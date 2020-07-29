Данилов о пандемии COVID-19: Это первая биологическая война, охватившая весь мир
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, который в марте бездоказательно заявил, что новый коронавирус - "из секретной лаборатории", высказал мнение, что пандемия COVID-19 является "биологической мировой войной".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".
По его мнению, "произошла первая биологическая мировая война".
"Мы пока не можем сказать, кто ее, скажем так, раздувал, но это первая биологическая война, она охватила весь мир. Кто в этом виноват - это вопрос второго ряда", - сказал Данилов, уточнив, что на этот вопрос "мы сейчас не можем дать ответ, как это все произошло".
Секретарь СНБО подчеркнул, что в результате "страдает весь мир - это факт".
Напомним, в конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о пандемии.
5 марта 2020-го Данилов заявил, что коронавирус "из секретной лаборатории".
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https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c У нас все ходы записаны (видео): рукожопые решили провести учения с применением бак. оружия в реальных условиях (использовав своих лохов, как подопытных) и похоже сильно спешили, т.к. не знали всех его "прелестей" по инкубации и заражению..., а когда поняли, что само собой этот вирус не остановится, то по тв сообщили, что мол авария на "векторе".
Аварии в совке и в рахе были всегда и про них никогда не сообщали, а наоборот засекречивали. -Потому как авария это одно, а использование -это совсем другое...
оні счас усілєнно учат английский...
AP и The New York Times рассказали о российских фейках про коронавирус. Их распространяют сайты, связанные с бывшими сотрудниками ГРУ
Россия организовала кампанию по дезинформации о пандемии коронавируса через несколько англоязычных сайтов, связанных с бывшими сотрудниками военной разведки. Об этом написали https://apnews.com/3acb089e6a333e051dbc4a465cb68ee1 Associated Press (AP) и https://www.nytimes.com/2020/07/28/us/politics/russia-disinformation-coronavirus.html The New York Times со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.
По словам источников, к кампании по дезинформации причастно российское информационное агентство «Инфорос», которое управляет тремя сайтами: InfoRos.ru (имеет русско- и англоязычные версии), Infobrics.org и OneWorld.press (имеют только англоязычные версии). С конца мая до начала июля эти сайты опубликовали о пандемии более 150 материалов, часть из которых была направлена на «поддержку России и очернение США».
Внимание американских официальных лиц привлекли, в частности, статьи «США используют пандемию, чтобы навязать свое видение мирового порядка» (в ней процитировано заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что США нагнетают конфронтацию в мире) и «Пекин считает COVID-19 биологическим оружием» (в ней приведены подозрения МИД Китая о том, что коронавирус в Ухань могли принести американские военные).
По словам источников AP и The New York Times, эти сайты действуют по схеме, схожей с отмыванием денег. Их статьи, написанные на хорошем английском языке и отражающие пророссийскую точку зрения, распространяются по другим сайтам, чтобы скрыть источник информации и повысить доверие к ней.
Кампания по дезинформации о коронавирусе вызывает беспокойство в США в преддверии выборов президента в ноябре, пишет AP. Источники агентства не связали напрямую дезинформацию о COVID-19 и президентские выборы, но издание отмечает, что некоторые публикации на InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld.press направлены против главного соперника Дональда Трампа, демократа Джо Байдена.
По версии американских властей, к кампании по дезинформации о коронавирусе причастны двое россиян - Денис Тюрин и Александр Старунский. Как пишет AP, раньше они занимали руководящие посты в агентстве «Инфорос». Издание называет их бывшими сотрудниками российской военной разведки (ГРУ) и утверждает, что они до сих пор имеют связи в ведомстве.
В 2018 году The Washington Post писал о связи агентства «Инфорос» с одним из подразделений ГРУ - войсковой частью № 54777, которая специализируется на ведении «психологической войны». В июне 2020 года проект EU DisinfoLab - некоммерческая организация, созданная для выявления фейков о Евросоюзе, - сообщила, что с агентством «Инфорос» связаны OneWorld.press и франкоязычный сайт ObservateurContinental.fr.
Издание OneWorld.press отвергло связи с ГРУ.
Навещая нас с утра:
«Папы, что сказали эти
Кандидаты в доктора?»
Мы откроем нашим чадам
Правду - им не все равно:
«Удивительное рядом -
Но нам оно запрещено!»"
https://www.youtube.com/watch?v=t5TcSSRO6WY&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2
Конкретно Данилов "раскопал коньячную струю".
Під час пандемії мільярдери в США збагатилися на $ 434 млрд
https://zn.ua/ukr/WORLD/pid-chas-pandemiyi-milyarderi-v-ssha-zbagatilisya-na-434-mlrd-348590_.html
Бразилии и США...
Бразилии -тот даже на протести
на улицу пошел..
Но вирусу начхать
с високой горки -
смеется президент иль
форумний дебил....... ))
прохання лише уточнити фігурантів
ХТО
проти КОГО ?
звичайно привід війни відомий ..
для першої світової це було Вбивство ексгерцога Фердинанада,
тепер -загадкова поїздка Зе в Оман.. тоді все і почалося...