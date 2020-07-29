У зоні ООС від початку доби - один постріл, - штаб

Зі сторони противника від початку доби зафіксовано один постріл із підствольного гранатомета в районі Новолуганського. Захисники України у відповідь не стріляли.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку цієї доби зафіксовано один постріл із підствольного гранатомета з боку противника. Цей факт мав місце поблизу населеного пункту Новолуганське. Постріл був не прицiльним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат внаслідок ворожого пострілу немає", - сказано в повідомленні.

У штабі зазначають, що з 27 липня, коли в дію вступив повний і всеосяжний режим припинення вогню, в зоні ООС не було жодного загиблого або пораненого військовослужбовця.

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Об'єднані сили долучаються до відновлення і розвитку звільнених населених пунктів Донбасу, додали в штабі. Сьогодні офіцери доставили і передали дитсадкам і малозабезпеченим сім'ям допомогу від волонтерів. Також військовослужбовці ОС беруть участь у підготовці меморіалу Воїнам АТО до Дня визволення Авдіївки.





