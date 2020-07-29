На дорогах України стане більше TruCam, - Білошицький. ПЕРЕЛІК

Від сьогодні в Україні з'являться ще 43 ділянки доріг, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість руху автомобілів за допомогою приладу TruCam.

Про це повідомив у фейсбуці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні з'явиться ще 43 нові та розширено вже 5 існуючих ділянок, де патрульні вимірюватимуть швидкість приладом TruCAM", - написав він.

З переліком місць застосування TruCam можна ознайомитися тут.

Таким чином, всього в Україні швидкість за допомогою цих приладів будуть вимірювати на 252 ділянках. При цьому водіям доступна карта з ділянками використання TruCam, а на дорозі про їхнє використання попереджають знаки, що повідомляють про здійснення фото- і відеофіксації. На місці використання приладів стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

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"Поряд з камерами автоматичної фіксації порушень ми продовжуємо використовувати мобільні прилади TruCAM, адже, як показує міжнародна практика, більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки у поєднанні методів вимірювання", - зазначив Білошицький.















