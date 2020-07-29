Финляндия подозревает Россию в нарушении воздушного пространства

Минобороны Финляндии заявило, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство над Финским заливом. Хельсинки требует у Москвы официальных разъяснений.

Нарушение воздушного пространства произошло накануне, 28 июля, в районе Хельсинки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на финское издание Yle.

Финские истребители Hornet опознали в двух самолетах российские Су-27.

Самолеты находились на территории Финляндии порядка двух минут и углубились внутрь территории страны примерно на полкилометра.

Инцидент расследует финское пограничное ведомство. МИД Финляндии запросил у посольства РФ разъяснения.

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В Минобороны РФ заявили, что четыре российских истребителя Су-27 совершили во вторник плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, при этом самолеты якобы не нарушали границ других государств.