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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Провести выборы в Донецкой и Луганской областях сейчас невозможно, - Разумков

Провести выборы в Донецкой и Луганской областях сейчас невозможно, - Разумков

Провести выборы в Донецкий и Луганский областные советы возможности нет. Как только такая возможность появится, выборы состоятся.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в Рубежном Луганской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сегодня провести выборы в областные советы, как в Донецкой, так и в Луганской области достаточно сложно, потому что облсовет избирается областью. К большому сожалению, сегодня нам на части этих территорий провести выборы невозможно, потому что они находятся за линией фронта. Как только появится возможность провести выборы на всей территории Украины, и, я надеюсь, в том числе и в Крыму, мы это обязательно сделаем", - сказал Разумков.

Как сообщалось, спикер Рады находится с двухдневной рабочей поездкой в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Также на Цензор.НЕТ: Разумков о режиме прекращения огня на Донбассе: "Будем все надеяться, что ситуация сохранится"

Автор: 

местные выборы (2752) Донбасс (26957) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+5
та ну?)))
где то тихо плачет сивошка...
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29.07.2020 18:40 Ответить
+5
Каллаборантам вообще запретить право на выбор до тех пор, пока не будут говорить на украинском языке, знать и чтить историю Украины и не снесут все памятники ленинистов и сталинистов.
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29.07.2020 18:47 Ответить
+3
Треба оцінити ту локшину, яку зевлада вішає на вуха зебілам. Спочатку говорять, що проведуть вибори, а потім кажуть про неможливість виборів. Хворі на всю голови зебіли спочатку радіють, а потім забувають обіцянки брехливої зевлади. Зевлада зробила зебілів разом🐸
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29.07.2020 18:55 Ответить
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та ну?)))
где то тихо плачет сивошка...
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29.07.2020 18:40 Ответить
С чего ему плакать? Зеля, сивошка, разумков - это все одна труппа. У сивошки роль одна, у разумкова другая. А бабло из одного кармана получают.
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29.07.2020 19:26 Ответить
Потому что у разумкова своя игра. Типо "свое персональное мнение". На самом деле - такая же марионетка.
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29.07.2020 19:24 Ответить
Каллаборантам вообще запретить право на выбор до тех пор, пока не будут говорить на украинском языке, знать и чтить историю Украины и не снесут все памятники ленинистов и сталинистов.
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29.07.2020 18:47 Ответить
Якби зараз був референдум про довіру вашій зевладі, то який би мали результат?
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29.07.2020 18:57 Ответить
А коллаборантам яким, проамериканським?
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30.07.2020 09:37 Ответить
Ні, таким як твої дєди, НКВДшним
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30.07.2020 09:53 Ответить
Провести выборы в Донецкой и Луганской областях сейчас невозможно, - Разумков - Цензор.НЕТ 2383
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29.07.2020 18:51 Ответить
Влада, яка працює на олігархів та обкрадає країну.
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29.07.2020 18:56 Ответить
Треба оцінити ту локшину, яку зевлада вішає на вуха зебілам. Спочатку говорять, що проведуть вибори, а потім кажуть про неможливість виборів. Хворі на всю голови зебіли спочатку радіють, а потім забувають обіцянки брехливої зевлади. Зевлада зробила зебілів разом🐸
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29.07.2020 18:55 Ответить
Лукашенко весь час боявся Заходу, а приберуть його каци... Такий жарт долі.
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29.07.2020 19:03 Ответить
Що не знала зевлада, коли говорила про вибори на окупованій території?
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29.07.2020 19:10 Ответить
Та нехай це питання не піднімають. Не при їхній каденції його вірішувати.
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29.07.2020 19:32 Ответить
Ой что то терзают смутные сомнения... в случае интеграции с ОРДЛО или какого то подобного " мира", а может и просто так сольют украинские ( освобожденные) части донеччины и луганщины под лозунгом " объединения" в админ границах мы их потеряем .Я думаю логичнее при изменении районов, поменять нужно было и границы областей. Например присоединить украинскую луганщину к Харьковской, а украинскую донеччину к Запорожской обл. а оккупированные районы выделить в отдельную скажем Донецкую область ( или как при Украинской державе Скоропадского, этот регион носил название " Половецкая земля") Или же из ныне освобожденных районов создать отдельную ( общую) область ( Славянскую, или Северо Донецкую к примеру) Не знаю может я" дую на холодную воду..", но опасения такие есть.. Потеряем и то что имеем. На тех территориях враг ( в разном обличьи), а на освобожденных территориях 75 - 80%% за руський мир. ( так что почва удобрена по обе линии соприкосновения) и с этим нужно что то делать кардинально. ( а так мы ровняем и те территории и эти, как и людей)
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29.07.2020 19:25 Ответить
Ну ви ж постараєтесь?
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29.07.2020 19:31 Ответить
А мы не знали.
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29.07.2020 20:30 Ответить
А в 2015 році на підконтрольних частинах Донецької та Луганської областей вибори проводилися?
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30.07.2020 07:47 Ответить
Вам, дебілам це із самого початку казали. Потрібний був цілий рік, щоби зрозуміти елементарні і очевидні речі?
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30.07.2020 09:36 Ответить
Хіба на шляху до виборів в ордло? перемир'я і з обстрілами? Що там казав пан Данілов? В РНБО було розроблено аж 5 планів. Треба честно визначитись: скільки ще чекати "останню електричку" (грудень 2020 щоб визнати неминуче і втратити людей, час, ініціативу).
Відсутність виборів на підконтрольній частині ,напевно штучно відсікає велику кількість фанатів жопоблоку.
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30.07.2020 10:45 Ответить
хоча і запізно, але почув підтвердження своєї гіпотези
https://youtu.be/AfMBKDrGM30?t=1409 Битва за Україну буде у жовтні. Чого чекати від місцевих виборів? + Олександр Солонтай
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30.07.2020 17:44 Ответить
 
 