Финляндия подозревает Россию в нарушении воздушного пространства
Минобороны Финляндии заявило, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство над Финским заливом. Хельсинки требует у Москвы официальных разъяснений.
Нарушение воздушного пространства произошло накануне, 28 июля, в районе Хельсинки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на финское издание Yle.
Финские истребители Hornet опознали в двух самолетах российские Су-27.
Самолеты находились на территории Финляндии порядка двух минут и углубились внутрь территории страны примерно на полкилометра.
Инцидент расследует финское пограничное ведомство. МИД Финляндии запросил у посольства РФ разъяснения.
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В Минобороны РФ заявили, что четыре российских истребителя Су-27 совершили во вторник плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, при этом самолеты якобы не нарушали границ других государств.
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А ведь Фины не будут участвовать ни в минских ни каких либо других переговорняках и могут повторить
За неполных 30 лет с момента распада ссср они полностью деградировали!
Ведь после второй мировой войны, отношения между Финляндией и ссср были вполне нормальными: Финляндия даже покупала в ссср оружие и военную технику.
А теперь, кацапы умудрились побить горшки и с финнами...
Станислав Ежи Лец