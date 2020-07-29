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Новини Агресія Росії проти України
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У зоні ООС від початку доби - один постріл, - штаб

У зоні ООС від початку доби - один постріл, - штаб

Зі сторони противника від початку доби зафіксовано один постріл із підствольного гранатомета в районі Новолуганського. Захисники України у відповідь не стріляли.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку цієї доби зафіксовано один постріл із підствольного гранатомета з боку противника. Цей факт мав місце поблизу населеного пункту Новолуганське. Постріл був не прицiльним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат внаслідок ворожого пострілу немає", - сказано в повідомленні.

У штабі зазначають, що з 27 липня, коли в дію вступив повний і всеосяжний режим припинення вогню, в зоні ООС не було жодного загиблого або пораненого військовослужбовця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку перемир'я убитих і поранених немає, - Хомчак доповів Зеленському про ситуацію в районі проведення ООС

Об'єднані сили долучаються до відновлення і розвитку звільнених населених пунктів Донбасу, додали в штабі. Сьогодні офіцери доставили і передали дитсадкам і малозабезпеченим сім'ям допомогу від волонтерів. Також військовослужбовці ОС беруть участь у підготовці меморіалу Воїнам АТО до Дня визволення Авдіївки.

У зоні ООС від початку доби - один постріл, - штаб 01

У зоні ООС від початку доби - один постріл, - штаб 02
У зоні ООС від початку доби - один постріл, - штаб 03
У зоні ООС від початку доби - один постріл, - штаб 04

Автор: 

перемир’я (994) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+13
а потом ОБСЕ заявит что был не 1, а 111 обстрелов..
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29.07.2020 18:06 Відповісти
+13
Також читаю щоденні звіти. Трохи не сходяться з озвученою зеленими інфою.
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29.07.2020 18:08 Відповісти
+10
...вы бы уж свою лажу как-то с ОБСЕшниками координировали, придурки...
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29.07.2020 18:07 Відповісти
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орки поскакали Лукашенко пугать..
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29.07.2020 18:06 Відповісти
Орки никуда не делись. Просто наши генералы врут. Им ермак приказал молчать, они молчат. Они предатели.
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29.07.2020 18:53 Відповісти
Защитники Украины в ответ на стреляли.Источник: https://censor.net.ua/n3210849

І скільки ж у відповідь настріляли?
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29.07.2020 18:06 Відповісти
а потом ОБСЕ заявит что был не 1, а 111 обстрелов..
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29.07.2020 18:06 Відповісти
Також читаю щоденні звіти. Трохи не сходяться з озвученою зеленими інфою.
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29.07.2020 18:08 Відповісти
Так выложи,что ты читаешь,может ты шария читаешь и мозги пудришь.
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29.07.2020 19:12 Відповісти
https://www.osce.org/uk/ukraine-smm/reports

Жри-те.
Читай уважно, може щось зрозумієш. І згідно того звіту за сьогодні відбулось 10 випадків порушення режиму припинення вогню.
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29.07.2020 21:33 Відповісти
Так я это и написал,только двумя часами ранее
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29.07.2020 22:24 Відповісти
Побилися двоє: один каже- що яблуко кисле, а інший- що червоне.
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29.07.2020 22:42 Відповісти
121 и не обстрелов,а нарушений.
https://www.osce.org/ru/ukraine-smm/reports
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29.07.2020 19:13 Відповісти
Читай уважно. Порушення режиму тиші- це і є постріл, вибух.
Хоча кому я тут розказую- ти з піною у рота зараз почнеш доводити, що зввт не так написано, і обсє нічого не бачить.
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29.07.2020 21:35 Відповісти
Та да,только тут умный остальные тупые.
зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня - все в Донецкой области (включая 21 взрыв)..

