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Новости Агрессия России против Украины
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В зоне ООС с начала суток - один выстрел, - штаб

В зоне ООС с начала суток - один выстрел, - штаб

Со стороны противника с начала суток зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета в районе Новолуганского. Защитники Украины в ответ не стреляли.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны противника. Этот факт имел место вблизи населенного пункта Новолуганское. Выстрел была не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь вследствие враждебного выстрела нет", - сказано в сообщении.

В штабе отмечают, что с 27 июля, когда в действие вступил полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, в зоне ООС не было ни одного погибшего или раненого военнослужащего.

Читайте на Цензор.НЕТ: С начала перемирия убитых и раненых нет, - Хомчак доложил Зеленскому о ситуации в районе проведения ООС

Объединенные силы приобщаются к восстановлению и развитию освобожденных населенных пунктов Донбасса, добавили в штабе. Сегодня офицеры доставили и передали детсадам и малообеспеченным семьям помощь от волонтеров. Также военнослужащие ОС участвуют в подготовке мемориала Воинам АТО ко Дню освобождения Авдеевки.

В зоне ООС с начала суток - один выстрел, - штаб 01
В зоне ООС с начала суток - один выстрел, - штаб 02
В зоне ООС с начала суток - один выстрел, - штаб 03
В зоне ООС с начала суток - один выстрел, - штаб 04

Автор: 

перемирие (1687) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+13
а потом ОБСЕ заявит что был не 1, а 111 обстрелов..
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29.07.2020 18:06 Ответить
+13
Також читаю щоденні звіти. Трохи не сходяться з озвученою зеленими інфою.
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29.07.2020 18:08 Ответить
+10
...вы бы уж свою лажу как-то с ОБСЕшниками координировали, придурки...
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29.07.2020 18:07 Ответить
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орки поскакали Лукашенко пугать..
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29.07.2020 18:06 Ответить
Орки никуда не делись. Просто наши генералы врут. Им ермак приказал молчать, они молчат. Они предатели.
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29.07.2020 18:53 Ответить
Защитники Украины в ответ на стреляли.Источник: https://censor.net.ua/n3210849

І скільки ж у відповідь настріляли?
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29.07.2020 18:06 Ответить
а потом ОБСЕ заявит что был не 1, а 111 обстрелов..
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29.07.2020 18:06 Ответить
Також читаю щоденні звіти. Трохи не сходяться з озвученою зеленими інфою.
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29.07.2020 18:08 Ответить
Так выложи,что ты читаешь,может ты шария читаешь и мозги пудришь.
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29.07.2020 19:12 Ответить
https://www.osce.org/uk/ukraine-smm/reports

Жри-те.
Читай уважно, може щось зрозумієш. І згідно того звіту за сьогодні відбулось 10 випадків порушення режиму припинення вогню.
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29.07.2020 21:33 Ответить
Так я это и написал,только двумя часами ранее
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29.07.2020 22:24 Ответить
Побилися двоє: один каже- що яблуко кисле, а інший- що червоне.
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29.07.2020 22:42 Ответить
121 и не обстрелов,а нарушений.
https://www.osce.org/ru/ukraine-smm/reports
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29.07.2020 19:13 Ответить
Читай уважно. Порушення режиму тиші- це і є постріл, вибух.
Хоча кому я тут розказую- ти з піною у рота зараз почнеш доводити, що зввт не так написано, і обсє нічого не бачить.
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29.07.2020 21:35 Ответить
Та да,только тут умный остальные тупые.
зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня - все в Донецкой области (включая 21 взрыв)..

