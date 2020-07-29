В зоне ООС с начала суток - один выстрел, - штаб
Со стороны противника с начала суток зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета в районе Новолуганского. Защитники Украины в ответ не стреляли.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"С начала текущих суток зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны противника. Этот факт имел место вблизи населенного пункта Новолуганское. Выстрел была не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь вследствие враждебного выстрела нет", - сказано в сообщении.
В штабе отмечают, что с 27 июля, когда в действие вступил полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, в зоне ООС не было ни одного погибшего или раненого военнослужащего.
Читайте на Цензор.НЕТ: С начала перемирия убитых и раненых нет, - Хомчак доложил Зеленскому о ситуации в районе проведения ООС
Объединенные силы приобщаются к восстановлению и развитию освобожденных населенных пунктов Донбасса, добавили в штабе. Сегодня офицеры доставили и передали детсадам и малообеспеченным семьям помощь от волонтеров. Также военнослужащие ОС участвуют в подготовке мемориала Воинам АТО ко Дню освобождения Авдеевки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І скільки ж у відповідь настріляли?
Жри-те.
Читай уважно, може щось зрозумієш. І згідно того звіту за сьогодні відбулось 10 випадків порушення режиму припинення вогню.
https://www.osce.org/ru/ukraine-smm/reports
Хоча кому я тут розказую- ти з піною у рота зараз почнеш доводити, що зввт не так написано, і обсє нічого не бачить.
зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня - все в Донецкой области (включая 21 взрыв)..
На сегодня ухе 121 нарушение из них взрывов 21+.?,максимум 10.
Нафига? Заголовка хватает!
- чей стрелковый выстрел - позиция того отъезжает на 100 метров назад.
- выстрел миномёта - на полкилометра назад;
- есть раненый - километр назад.
- погибший - 5 км назад сдвигают позиции.
За месяц того и гляди уже у границы с рф были бы.
Проблема доказательности кто выстрелил - ещё та проблема.
сам Зе завірив. просто росіске командування ще не встигло донести інформацію про припинення вогню до кожного сєпарьониша.
"Починаючи з 00:01 27 липня, після досягнення домовленості на зустрічі тристоронньої контактної групи 22 липня про додаткові заходи щодо посилення припинення вогню, СММ зафіксувала 111 порушень режиму припинення вогню, всі вони відбулися у Донецькій області (в тому числі 21 вибух і 90 черг і пострілів зі стрілецької зброї). Всі ці порушення припинення вогню були зафіксовані між 09:45 11:35 27 липня", - йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
Якщо ми бачимо такі цифри всього за один день, то що насправді відбувається на фронті за цей час, з 27 по 29 включно?
Кому - прибуток, кому - загин...
Чом світ цей створив так Всевишній?
Солдати чують вибухи мін,
Зеленський - омріяну Тишу.
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1288514706647416837 19 мин
Стало известно,что ДБР несколько месяцев назад получило доступ к секретным планам Генштаба Украины по стратегическому военному планированию. Учитывая,что ДБВ=Портнов,эти планы обороны Украины уже в кремле,на столе у *уйла.
На 10:00 7обстрелов - TZi
Появилась СЦКК ЛДНР.
россии нет в конфликте.
Ещё опаснее смотрится диалог зеленского и путина, о Законе об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО и Закона о децентрализации, предусматривающем изменения в Конституцию.
Никакие "механизмы контроля" никогда не отменят человеческого нежелания умирать под вражеским огнем !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Навіть ОБСЄ каже за 111 обстрілів, а бубочка нарахував лише три...
Може бубочка продався фєдєрастам і його тре за грати, а не у Конча Заспу???
Не иначе как Пушилин застрелился...
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1288558696382050304 24 мин
"Украинская армия не выполнит приказ о капитуляции и в любой ситуации будет оказывать сопротивление до полного исчерпания боевых возможностей и личного состава" (март 2020) мы эту фразу на военной доске держим
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1288556180411949056 35 мин
Двух раненых 27 июля, списали по графе "Не боевые потери", "неосторожное обращение с оружием" Жалкие ничтожества в генеральских погонах.