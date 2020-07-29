В зоне ООС с начала суток - один выстрел, - штаб

Со стороны противника с начала суток зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета в районе Новолуганского. Защитники Украины в ответ не стреляли.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны противника. Этот факт имел место вблизи населенного пункта Новолуганское. Выстрел была не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь вследствие враждебного выстрела нет", - сказано в сообщении.

В штабе отмечают, что с 27 июля, когда в действие вступил полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, в зоне ООС не было ни одного погибшего или раненого военнослужащего.

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Объединенные силы приобщаются к восстановлению и развитию освобожденных населенных пунктов Донбасса, добавили в штабе. Сегодня офицеры доставили и передали детсадам и малообеспеченным семьям помощь от волонтеров. Также военнослужащие ОС участвуют в подготовке мемориала Воинам АТО ко Дню освобождения Авдеевки.







