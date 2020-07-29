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Новости Коронавирус и карантин
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Данилов о пандемии COVID-19: Это первая биологическая война, охватившая весь мир

Данилов о пандемии COVID-19: Это первая биологическая война, охватившая весь мир

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, который в марте бездоказательно заявил, что новый коронавирус - "из секретной лаборатории", высказал мнение, что пандемия COVID-19 является "биологической мировой войной".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".

По его мнению, "произошла первая биологическая мировая война".

"Мы пока не можем сказать, кто ее, скажем так, раздувал, но это первая биологическая война, она охватила весь мир. Кто в этом виноват - это вопрос второго ряда", - сказал Данилов, уточнив, что на этот вопрос "мы сейчас не можем дать ответ, как это все произошло".

Секретарь СНБО подчеркнул, что в результате "страдает весь мир - это факт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов о прогнозе по COVID-19: Понимание есть, но людей цифрами пугать не хочу

Напомним, в конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о пандемии.

5 марта 2020-го Данилов заявил, что коронавирус "из секретной лаборатории".

Данилов Алексей (1066) карантин (16729) СНБО (4440) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Як на мене - ось ця зброя для України страшніша...
Данилов о пандемии COVID-19: Это первая биологическая война, охватившая весь мир - Цензор.НЕТ 5408
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29.07.2020 14:27 Ответить
+12
Биологическая война в Украине - это, когда особи вида гельминтов-паразитов управляют страной.
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29.07.2020 14:28 Ответить
+6
Наверное пересмотрел российское телевидение
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29.07.2020 14:26 Ответить
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Наверное пересмотрел российское телевидение
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29.07.2020 14:26 Ответить
Всё больше Раю Богатырёву напоминает, к сожалению
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29.07.2020 14:35 Ответить
Просто не похмелился.
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29.07.2020 14:39 Ответить
Як на мене - ось ця зброя для України страшніша...
Данилов о пандемии COVID-19: Это первая биологическая война, охватившая весь мир - Цензор.НЕТ 5408
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29.07.2020 14:27 Ответить
Убодобился москалям с их бреднями про мировой заговор.
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29.07.2020 14:27 Ответить
Биологическая война в Украине - это, когда особи вида гельминтов-паразитов управляют страной.
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29.07.2020 14:28 Ответить
Чемберлен (пардон, Данилов) - это голова!
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29.07.2020 14:28 Ответить
Пустая.
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29.07.2020 15:08 Ответить
Якщо людина робить висновок про війну, мала б назвати воюючі сторони.
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29.07.2020 14:28 Ответить
Та сторона запустила вирус в другие стороны )))))
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29.07.2020 14:31 Ответить
Там чути сморід лаптєй.
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29.07.2020 14:34 Ответить
Понимаешь вся проблема в том что кацапы это манкурты обыкновенные что им сказали то они и делают. Я против кацапии по трем причинам забрали они у нас Крым, захватили Донбасс и принесли своей тупость много человеческих жертв.
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29.07.2020 14:38 Ответить
Пора уже усвоить, что любой "громкий" террор в любой точке земного шара без рахи не обходится, а тем более, что это их тема: рецин, новичек..., ковид!

https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c У нас все ходы записаны (видео): рукожопые решили провести учения с применением бак. оружия в реальных условиях (использовав своих лохов, как подопытных) и похоже сильно спешили, т.к. не знали всех его "прелестей" по инкубации и заражению..., а когда поняли, что само собой этот вирус не остановится, то по тв сообщили, что мол авария на "векторе".
Аварии в совке и в рахе были всегда и про них никогда не сообщали, а наоборот засекречивали. -Потому как авария это одно, а использование -это совсем другое...
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29.07.2020 17:44 Ответить
И эти клоуны сейчас у власти и ответственены за нацбезопасность
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29.07.2020 14:29 Ответить
Его любезность была почти так же ошеломительна, как и грубость. Чего стоила одна его благодушная улыбка!
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29.07.2020 14:32 Ответить
Всемирная война Z
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29.07.2020 14:32 Ответить
Идиот..
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29.07.2020 14:35 Ответить
Хуже,деятельный идиот.
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29.07.2020 14:42 Ответить
на рахунок роботи даної"солодкої парочки"(Юрочкі с Прівєтом) на цЕнзорі :

оні счас усілєнно учат английский...

