У зоні ООС від початку доби - один постріл, - штаб
Зі сторони противника від початку доби зафіксовано один постріл із підствольного гранатомета в районі Новолуганського. Захисники України у відповідь не стріляли.
Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Від початку цієї доби зафіксовано один постріл із підствольного гранатомета з боку противника. Цей факт мав місце поблизу населеного пункту Новолуганське. Постріл був не прицiльним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат внаслідок ворожого пострілу немає", - сказано в повідомленні.
У штабі зазначають, що з 27 липня, коли в дію вступив повний і всеосяжний режим припинення вогню, в зоні ООС не було жодного загиблого або пораненого військовослужбовця.
Об'єднані сили долучаються до відновлення і розвитку звільнених населених пунктів Донбасу, додали в штабі. Сьогодні офіцери доставили і передали дитсадкам і малозабезпеченим сім'ям допомогу від волонтерів. Також військовослужбовці ОС беруть участь у підготовці меморіалу Воїнам АТО до Дня визволення Авдіївки.
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І скільки ж у відповідь настріляли?
Жри-те.
Читай уважно, може щось зрозумієш. І згідно того звіту за сьогодні відбулось 10 випадків порушення режиму припинення вогню.
https://www.osce.org/ru/ukraine-smm/reports
Хоча кому я тут розказую- ти з піною у рота зараз почнеш доводити, що зввт не так написано, і обсє нічого не бачить.
зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня - все в Донецкой области (включая 21 взрыв)..
На сегодня ухе 121 нарушение из них взрывов 21+.?,максимум 10.
Нафига? Заголовка хватает!
- чей стрелковый выстрел - позиция того отъезжает на 100 метров назад.
- выстрел миномёта - на полкилометра назад;
- есть раненый - километр назад.
- погибший - 5 км назад сдвигают позиции.
За месяц того и гляди уже у границы с рф были бы.
Проблема доказательности кто выстрелил - ещё та проблема.
сам Зе завірив. просто росіске командування ще не встигло донести інформацію про припинення вогню до кожного сєпарьониша.
"Починаючи з 00:01 27 липня, після досягнення домовленості на зустрічі тристоронньої контактної групи 22 липня про додаткові заходи щодо посилення припинення вогню, СММ зафіксувала 111 порушень режиму припинення вогню, всі вони відбулися у Донецькій області (в тому числі 21 вибух і 90 черг і пострілів зі стрілецької зброї). Всі ці порушення припинення вогню були зафіксовані між 09:45 11:35 27 липня", - йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
Якщо ми бачимо такі цифри всього за один день, то що насправді відбувається на фронті за цей час, з 27 по 29 включно?
Кому - прибуток, кому - загин...
Чом світ цей створив так Всевишній?
Солдати чують вибухи мін,
Зеленський - омріяну Тишу.
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jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1288514706647416837 19 мин
Стало известно,что ДБР несколько месяцев назад получило доступ к секретным планам Генштаба Украины по стратегическому военному планированию. Учитывая,что ДБВ=Портнов,эти планы обороны Украины уже в кремле,на столе у *уйла.
На 10:00 7обстрелов - TZi
Появилась СЦКК ЛДНР.
россии нет в конфликте.
Ещё опаснее смотрится диалог зеленского и путина, о Законе об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО и Закона о децентрализации, предусматривающем изменения в Конституцию.
Никакие "механизмы контроля" никогда не отменят человеческого нежелания умирать под вражеским огнем !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Навіть ОБСЄ каже за 111 обстрілів, а бубочка нарахував лише три...
Може бубочка продався фєдєрастам і його тре за грати, а не у Конча Заспу???
Не иначе как Пушилин застрелился...
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tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1288558696382050304 24 мин
"Украинская армия не выполнит приказ о капитуляции и в любой ситуации будет оказывать сопротивление до полного исчерпания боевых возможностей и личного состава" (март 2020) мы эту фразу на военной доске держим
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https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1288556180411949056 35 мин
Двух раненых 27 июля, списали по графе "Не боевые потери", "неосторожное обращение с оружием" Жалкие ничтожества в генеральских погонах.