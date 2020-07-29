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В ЦИК назвали ряд проблем с организацией местных выборов

В ЦИК назвали ряд проблем с организацией местных выборов

В Центральной избирательной комиссии назвали ряд проблем, связанных с организацией местных выборов, которые состоятся 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 28 июня в Минрегионе под председательством замминистра развития общин и территорий Вячеслава Негоды прошло совещание с заместителем главы ЦИК Виталием Плукарем и представителями секретариата. Оно касалось организации очередных местных выборов на новой территориальной основе.

"Представители ЦИК определили ряд проблемных вопросов, для урегулирования которых требуются координация усилий ЦИК, правительства, министерств и облгосадминистраций", - указано в сообщении.

В частности, комиссия информирует о следующих проблемах:

  • обеспечение безопасности во время организации и проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
  • трудности с регистрацией юридических лиц территориальных избирательных комиссий, сформированных на новой территориальной основе;
  • дополнительные потребности для организации и проведения местных выборов в условиях коронакризиса.

Также ЦИК обращает внимание на неурегулированность определения юрисдикции городских, районных организаций, первичных ячеек политических партий и других их структурных образований, предусмотренных уставами партий как субъектов избирательного процесса в связи с изменениями админтерустройства.

Кроме того, необходимо скоординировать определенные Избирательным кодексом задачи в городах с районным делением в связи с тем, что 23 июля вступили в силу изменения в этот кодекс.

Отмечается, что решение по результатам совещания будут переданы на рассмотрение правительства.

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Автор: 

Кабмин (14034) местные выборы (2752) ЦИК (3644) Минрегионразвития (137)


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Виборів не буде, бо "апарат з'їв усі гроші..." (С)
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29.07.2020 14:38 Ответить
вибори будуть (бо є кому як треба рахувати), але треба ще грошей.більше зацікавило ось це: гарантування безпеки під час організації та проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей; Джерело: https://censor.net/ua/n3210764
вони збираються проводити місцеві в ордло?
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29.07.2020 14:54 Ответить
Зелень зрозуміла що пролітає, тому все і переколотила.
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29.07.2020 14:40 Ответить
 
 