AP и The New York Times рассказали о российских фейках про коронавирус. Их распространяют сайты, связанные с бывшими сотрудниками ГРУ

Россия организовала кампанию по дезинформации о пандемии коронавируса через несколько англоязычных сайтов, связанных с бывшими сотрудниками военной разведки. Об этом написали https://apnews.com/3acb089e6a333e051dbc4a465cb68ee1 Associated Press (AP) и https://www.nytimes.com/2020/07/28/us/politics/russia-disinformation-coronavirus.html The New York Times со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.
По словам источников, к кампании по дезинформации причастно российское информационное агентство «Инфорос», которое управляет тремя сайтами: InfoRos.ru (имеет русско- и англоязычные версии), Infobrics.org и OneWorld.press (имеют только англоязычные версии). С конца мая до начала июля эти сайты опубликовали о пандемии более 150 материалов, часть из которых была направлена на «поддержку России и очернение США».
Внимание американских официальных лиц привлекли, в частности, статьи «США используют пандемию, чтобы навязать свое видение мирового порядка» (в ней процитировано заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что США нагнетают конфронтацию в мире) и «Пекин считает COVID-19 биологическим оружием» (в ней приведены подозрения МИД Китая о том, что коронавирус в Ухань могли принести американские военные).
По словам источников AP и The New York Times, эти сайты действуют по схеме, схожей с отмыванием денег. Их статьи, написанные на хорошем английском языке и отражающие пророссийскую точку зрения, распространяются по другим сайтам, чтобы скрыть источник информации и повысить доверие к ней.
Кампания по дезинформации о коронавирусе вызывает беспокойство в США в преддверии выборов президента в ноябре, пишет AP. Источники агентства не связали напрямую дезинформацию о COVID-19 и президентские выборы, но издание отмечает, что некоторые публикации на InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld.press направлены против главного соперника Дональда Трампа, демократа Джо Байдена.
По версии американских властей, к кампании по дезинформации о коронавирусе причастны двое россиян - Денис Тюрин и Александр Старунский. Как пишет AP, раньше они занимали руководящие посты в агентстве «Инфорос». Издание называет их бывшими сотрудниками российской военной разведки (ГРУ) и утверждает, что они до сих пор имеют связи в ведомстве.
В 2018 году The Washington Post писал о связи агентства «Инфорос» с одним из подразделений ГРУ - войсковой частью № 54777, которая специализируется на ведении «психологической войны». В июне 2020 года проект EU DisinfoLab - некоммерческая организация, созданная для выявления фейков о Евросоюзе, - сообщила, что с агентством «Инфорос» связаны OneWorld.press и франкоязычный сайт ObservateurContinental.fr.
Издание OneWorld.press отвергло связи с ГРУ.
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29.07.2020 21:40 Ответить
Дайте цьому Зеленому дебілу, підручник із історії... Де їх тільки беруть?
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29.07.2020 14:43 Ответить
Я тоже не верю ни в какие панголины и летучих мышей. Больше верю в искусственное заражение всей планеты китайцами.
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29.07.2020 14:44 Ответить
"Ну а завтра спросят дети,
Навещая нас с утра:
«Папы, что сказали эти
Кандидаты в доктора?»
Мы откроем нашим чадам
Правду - им не все равно:
«Удивительное рядом -
Но нам оно запрещено!»"

