Провести выборы в Донецкой и Луганской областях сейчас невозможно, - Разумков

Провести выборы в Донецкий и Луганский областные советы возможности нет. Как только такая возможность появится, выборы состоятся.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в Рубежном Луганской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сегодня провести выборы в областные советы, как в Донецкой, так и в Луганской области достаточно сложно, потому что облсовет избирается областью. К большому сожалению, сегодня нам на части этих территорий провести выборы невозможно, потому что они находятся за линией фронта. Как только появится возможность провести выборы на всей территории Украины, и, я надеюсь, в том числе и в Крыму, мы это обязательно сделаем", - сказал Разумков.

Как сообщалось, спикер Рады находится с двухдневной рабочей поездкой в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

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