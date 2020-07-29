На дорогах Украины станет больше TruCam, - Билошицкий. СПИСОК

С сегодняшнего дня в Украине появятся еще 43 участка дороги, на которых патрульные будут измерять скорость движения автомобилей при помощи прибора TruCam.

Об этом сообщил в Фейсбуке первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня появится еще 43 новых и будут расширены 5 уже существующих участков, где патрульные измерять скорость прибором TruCAM", - написал он.

С перечнем мест применения TruCam можно ознакомиться здесь.

Таким образом, всего в Украине скорость при помощи этих приборов будут измерять на 252 участках. При этом водителям доступна карта с участками использования TruCam, а на дороге об их использовании предупреждают знаки, сообщающие о проведении фото- и видеофиксации. На месте использования приборов будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

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"Наряду с камерами автоматической фиксации нарушений мы продолжаем использовать мобильные приборы TruCAM, ведь, как показывает международная практика, большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения", - отметил Билошицкий.