На сегодня ухе 121 нарушение из них взрывов 21+.?,максимум 10.
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29.07.2020 22:20 Відповісти
10 і 1. Різницю відчуваєш?
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29.07.2020 22:22 Відповісти
Разницу в нарушениях вижу,действительно 10,но за взрывы то там ничего не написано.Могло быть 10,а мог бы быть и один.
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29.07.2020 22:27 Відповісти
Обстріл зі стрілецької зброї також є порушенням режиму тиші.
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29.07.2020 22:40 Відповісти
Эх, ну хотя бы один дятел открыл бы этот самый отчет.
Нафига? Заголовка хватает!
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30.07.2020 07:36 Відповісти
...вы бы уж свою лажу как-то с ОБСЕшниками координировали, придурки...
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29.07.2020 18:07 Відповісти
Отличным вариантом наступления ответственности за нарушение было бы:
- чей стрелковый выстрел - позиция того отъезжает на 100 метров назад.
- выстрел миномёта - на полкилометра назад;
- есть раненый - километр назад.
- погибший - 5 км назад сдвигают позиции.
За месяц того и гляди уже у границы с рф были бы.
Проблема доказательности кто выстрелил - ещё та проблема.
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29.07.2020 18:08 Відповісти
Грають на нервах як Вава на роялі.
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29.07.2020 18:10 Відповісти
освобожденных? когда? кем? и что такое неприцельный? это когда никто не убит? Значит тишина измеряется не обстрелами, а жизнями украинцев.
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29.07.2020 18:10 Відповісти
А якщо би попали і вбили? В договорі написано, що так можна стріляти?
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29.07.2020 18:13 Відповісти
то випадковість.
сам Зе завірив. просто росіске командування ще не встигло донести інформацію про припинення вогню до кожного сєпарьониша.
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29.07.2020 18:15 Відповісти
Дивні речі ми дізнаємось зі звітів місії ОБСЄ. За добу, 27 липня, у зведеннях від Штабу ООС ми чуємо про 3 порушення тиші, а ОБСЄ чомусь фіксує 111 порушень.
"Починаючи з 00:01 27 липня, після досягнення домовленості на зустрічі тристоронньої контактної групи 22 липня про додаткові заходи щодо посилення припинення вогню, СММ зафіксувала 111 порушень режиму припинення вогню, всі вони відбулися у Донецькій області (в тому числі 21 вибух і 90 черг і пострілів зі стрілецької зброї). Всі ці порушення припинення вогню були зафіксовані між 09:45 11:35 27 липня", - йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
Якщо ми бачимо такі цифри всього за один день, то що насправді відбувається на фронті за цей час, з 27 по 29 включно?
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29.07.2020 18:25 Відповісти
может обсе считает и пьяные разборки..
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29.07.2020 18:27 Відповісти
Пьяные разборки, как мило, как для тебя привычно. Далеко ты сидишь, устал от войны, ждешь кацапов.
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29.07.2020 22:31 Відповісти
Методичка-то устарела.
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29.07.2020 19:14 Відповісти
У тебя? Обнови.
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29.07.2020 22:29 Відповісти
Я слухам не питаюсь,сегодня уже 29 июля,а ты по старой методичке шпаришь.
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29.07.2020 22:35 Відповісти
ОБСЕ 27-го зафиксировала нарушения в 3-х местах. Все произошли между 10 и 11 утра. Общее количество нарушений - 111. В основном в этом количестве 111 - одиночные выстрелы из стрелкового оружия или очередями. Взрывов зафиксировано 21, что и где взорвалось, не идентифицировано.
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29.07.2020 19:30 Відповісти
Вам, я так понимаю одиночная пуля в голову не попадет? Тогда нечего вам переживать. Уставайте.
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29.07.2020 22:33 Відповісти
Самостоятельно открыть этот отчет и прочитать - не судьба?
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30.07.2020 07:38 Відповісти
Что то цифровых набежало, прямо с одного адреса на людей кидаетесь.
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30.07.2020 15:39 Відповісти
,,Тиша"
Кому - прибуток, кому - загин...
Чом світ цей створив так Всевишній?
Солдати чують вибухи мін,
Зеленський - омріяну Тишу.
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29.07.2020 18:40 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1


https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1288514706647416837 19 мин

Стало известно,что ДБР несколько месяцев назад получило доступ к секретным планам Генштаба Украины по стратегическому военному планированию. Учитывая,что ДБВ=Портнов,эти планы обороны Украины уже в кремле,на столе у *уйла.
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29.07.2020 20:00 Відповісти
3,14здят
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29.07.2020 20:09 Відповісти
Нагло брешут ******.
На 10:00 7обстрелов - TZi
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29.07.2020 20:31 Відповісти
В тексте договоренностей, опубликованном ОБСЕ, в качестве сторон военного противостояния фигурируют Вооруженные силы Украины и вооруженные формирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей !!!!!!!!
Появилась СЦКК ЛДНР.
россии нет в конфликте.
Ещё опаснее смотрится диалог зеленского и путина, о Законе об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО и Закона о децентрализации, предусматривающем изменения в Конституцию.

Никакие "механизмы контроля" никогда не отменят человеческого нежелания умирать под вражеским огнем !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.07.2020 21:26 Відповісти
Цього недостатньо???
Навіть ОБСЄ каже за 111 обстрілів, а бубочка нарахував лише три...
Може бубочка продався фєдєрастам і його тре за грати, а не у Конча Заспу???
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29.07.2020 22:06 Відповісти
В зоне ООС с начала суток - один выстрел

Не иначе как Пушилин застрелился...
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29.07.2020 22:25 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1288558696382050304 24 мин

"Украинская армия не выполнит приказ о капитуляции и в любой ситуации будет оказывать сопротивление до полного исчерпания боевых возможностей и личного состава" (март 2020) мы эту фразу на военной доске держим

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1288556180411949056 35 мин

Двух раненых 27 июля, списали по графе "Не боевые потери", "неосторожное обращение с оружием" Жалкие ничтожества в генеральских погонах.
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29.07.2020 23:00 Відповісти
 
 