На сегодня ухе 121 нарушение из них взрывов 21+.?,максимум 10.
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29.07.2020 22:20 Ответить
10 і 1. Різницю відчуваєш?
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29.07.2020 22:22 Ответить
Разницу в нарушениях вижу,действительно 10,но за взрывы то там ничего не написано.Могло быть 10,а мог бы быть и один.
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29.07.2020 22:27 Ответить
Обстріл зі стрілецької зброї також є порушенням режиму тиші.
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29.07.2020 22:40 Ответить
Эх, ну хотя бы один дятел открыл бы этот самый отчет.
Нафига? Заголовка хватает!
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30.07.2020 07:36 Ответить
...вы бы уж свою лажу как-то с ОБСЕшниками координировали, придурки...
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29.07.2020 18:07 Ответить
Отличным вариантом наступления ответственности за нарушение было бы:
- чей стрелковый выстрел - позиция того отъезжает на 100 метров назад.
- выстрел миномёта - на полкилометра назад;
- есть раненый - километр назад.
- погибший - 5 км назад сдвигают позиции.
За месяц того и гляди уже у границы с рф были бы.
Проблема доказательности кто выстрелил - ещё та проблема.
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29.07.2020 18:08 Ответить
Грають на нервах як Вава на роялі.
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29.07.2020 18:10 Ответить
освобожденных? когда? кем? и что такое неприцельный? это когда никто не убит? Значит тишина измеряется не обстрелами, а жизнями украинцев.
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29.07.2020 18:10 Ответить
А якщо би попали і вбили? В договорі написано, що так можна стріляти?
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29.07.2020 18:13 Ответить
то випадковість.
сам Зе завірив. просто росіске командування ще не встигло донести інформацію про припинення вогню до кожного сєпарьониша.
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29.07.2020 18:15 Ответить
Дивні речі ми дізнаємось зі звітів місії ОБСЄ. За добу, 27 липня, у зведеннях від Штабу ООС ми чуємо про 3 порушення тиші, а ОБСЄ чомусь фіксує 111 порушень.
"Починаючи з 00:01 27 липня, після досягнення домовленості на зустрічі тристоронньої контактної групи 22 липня про додаткові заходи щодо посилення припинення вогню, СММ зафіксувала 111 порушень режиму припинення вогню, всі вони відбулися у Донецькій області (в тому числі 21 вибух і 90 черг і пострілів зі стрілецької зброї). Всі ці порушення припинення вогню були зафіксовані між 09:45 11:35 27 липня", - йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
Якщо ми бачимо такі цифри всього за один день, то що насправді відбувається на фронті за цей час, з 27 по 29 включно?
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29.07.2020 18:25 Ответить
может обсе считает и пьяные разборки..
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29.07.2020 18:27 Ответить
Пьяные разборки, как мило, как для тебя привычно. Далеко ты сидишь, устал от войны, ждешь кацапов.
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29.07.2020 22:31 Ответить
Методичка-то устарела.
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29.07.2020 19:14 Ответить
У тебя? Обнови.
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29.07.2020 22:29 Ответить
Я слухам не питаюсь,сегодня уже 29 июля,а ты по старой методичке шпаришь.
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29.07.2020 22:35 Ответить
ОБСЕ 27-го зафиксировала нарушения в 3-х местах. Все произошли между 10 и 11 утра. Общее количество нарушений - 111. В основном в этом количестве 111 - одиночные выстрелы из стрелкового оружия или очередями. Взрывов зафиксировано 21, что и где взорвалось, не идентифицировано.
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29.07.2020 19:30 Ответить
Вам, я так понимаю одиночная пуля в голову не попадет? Тогда нечего вам переживать. Уставайте.
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29.07.2020 22:33 Ответить
Самостоятельно открыть этот отчет и прочитать - не судьба?
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30.07.2020 07:38 Ответить
Что то цифровых набежало, прямо с одного адреса на людей кидаетесь.
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30.07.2020 15:39 Ответить
,,Тиша"
Кому - прибуток, кому - загин...
Чом світ цей створив так Всевишній?
Солдати чують вибухи мін,
Зеленський - омріяну Тишу.
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29.07.2020 18:40 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1


https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1288514706647416837 19 мин

Стало известно,что ДБР несколько месяцев назад получило доступ к секретным планам Генштаба Украины по стратегическому военному планированию. Учитывая,что ДБВ=Портнов,эти планы обороны Украины уже в кремле,на столе у *уйла.
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29.07.2020 20:00 Ответить
3,14здят
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29.07.2020 20:09 Ответить
Нагло брешут ******.
На 10:00 7обстрелов - TZi
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29.07.2020 20:31 Ответить
В тексте договоренностей, опубликованном ОБСЕ, в качестве сторон военного противостояния фигурируют Вооруженные силы Украины и вооруженные формирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей !!!!!!!!
Появилась СЦКК ЛДНР.
россии нет в конфликте.
Ещё опаснее смотрится диалог зеленского и путина, о Законе об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО и Закона о децентрализации, предусматривающем изменения в Конституцию.

Никакие "механизмы контроля" никогда не отменят человеческого нежелания умирать под вражеским огнем !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.07.2020 21:26 Ответить
Цього недостатньо???
Навіть ОБСЄ каже за 111 обстрілів, а бубочка нарахував лише три...
Може бубочка продався фєдєрастам і його тре за грати, а не у Конча Заспу???
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29.07.2020 22:06 Ответить
В зоне ООС с начала суток - один выстрел

Не иначе как Пушилин застрелился...
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29.07.2020 22:25 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1288558696382050304 24 мин

"Украинская армия не выполнит приказ о капитуляции и в любой ситуации будет оказывать сопротивление до полного исчерпания боевых возможностей и личного состава" (март 2020) мы эту фразу на военной доске держим

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1288556180411949056 35 мин

Двух раненых 27 июля, списали по графе "Не боевые потери", "неосторожное обращение с оружием" Жалкие ничтожества в генеральских погонах.
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29.07.2020 23:00 Ответить
 
 