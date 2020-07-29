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На дорогах Украины станет больше TruCam, - Билошицкий. СПИСОК

На дорогах Украины станет больше TruCam, - Билошицкий. СПИСОК

С сегодняшнего дня в Украине появятся еще 43 участка дороги, на которых патрульные будут измерять скорость движения автомобилей при помощи прибора TruCam.

Об этом сообщил в Фейсбуке первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня появится еще 43 новых и будут расширены 5 уже существующих участков, где патрульные измерять скорость прибором TruCAM", - написал он.

С перечнем мест применения TruCam можно ознакомиться здесь.

Таким образом, всего в Украине скорость при помощи этих приборов будут измерять на 252 участках. При этом водителям доступна карта с участками использования TruCam, а на дороге об их использовании предупреждают знаки, сообщающие о проведении фото- и видеофиксации. На месте использования приборов будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Читайте на Цензор.НЕТ: Патрульная полиция выиграла в суде первое дело о нарушении скоростного режима, зафиксированном в авторежиме, - Билошицкий

"Наряду с камерами автоматической фиксации нарушений мы продолжаем использовать мобильные приборы TruCAM, ведь, как показывает международная практика, большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения", - отметил Билошицкий.

На дорогах Украины станет больше TruCam, - Билошицкий 01
На дорогах Украины станет больше TruCam, - Билошицкий 02
На дорогах Украины станет больше TruCam, - Билошицкий 03
На дорогах Украины станет больше TruCam, - Билошицкий 04
На дорогах Украины станет больше TruCam, - Билошицкий 05
На дорогах Украины станет больше TruCam, - Билошицкий 06
На дорогах Украины станет больше TruCam, - Билошицкий 07
На дорогах Украины станет больше TruCam, - Билошицкий 08

Автор: 

Билошицкий Алексей (112) TruCam (13)


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Топ комментарии
+9
цікаво, а "труками" будуть фіксувати перевищення швидкості в усіх громадян, чи депутани понад законом?
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29.07.2020 16:00 Ответить
+9
Эти дебилы кроме камер и штрафов, на что то еще способны?
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29.07.2020 16:00 Ответить
+9
Білошицький це банальний чмо, подонок аваківський..
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29.07.2020 16:22 Ответить
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Як камери є - патрульні для чого?
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29.07.2020 15:59 Ответить
Аваков *****. Собирает свои серебряники за предательство пороха.
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29.07.2020 21:21 Ответить
Порох это шеф судьи Вовка ?
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30.07.2020 10:51 Ответить
цікаво, а "труками" будуть фіксувати перевищення швидкості в усіх громадян, чи депутани понад законом?
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29.07.2020 16:00 Ответить
думаю, штрафи не всім виписують.
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29.07.2020 16:03 Ответить
Депутанам штрафи теж виписуються автоматично. Деякі депутани ці штрафи навіть сплачують, але лише деякі. Бидлота наклашт Дубинського чи Яценка тупо ігнорить штрафи.
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29.07.2020 16:06 Ответить
так я саме це й мав на увазі
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30.07.2020 09:39 Ответить
нет. при движении мусорвы, депутуток и судейских камеры мыролюбно отключаются.
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29.07.2020 16:25 Ответить
Эти дебилы кроме камер и штрафов, на что то еще способны?
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29.07.2020 16:00 Ответить
А как еще предлагаете дисциплинировать быдлоту, ганяющую по городу 120+?
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29.07.2020 16:06 Ответить
Забирать авто на неделю, месяц с оплатой за хранение по рыночным ценам.
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29.07.2020 16:15 Ответить
Еще могут 2 из 4 полос трассы закрыть на полгода и "римантировать" до всрачки
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30.07.2020 11:14 Ответить
Во всем цивилизованном мире - камеры и штрафы. Все дебилы?
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30.07.2020 13:17 Ответить
На Старообуховскую трассу опять не хватит?
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29.07.2020 16:01 Ответить
Когда 20 нарушений в день, надо не штрафы выписывать, а забирать права и авто, без оглядки на то, кем этот человек является.
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29.07.2020 16:14 Ответить
Можно смело умножать количество камер на 10. Водители выучили расположение камер сейчас и где их нет - гонят по-прежнему.
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29.07.2020 16:15 Ответить
гонят беса и мыролюбную пургу.
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29.07.2020 16:26 Ответить
Білошицький це банальний чмо, подонок аваківський..
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29.07.2020 16:22 Ответить
больше ада, больше гаишных мусоров по кустам вдоль дорог. этоже очьень важьно.
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29.07.2020 16:23 Ответить
виноваты евробляхеры?
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29.07.2020 16:32 Ответить
это точно (эбсолютли йес), лучше тебе соевый твою дурость не показывать.
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29.07.2020 16:38 Ответить
А что перед выборами не говорили про такие планы,когда дороги в говно,а огромные средства тратятся на камеры,попахивает обманом избирателей?
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30.07.2020 10:13 Ответить
У Франции видел последствия уже просто по камерам стреляют и главное их не востанавливают...
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30.07.2020 10:20 Ответить
Лучше бы на дорогах Украины стало больше дорог!!!
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30.07.2020 10:51 Ответить
мусора мрази
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30.07.2020 10:52 Ответить
шо, не дают погонять 150 км\ч по городу?
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30.07.2020 13:18 Ответить
вы известный умник , конечно , но свой понос направляйте в другие уши
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30.07.2020 19:14 Ответить
Зачем столько камер ставить? Не выгодно. В одном только Киеве можна штрафами за парковку,плюс парковку на зеленой зоне в десятки раз больше снять,чем камерами по всей Украине.
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30.07.2020 12:50 Ответить
 
 