https://www.youtube.com/watch?v=t5TcSSRO6WY&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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29.07.2020 14:54 Ответить
Тут скорее "Песня о слухах".
Конкретно Данилов "раскопал коньячную струю".
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29.07.2020 15:01 Ответить
Только совсем простые избиратели (Из большинства !) до сих пор не поняли ,что на волю вырвался рукотворный монстр. Может и случайно...... ,но разработка военная и это только начало!
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29.07.2020 15:04 Ответить
Я бы сказал, что это не биологическая, а скорее психологическая война.
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29.07.2020 15:04 Ответить
Психологическая война ведется правительствами всего мира, но никто не в состоянии сказать о ее цели. А цель есть - изучить предел влияния запугивания и террора власти на терпимость населения. Цель, кажется мне одна- до какого состояния моно довести толпу чтобы без бунта. А то, что вирус искусственного происхождения -это несомненно.Об этом говорит и то, что во всем мире никто не знает как с ним бороться, кроме советов носить грязные маски и стоять один от другого на расстонии полтора метра в магазине и прочих помещениях. А в транспорте можно олько сидеть. Вам , читающим это, не смешно?
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29.07.2020 16:02 Ответить
Мне это давно смешно. С таким же успехом можно носить к примеру шапочки из фольги. От них по крайней мере будет меньше вреда чем от грязной и мокрой от пота маски. А она таковой становится буквально через десять минут в летнюю жару на улице.
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29.07.2020 16:49 Ответить
Cui prodest?
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29.07.2020 15:06 Ответить
а ось кому..
Під час пандемії мільярдери в США збагатилися на $ 434 млрд
https://zn.ua/ukr/WORLD/pid-chas-pandemiyi-milyarderi-v-ssha-zbagatilisya-na-434-mlrd-348590_.html
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29.07.2020 15:28 Ответить
биологическая.- Данилов и биология. / Данилов во время службы в СА наверняка слышал песню про издевательства над медведем: Мы е… медведЯ! Мы е…. медведЯ! Обому…..ля! Обому…ля.! Мишка плакал и стонал! Мишка плакал и стонал! Ж.. сильно напрягал! Ж… сильно напрягал! Поделом ему теперь! Поделом ему теперь! Волосатый п….! Волосатый п…..! Раз, раз, раз, два, три! После службы в СА Данилов работал ветеринаром в «Зооуголке» в парке 1 Мая города Ворошиловграда.В биологии он понимает.
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29.07.2020 15:14 Ответить
О! Хоть ветеринаром отработал. Это норм. А то все больше у нас "выдающиеся политики" после предыдущего места работы "мальчик/дефачка в школе". А все записи в трудовой делали мамы/папы. В Харькове, например, мером когда-то стал такой суперхозяйственник добкин. Его Гернес вписывал в штат ранее. А потом этот еврейский мальщик сам поверил в свое мировое преднаначение. Вот даже поехал на мАтАцикле в меры Киева, к памятнику Лебиди (см. клип). А тут она мише и говорит человечьим голосом - нах ты сюда приехал, пархатый, пиз*дуй нах. С таким лицом, короче, никто денех не даст.
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29.07.2020 15:37 Ответить
Для разработки вакцины от COVID-19 необходимо собрать более $31 млрд/Да что там разрабатывать, говорит ветеринар-секретарь Совета нацбезопасности и обороны : Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов
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29.07.2020 16:05 Ответить
Вы серьезно воспринимаете слова этого "специалиста" про вакцину? Он вообще знает что такое вирус? Вы думаете, что вакцину можно создать, собрав бабло? А вот он действительно так думает. Не требуйте много от чела, которого избрал "нарід". Он тупой, недалекий, но типа "честный". Что Вы еще от него хочете? Чтоб давал результат? Так он ничего и никому не обещал. Утритесь.
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29.07.2020 16:13 Ответить
назначивший Данилова на должность секретаря СНБО Коломойский гнида с юмором-вот вам , бараны-терпилы, ветеринар.
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29.07.2020 16:11 Ответить
Психологическая война ведется правительствами всего мира, но никто не в состоянии сказать о ее цели. А цель есть - изучить предел влияния запугивания и террора власти на терпимость населения. Цель, кажется мне одна- до какого состояния моно довести толпу чтобы без бунта. А то, что вирус искусственного происхождения -это несомненно.Об этом говорит и то, что во всем мире никто не знает как с ним бороться, кроме советов носить грязные маски и стоять один от другого на расстонии полтора метра в магазине и прочих помещениях. А в транспорте можно олько сидеть. Вам , читающим это, не смешно?
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29.07.2020 16:05 Ответить
Вот еще один спец по вирусам и кацапской конспирологии, вещающей про "мировую закулису". Послушаем Иго!
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29.07.2020 16:14 Ответить
смеялісь долго презіденти..
Бразилии и США...
Бразилии -тот даже на протести
на улицу пошел..
Но вирусу начхать
с високой горки -
смеется президент иль
форумний дебил....... ))
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29.07.2020 21:48 Ответить
Ну это НЕ первая биологическая мировая война....причем в одни ворота! Предыдущие были нами проиграны. И.... не последняя!!! Такова специфика....биоробототехники.
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29.07.2020 18:24 Ответить
Чего потер все свои опусы? Восстановить для всенародного обозрения?
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29.07.2020 20:02 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/e/c/b/2/ecb2d423e2f8fdb9c8eeec7e9a15e834/original.jpgСекретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, який у березні бездоказово заявив, що новий коронавірус - "із секретної лабораторії", висловив думку, що пандемія COVID-19 є "біологічною світовою війною

 прохання лише уточнити фігурантів


ХТО
проти КОГО ?


звичайно привід війни відомий ..
для першої світової це було Вбивство ексгерцога Фердинанада,
тепер -загадкова поїздка Зе в Оман.. тоді все і почалося...
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29.07.2020 21:45 Ответить
 
 