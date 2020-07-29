Провести выборы в Донецкой и Луганской областях сейчас невозможно, - Разумков
Провести выборы в Донецкий и Луганский областные советы возможности нет. Как только такая возможность появится, выборы состоятся.
Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в Рубежном Луганской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По состоянию на сегодня провести выборы в областные советы, как в Донецкой, так и в Луганской области достаточно сложно, потому что облсовет избирается областью. К большому сожалению, сегодня нам на части этих территорий провести выборы невозможно, потому что они находятся за линией фронта. Как только появится возможность провести выборы на всей территории Украины, и, я надеюсь, в том числе и в Крыму, мы это обязательно сделаем", - сказал Разумков.
Как сообщалось, спикер Рады находится с двухдневной рабочей поездкой в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.
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где то тихо плачет сивошка...
Відсутність виборів на підконтрольній частині ,напевно штучно відсікає велику кількість фанатів жопоблоку.
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