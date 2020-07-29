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Новини Окуповані території
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Провести вибори в Донецькій і Луганській областях зараз неможливо, - Разумков

Провести вибори в Донецькій і Луганській областях зараз неможливо, - Разумков

Провести вибори в Донецьку та Луганську обласні ради можливості немає. Як тільки така можливість з'явиться, вибори відбудуться.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив у Рубіжному Луганської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні провести вибори в обласні ради, як в Донецькій, так і в Луганській області досить складно, тому що облрада обирається областю. На превеликий жаль, сьогодні нам на частині цих територій провести вибори неможливо, тому що вони за лінією фронту. Як тільки з'явиться можливість провести вибори на всій території України, і, я сподіваюся, в тому числі і в Криму, ми це обов'язково зробимо", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, спікер Ради перебуває з дводенною робочою поїздкою в Донецькій, Луганській і Харківській областях.

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Автор: 

місцеві вибори (1366) Донбас (22357) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+5
та ну?)))
где то тихо плачет сивошка...
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29.07.2020 18:40 Відповісти
+5
Каллаборантам вообще запретить право на выбор до тех пор, пока не будут говорить на украинском языке, знать и чтить историю Украины и не снесут все памятники ленинистов и сталинистов.
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29.07.2020 18:47 Відповісти
+3
Треба оцінити ту локшину, яку зевлада вішає на вуха зебілам. Спочатку говорять, що проведуть вибори, а потім кажуть про неможливість виборів. Хворі на всю голови зебіли спочатку радіють, а потім забувають обіцянки брехливої зевлади. Зевлада зробила зебілів разом🐸
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29.07.2020 18:55 Відповісти
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та ну?)))
где то тихо плачет сивошка...
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29.07.2020 18:40 Відповісти
С чего ему плакать? Зеля, сивошка, разумков - это все одна труппа. У сивошки роль одна, у разумкова другая. А бабло из одного кармана получают.
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29.07.2020 19:26 Відповісти
Потому что у разумкова своя игра. Типо "свое персональное мнение". На самом деле - такая же марионетка.
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29.07.2020 19:24 Відповісти
Каллаборантам вообще запретить право на выбор до тех пор, пока не будут говорить на украинском языке, знать и чтить историю Украины и не снесут все памятники ленинистов и сталинистов.
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29.07.2020 18:47 Відповісти
Якби зараз був референдум про довіру вашій зевладі, то який би мали результат?
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29.07.2020 18:57 Відповісти
А коллаборантам яким, проамериканським?
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30.07.2020 09:37 Відповісти
Ні, таким як твої дєди, НКВДшним
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30.07.2020 09:53 Відповісти
Провести выборы в Донецкой и Луганской областях сейчас невозможно, - Разумков - Цензор.НЕТ 2383
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29.07.2020 18:51 Відповісти
Влада, яка працює на олігархів та обкрадає країну.
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29.07.2020 18:56 Відповісти
Треба оцінити ту локшину, яку зевлада вішає на вуха зебілам. Спочатку говорять, що проведуть вибори, а потім кажуть про неможливість виборів. Хворі на всю голови зебіли спочатку радіють, а потім забувають обіцянки брехливої зевлади. Зевлада зробила зебілів разом🐸
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29.07.2020 18:55 Відповісти
Лукашенко весь час боявся Заходу, а приберуть його каци... Такий жарт долі.
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29.07.2020 19:03 Відповісти
Що не знала зевлада, коли говорила про вибори на окупованій території?
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29.07.2020 19:10 Відповісти
Та нехай це питання не піднімають. Не при їхній каденції його вірішувати.
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29.07.2020 19:32 Відповісти
Ой что то терзают смутные сомнения... в случае интеграции с ОРДЛО или какого то подобного " мира", а может и просто так сольют украинские ( освобожденные) части донеччины и луганщины под лозунгом " объединения" в админ границах мы их потеряем .Я думаю логичнее при изменении районов, поменять нужно было и границы областей. Например присоединить украинскую луганщину к Харьковской, а украинскую донеччину к Запорожской обл. а оккупированные районы выделить в отдельную скажем Донецкую область ( или как при Украинской державе Скоропадского, этот регион носил название " Половецкая земля") Или же из ныне освобожденных районов создать отдельную ( общую) область ( Славянскую, или Северо Донецкую к примеру) Не знаю может я" дую на холодную воду..", но опасения такие есть.. Потеряем и то что имеем. На тех территориях враг ( в разном обличьи), а на освобожденных территориях 75 - 80%% за руський мир. ( так что почва удобрена по обе линии соприкосновения) и с этим нужно что то делать кардинально. ( а так мы ровняем и те территории и эти, как и людей)
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29.07.2020 19:25 Відповісти
Ну ви ж постараєтесь?
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29.07.2020 19:31 Відповісти
А мы не знали.
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29.07.2020 20:30 Відповісти
А в 2015 році на підконтрольних частинах Донецької та Луганської областей вибори проводилися?
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30.07.2020 07:47 Відповісти
Вам, дебілам це із самого початку казали. Потрібний був цілий рік, щоби зрозуміти елементарні і очевидні речі?
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30.07.2020 09:36 Відповісти
Хіба на шляху до виборів в ордло? перемир'я і з обстрілами? Що там казав пан Данілов? В РНБО було розроблено аж 5 планів. Треба честно визначитись: скільки ще чекати "останню електричку" (грудень 2020 щоб визнати неминуче і втратити людей, час, ініціативу).
Відсутність виборів на підконтрольній частині ,напевно штучно відсікає велику кількість фанатів жопоблоку.
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30.07.2020 10:45 Відповісти
хоча і запізно, але почув підтвердження своєї гіпотези
https://youtu.be/AfMBKDrGM30?t=1409 Битва за Україну буде у жовтні. Чого чекати від місцевих виборів? + Олександр Солонтай
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30.07.2020 17:44 Відповісти
 
 