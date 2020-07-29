У ЦВК назвали низку проблем з організацією місцевих виборів

У Центральній виборчій комісії назвали низку проблем, пов'язаних з організацією місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба уряду, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 28 червня в Мінрегіоні під головуванням заступника міністра розвитку громад і територій В'ячеслава Негоди відбулася нарада із заступником голови ЦВК Віталієм Плукарем та представниками секретаріату. Вона стосувалося організації чергових місцевих виборів на новій територіальній основі.

"Представники ЦВК окреслили низку проблемних питань, для врегулювання яких потрібні координація зусиль ЦВК, уряду, міністерств та облдержадміністрацій", - зазначено в повідомленні.

Зокрема, комісія інформує про такі проблеми:

гарантування безпеки під час організації та проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей;

труднощі з реєстрацією юридичних осіб територіальних виборчих комісій, сформованих на новій територіальній основі;

додаткові потреби для організації і проведення місцевих виборів в умовах коронакризи.

Також ЦВК звертає увагу на неврегульованість визначення юрисдикції міських, районних організацій, первинних осередків політичних партій та інших їх структурних утворень, передбачених статутами партій як суб'єктів виборчого процесу у зв'язку зі змінами адмінтерустрою.

Крім того, необхідно скоординувати визначені Виборчим кодексом завдання в містах з районним поділом у зв'язку з тим, що 23 липня набули чинності зміни до цього кодексу.

Зазначається, що рішення за результатами наради будуть передані на розгляд уряду.

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