.07.2020 13:56 Відповісти
Денюжки нужны "бубочке".
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29.07.2020 14:52 Відповісти
Тим більше, що для них Україна- ничего личного, только бизнес і жить вони тут не планують.
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29.07.2020 15:52 Відповісти
это до тех пор, пока есть куда бежать.
"бубочка" тоже думал, что в Италии на солнышке будет агорать, да не придется больше никогда...
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30.07.2020 06:49 Відповісти
Китай в ответ будет на всех изделиях сделанных в Китае писать "Maid in Сhina".
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29.07.2020 14:07 Відповісти
лицеміри..
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29.07.2020 14:21 Відповісти
Китай перестане завозити в Європу мило і мочалки і європейці завоняються.
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29.07.2020 14:31 Відповісти
Тебе хоч Шанеллю залий, ти смердів, смердиш і смердіти будеш. Поки природа сама не виправить свою помилку.
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29.07.2020 15:47 Відповісти
ти мою жопу нюхав?
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22.08.2020 08:26 Відповісти
запасаємось попкормом - нагнітання атмосфери в міждержавних стосунках посилюється....
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29.07.2020 15:02 Відповісти
Геополітична ситуація складається не на користь України. США починають ставити на місце знахабнілих китайців, яких на західні гроші і технології витягли з голодної прірви, а вони продовжують впроваджувати антилюдський режим. Це займе довго часу, і уваги США теж. ***** залишиться без нагляду і руки в нього розв'язуються...
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29.07.2020 15:52 Відповісти
китаю последнее китайское предупреждение
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29.07.2020 15:52 Відповісти
А Китай ввел санкции против Украины. Теперь мы не можем продавать туда сельхозпродукцию и метал.
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06.02.2021 22:29 Відповісти
 
 