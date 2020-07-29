Провести вибори в Донецькій і Луганській областях зараз неможливо, - Разумков

Провести вибори в Донецьку та Луганську обласні ради можливості немає. Як тільки така можливість з'явиться, вибори відбудуться.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив у Рубіжному Луганської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні провести вибори в обласні ради, як в Донецькій, так і в Луганській області досить складно, тому що облрада обирається областю. На превеликий жаль, сьогодні нам на частині цих територій провести вибори неможливо, тому що вони за лінією фронту. Як тільки з'явиться можливість провести вибори на всій території України, і, я сподіваюся, в тому числі і в Криму, ми це обов'язково зробимо", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, спікер Ради перебуває з дводенною робочою поїздкою в Донецькій, Луганській і Харківській областях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Разумков щодо режиму припинення вогню на Донбасі: "Будемо всі сподіватися, що ситуація збережеться"