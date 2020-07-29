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Финляндия подозревает Россию в нарушении воздушного пространства

Финляндия подозревает Россию в нарушении воздушного пространства

Минобороны Финляндии заявило, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство над Финским заливом. Хельсинки требует у Москвы официальных разъяснений.

Нарушение воздушного пространства произошло накануне, 28 июля, в районе Хельсинки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на финское издание Yle.

Финские истребители Hornet опознали в двух самолетах российские Су-27.

Самолеты находились на территории Финляндии порядка двух минут и углубились внутрь территории страны примерно на полкилометра.

Инцидент расследует финское пограничное ведомство. МИД Финляндии запросил у посольства РФ разъяснения.

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В Минобороны РФ заявили, что четыре российских истребителя Су-27 совершили во вторник плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, при этом самолеты якобы не нарушали границ других государств.

Автор: 

россия (96157) Финляндия (982)


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Топ комментарии
+8
Что там раследовать, делайте как турки, меньше мороки.
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29.07.2020 19:01 Ответить
+5
Готуйтеся до третьої фінської війни, а захід буде накладати санкції на цих двох порушників санкції.🙄
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29.07.2020 19:01 Ответить
+4
Чего там paзъяснять.Всё как обычно.Они заблудились.
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29.07.2020 18:55 Ответить
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Чего там paзъяснять.Всё как обычно.Они заблудились.
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29.07.2020 18:55 Ответить
В Викиданных есть лексема ихтамнет (L114014). Морфологические и синтаксические свойства. падеж · ед. ч. мн. ч. Им. ихтамне́т, ихтамне́ты.
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29.07.2020 19:00 Ответить
Готуйтеся до третьої фінської війни, а захід буде накладати санкції на цих двох порушників санкції.🙄
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29.07.2020 19:01 Ответить
Что там раследовать, делайте как турки, меньше мороки.
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29.07.2020 19:01 Ответить
Забыли ***********, как их дедушка Сралин выгребал от Финов во Вторую Мировую.
А ведь Фины не будут участвовать ни в минских ни каких либо других переговорняках и могут повторить
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29.07.2020 19:01 Ответить
Ну да, пора бы им вернуть Выборг, который забрал терпила-Сралин
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29.07.2020 19:12 Ответить
У них выбора не было. Сэрэсэре, как и ее наследница **********, всегда берет маленькие страны количеством. И после мацковского "мирного" договора, Выборг и часть финских территорий пришлось сдать сэрэсэрэ
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29.07.2020 19:22 Ответить
кремлевское ху@ло проверяет реакцию запада. Что ожидать: обеспокоенность или значительную обеспокоенность?
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29.07.2020 19:09 Ответить
Кацапы просто поражают.
За неполных 30 лет с момента распада ссср они полностью деградировали!
Ведь после второй мировой войны, отношения между Финляндией и ссср были вполне нормальными: Финляндия даже покупала в ссср оружие и военную технику.
А теперь, кацапы умудрились побить горшки и с финнами...
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29.07.2020 19:14 Ответить
Ну как сказать. Есть рейтинг стран мира по индексу человеческого развития который составляется ООН. Так я хочу сказать они намного выше по индексу человеческого развития чем мы. Бульбаши и кацапы знамают 49 и 50 мм место а мы 88.
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29.07.2020 19:19 Ответить
Есть очень много индексов которые вроде бы имеют под собой научную основу, но на практике мало применимы в реальной жизни.
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29.07.2020 19:28 Ответить
Некрасиво подозревать, когда вполне уверен. (с)

Станислав Ежи Лец
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29.07.2020 19:28 Ответить
Ракетою не збили би, всього на 500м залетіли, а з авіапушки точно би впали на територію Фінляндії
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29.07.2020 21:22 Ответить
 
 