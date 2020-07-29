Євросоюз схвалив пакет санкцій проти Китаю

Рада Європейського Союзу затвердила пакет санкцій у відповідь на ухвалений Китаєм закон про національну безпеку Гонконгу.

Про це йдеться в пресрелізі відомства, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС вирішив ухвалити узгоджений пакет заходів у відповідь на ухвалення (Китаєм. - Ред.) Закону про національну безпеку (Гонконгу. - Ред.), який має бути імплементований на рівні ЄС та/або держав-членів, якщо це вважається за доцільне, у відповідних сферах їхньої компетенції", - йдеться в повідомленні.

Рішення Ради ЄС передбачає, що тепер враховуватимуть наслідки закону про нацбезпеку Гонконгу під час розгляду питань притулку, міграції, віз і політики проживання.

Також запроваджуються обмеження щодо Китаю на експорт устаткування і технологій, які можуть використовуватися в Гонконзі для репресій, перехоплення внутрішніх комунікацій або кібернагляду.

Крім цього, розглядаються можливості розширення фінансування стипендій та академічних обмінів за участю студентів та університетів Гонконгу.

Серед іншого, ЄС надаватиме підтримку громадянському суспільству Гонконгу і продовжить моніторити судові процеси щодо демократичних активістів у регіоні.

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