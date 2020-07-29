Данилов о пандемии COVID-19: Это первая биологическая война, охватившая весь мир

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, который в марте бездоказательно заявил, что новый коронавирус - "из секретной лаборатории", высказал мнение, что пандемия COVID-19 является "биологической мировой войной".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".

По его мнению, "произошла первая биологическая мировая война".

"Мы пока не можем сказать, кто ее, скажем так, раздувал, но это первая биологическая война, она охватила весь мир. Кто в этом виноват - это вопрос второго ряда", - сказал Данилов, уточнив, что на этот вопрос "мы сейчас не можем дать ответ, как это все произошло".

Секретарь СНБО подчеркнул, что в результате "страдает весь мир - это факт".

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Напомним, в конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о пандемии.

5 марта 2020-го Данилов заявил, что коронавирус "из секретной лаборатории".