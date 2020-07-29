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На дорогах України стане більше TruCam, - Білошицький. ПЕРЕЛІК

На дорогах України стане більше TruCam, - Білошицький. ПЕРЕЛІК

Від сьогодні в Україні з'являться ще 43 ділянки доріг, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість руху автомобілів за допомогою приладу TruCam.

Про це повідомив у фейсбуці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні з'явиться ще 43 нові та розширено вже 5 існуючих ділянок, де патрульні вимірюватимуть швидкість приладом TruCAM", - написав він.

З переліком місць застосування TruCam можна ознайомитися тут.

Таким чином, всього в Україні швидкість за допомогою цих приладів будуть вимірювати на 252 ділянках. При цьому водіям доступна карта з ділянками використання TruCam, а на дорозі про їхнє використання попереджають знаки, що повідомляють про здійснення фото- і відеофіксації. На місці використання приладів стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Також читайте: Патрульна поліція виграла в суді першу справу про порушення швидкісного режиму, зафіксоване в авторежимі, - Білошицький

"Поряд з камерами автоматичної фіксації порушень ми продовжуємо використовувати мобільні прилади TruCAM, адже, як показує міжнародна практика, більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки у поєднанні методів вимірювання", - зазначив Білошицький.

На дорогах України стане більше TruCam, - Білошицький 01
На дорогах України стане більше TruCam, - Білошицький 02
На дорогах України стане більше TruCam, - Білошицький 03
На дорогах України стане більше TruCam, - Білошицький 04
На дорогах України стане більше TruCam, - Білошицький 05
На дорогах України стане більше TruCam, - Білошицький 06
На дорогах України стане більше TruCam, - Білошицький 07
На дорогах України стане більше TruCam, - Білошицький 08

Автор: 

Білошицький Олексій (116) TruCam (20)


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Топ коментарі
+9
цікаво, а "труками" будуть фіксувати перевищення швидкості в усіх громадян, чи депутани понад законом?
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29.07.2020 16:00 Відповісти
+9
Эти дебилы кроме камер и штрафов, на что то еще способны?
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29.07.2020 16:00 Відповісти
+9
Білошицький це банальний чмо, подонок аваківський..
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29.07.2020 16:22 Відповісти
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Як камери є - патрульні для чого?
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29.07.2020 15:59 Відповісти
Аваков *****. Собирает свои серебряники за предательство пороха.
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29.07.2020 21:21 Відповісти
Порох это шеф судьи Вовка ?
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30.07.2020 10:51 Відповісти
цікаво, а "труками" будуть фіксувати перевищення швидкості в усіх громадян, чи депутани понад законом?
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29.07.2020 16:00 Відповісти
думаю, штрафи не всім виписують.
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29.07.2020 16:03 Відповісти
Депутанам штрафи теж виписуються автоматично. Деякі депутани ці штрафи навіть сплачують, але лише деякі. Бидлота наклашт Дубинського чи Яценка тупо ігнорить штрафи.
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29.07.2020 16:06 Відповісти
так я саме це й мав на увазі
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30.07.2020 09:39 Відповісти
нет. при движении мусорвы, депутуток и судейских камеры мыролюбно отключаются.
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29.07.2020 16:25 Відповісти
Эти дебилы кроме камер и штрафов, на что то еще способны?
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29.07.2020 16:00 Відповісти
А как еще предлагаете дисциплинировать быдлоту, ганяющую по городу 120+?
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29.07.2020 16:06 Відповісти
Забирать авто на неделю, месяц с оплатой за хранение по рыночным ценам.
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29.07.2020 16:15 Відповісти
Еще могут 2 из 4 полос трассы закрыть на полгода и "римантировать" до всрачки
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30.07.2020 11:14 Відповісти
Во всем цивилизованном мире - камеры и штрафы. Все дебилы?
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30.07.2020 13:17 Відповісти
На Старообуховскую трассу опять не хватит?
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29.07.2020 16:01 Відповісти
Когда 20 нарушений в день, надо не штрафы выписывать, а забирать права и авто, без оглядки на то, кем этот человек является.
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29.07.2020 16:14 Відповісти
Можно смело умножать количество камер на 10. Водители выучили расположение камер сейчас и где их нет - гонят по-прежнему.
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29.07.2020 16:15 Відповісти
гонят беса и мыролюбную пургу.
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29.07.2020 16:26 Відповісти
Білошицький це банальний чмо, подонок аваківський..
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29.07.2020 16:22 Відповісти
больше ада, больше гаишных мусоров по кустам вдоль дорог. этоже очьень важьно.
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29.07.2020 16:23 Відповісти
виноваты евробляхеры?
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29.07.2020 16:32 Відповісти
это точно (эбсолютли йес), лучше тебе соевый твою дурость не показывать.
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29.07.2020 16:38 Відповісти
А что перед выборами не говорили про такие планы,когда дороги в говно,а огромные средства тратятся на камеры,попахивает обманом избирателей?
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30.07.2020 10:13 Відповісти
У Франции видел последствия уже просто по камерам стреляют и главное их не востанавливают...
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30.07.2020 10:20 Відповісти
Лучше бы на дорогах Украины стало больше дорог!!!
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30.07.2020 10:51 Відповісти
мусора мрази
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30.07.2020 10:52 Відповісти
шо, не дают погонять 150 км\ч по городу?
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30.07.2020 13:18 Відповісти
вы известный умник , конечно , но свой понос направляйте в другие уши
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30.07.2020 19:14 Відповісти
Зачем столько камер ставить? Не выгодно. В одном только Киеве можна штрафами за парковку,плюс парковку на зеленой зоне в десятки раз больше снять,чем камерами по всей Украине.
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30.07.2020 12:50 Відповісти
 
 